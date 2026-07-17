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ભારતે હજારો કરોડના ખર્ચે વિકસાવેલા ચાબહાર પોર્ટને અમેરિકાએ ધ્વસ્ત કર્યું!

અમેરિકાએ ખુદ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે, ભારત વર્ષોથી ચાબહાર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું હતું

અમેરિકાએ ખુદ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે, ભારત વર્ષોથી ચાબહાર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું હતું
અમેરિકાએ ખુદ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે, ભારત વર્ષોથી ચાબહાર પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું હતું (X- Account, Pete Hegseth)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 7:44 PM IST

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નવી દિલ્હી/તેહરાન: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે અનેક મહત્વપૂર્ણ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. તેની અસર ભારતના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવેલા પ્રોજેક્ટ પર પણ પડી છે. ઈરાનના સરકારી મીડિયા અને અમેરિકન અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, અમેરિકાએ શુક્રવારે ઈરાનના ચાબહાર બંદર પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલાથી આ મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી પ્રવેશદ્વારના કેટલાક માળખાકીય ભાગોને નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જણાવાયું છે. ભારત છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ચાબહાર બંદર પ્રોજેક્ટના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું હતું.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, "ચાબહાર મુદ્દે જો તમે નજર રાખી હોય તો તમને ખબર હશે કે અમેરિકી પક્ષ તરફથી આપવામાં આવેલી છૂટ (વેવર)ની મુદત થોડા સમય પહેલાં પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ત્યારથી અમે આ મામલે આગળ વધવાના માર્ગો અંગે સંબંધિત પક્ષો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. હુમલાના અહેવાલોની વાત કરીએ તો, હા, અમે તે અહેવાલો જોયા છે. જોકે, અમે સ્પષ્ટ કરી શકીએ છીએ કે ટર્મિનલને કોઈ નુકસાન થયું નથી."

પૂર્વ વિદેશ સચિવ કન્વલ સિબ્બલે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે, "ચાબહાર બંદર હોર્મુઝ જળમાર્ગથી ઘણું દૂર આવેલું છે. આ પ્રોજેક્ટમાં ભારતની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી છે, જેને અમેરિકા અવગણી રહ્યું છે. વિસંગતિ એ છે કે ચાબહારના મહત્વને ઘટાડવાથી અંતે ચીન અને પાકિસ્તાનના ગ્વાદર બંદર પ્રોજેક્ટને જ લાભ થાય છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે ઈરાન ભારતના સહયોગથી ચાબહાર બંદરનું સંચાલન કરી રહ્યું છે. જોકે, અમેરિકાના હવાઈ હુમલાઓ દરમિયાન આ બંદરને વારંવાર નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ઈરાનના સરકારી મીડિયાએ આ વિસ્તારમાં હુમલાના ત્રીજા તબક્કાની પુષ્ટિ કરી હતી, પરંતુ વૉચ ટાવર ધરાશાયી થયું હોવાની માહિતી તરત આપી નહોતી. ઈરાનના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટાવર બંદર પર આવતા-જતા વ્યાપારી જહાજોની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતો હતો. ઉપરાંત, ઈરાનની અર્ધલશ્કરી સંસ્થા રિવૉલ્યુશનરી ગાર્ડ પણ દેશભરના બંદરોની સુરક્ષા અને કામગીરીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

ચાબહાર બંદરના પુનર્વિકાસ (રીડેવલપમેન્ટ) પ્રોજેક્ટને અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયામાં ભારતની આર્થિક તથા વ્યૂહાત્મક પહોંચ વધારવાની મહત્વકાંક્ષાઓ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જાન્યુઆરીમાં, જ્યારે આ બંદર પર અમેરિકાના પ્રતિબંધો લાગુ નહોતા, ત્યારે ભારતે ચાબહાર બંદરના વિકાસ માટે ઈરાનને પોતાની સંપૂર્ણ આર્થિક પ્રતિબદ્ધતા સોંપી હતી અને પ્રોજેક્ટમાંથી પોતાની સીધી ભૂમિકા સમાપ્ત કરી હતી.

અમેરિકાના હુમલામાં ચાબહાર બંદર ખાતે વ્યાપારી જહાજોની અવરજવર પર નજર રાખતી એક સુવિધાને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. ઓમાનની ખાડીમાં આવેલું આ બંદર જમીનથી ઘેરાયેલા અફઘાનિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ વેપાર માર્ગ (ટ્રેડ કોરિડોર) તરીકે કાર્ય કરે છે અને તેનો વિકાસ ભારતના મોટા રોકાણથી કરવામાં આવ્યો છે.

