કાશ્મીર ફરવા આવેલા 83 વર્ષીય અમેરિકી પ્રવાસીનું મૃત્યુ, દાલ સરોવરમાં હાઉસબોટમાં બેભાન થઈને ઢળી પડ્યા હતાં

કાશ્મીરમાં દાલ લેક હાઉસબોટમાં રોકાણ દરમિયાન 83 વર્ષીય અમેરિકી પ્રવાસીનું મૃત્યુ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 1:22 PM IST

શ્રીનગર : જમ્મુ-કાશ્મીર ફરવા આવેલા 83 વર્ષીય અમેરિકન નાગરિક બુધવારે સવારે મૃત્યું પામ્યા હોવાની ઘટના જાણવા મળી છે. શ્રીનગરના દાલ તળાવની અંદર એક હાઉસબોટમાં બેભાન થઈને પડી જવાથી મૃત્યુ થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

અધિકારીઓએ તેમની ઓળખ અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીના રહેવાસી એન્ડરસન જોન ડેવિડ તરીકે કરી છે. શ્રીનગરના એક પોલીસ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે મૃતકની સાથે તેની પત્ની અને અન્ય એક પરિચિત વ્યક્તિ પણ હતા. જ્યારે હાઉસબોટ માલિકો અને અન્ય લોકોએ તેને બીમાર પડતાં નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલના ડોકટરોએ પહોંચતા જ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમના મૃતદેહને SMHS હોસ્પિટલ અને પછી શહેરના પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં વધુ કાનૂની અને તબીબી પ્રક્રિયાઓ માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

નેહરુ પાર્ક પોલીસ સ્ટેશનના એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ કલમ 194 BNSS હેઠળ તપાસ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. "અમારા અધિકારીઓ વિદેશીના આગમનના ઇતિહાસ અને તેના મૃત્યુ તરફ દોરી જતા સંજોગોની તપાસ કરી રહ્યા છે."