આ હુમલામાં એક વૉચ ટાવરને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. સરકારી સમાચાર એજન્સી IRNAના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાની અધિકારીઓએ આ માળખાને બંદરની નાગરિક દેખરેખ (સિવિલિયન મોનિટરિંગ) વ્યવસ્થાનો ભાગ ગણાવ્યો હતો. જોકે, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ની પણ ઈરાનના અનેક બંદરો પર હાજરી રહે છે.

અમેરિકાની સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ જણાવ્યું કે તેની સેનાએ "ઈરાનની સૈન્ય ક્ષમતાઓને વધુ નબળી પાડવાના હેતુથી" અનેક અન્ય કાર્યવાહી પણ કરી હતી. નિશાન બનાવવામાં આવેલા સ્થળોમાં હોર્મોઝગાન પ્રાંતના છ પુલ, એક એરપોર્ટ, બંદર અબ્બાસ બંદર શહેરનું રેલવે સ્ટેશન તેમજ હોર્મુઝ જળમાર્ગ નજીક આવેલા દરિયાકાંઠાના શહેર બંદર ખમીર વિસ્તારનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામેલ હતું.

આ હુમલાઓનો મુખ્ય હેતુ ઈરાનના સૌથી મોટા વ્યાપારી બંદર બંદર અબ્બાસને દેશના આંતરિક વિસ્તારો સાથે જોડતા પરિવહન માર્ગોને ખોરવવાનો હોવાનું માનવામાં આવે છે. હુમલાઓ શરૂ થયા બાદ પ્રથમ વખત ઈરાનના ઊર્જા મંત્રાલયે પણ સ્વીકાર્યું કે દેશના વીજ પુરવઠા સંબંધિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવી હુમલા કરવામાં આવ્યા છે.

જવાબી કાર્યવાહી તરીકે ઈરાને ખાડી વિસ્તાર તરફ મિસાઇલ હુમલા કર્યા. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ દાવો કર્યો કે તેણે ઓમાનમાં અમેરિકાની બે રડાર પ્રણાલીઓને નષ્ટ કરી છે, જેમાં સમુદ્રી અને હવાઈ દેખરેખ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

શુક્રવારે વહેલી સવારે કતાર, બહેરીન અને કુવૈત તરફ પણ મિસાઇલો છોડવામાં આવી હતી. કતારે જણાવ્યું કે તેના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશેલી અનેક મિસાઇલોને સફળતાપૂર્વક અટકાવવામાં આવી હતી. જોકે, કતારના ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું કે રોકવામાં આવેલી મિસાઇલોના કાટમાળથી એક બાળક ઘાયલ થયું હતું. બીજી તરફ, જોર્ડનની સેનાએ જણાવ્યું કે તેણે પોતાના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશેલી ઈરાનની ત્રણ મિસાઇલોને નિષ્ફળ બનાવી હતી અને કોઈ જાનહાનિ થઈ હોવાની માહિતી નથી.

ઈરાનના એકમાત્ર નાગરિક પરમાણુ વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્ર આવેલા બુશેહર શહેરમાં પણ વિસ્ફોટોના અહેવાલ મળ્યા હતા. ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન અનુસાર, ત્યાં બે વિસ્ફોટ થયા હતા.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન, વર્ષ 2018માં અમેરિકાના ટ્રેઝરી વિભાગે અફઘાનિસ્તાનના આર્થિક વિકાસમાં ચાબહાર બંદરની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને તેને ઈરાન પરના પ્રતિબંધોમાંથી મુક્તિ (વેવર) આપી હતી. જોકે, ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન આ નીતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. સપ્ટેમ્બર 2025માં અમેરિકી પ્રશાસને જાહેરાત કરી હતી કે ઈરાન સંબંધિત પ્રતિબંધોમાં આપવામાં આવેલી બાકી તમામ છૂટછાટો સમાપ્ત કરવામાં આવશે, જેમાં ચાબહાર બંદર માટે આપવામાં આવેલી છૂટ પણ સામેલ હતી.

બીજી તરફ, ઈરાને યુદ્ધમાં મધ્યસ્થતા કરનાર દેશ કતારને નિશાન બનાવીને જવાબી કાર્યવાહી કરી હતી. શુક્રવારે કતાર સરકારે લોકોને બે વખત સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસી જવાની ચેતવણી આપી હતી, કારણ કે ઈરાન તરફથી છોડવામાં આવેલી અનેક મિસાઇલો દેશ તરફ આવી રહી હતી. એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા મિસાઇલોને અટકાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન લોકોને આકાશમાં જોરદાર વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા.

કતારના ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મિસાઇલોના કાટમાળ નીચે પડતાં તેની ઝપેટમાં આવી એક બાળક ઘાયલ થયું હતું.

પાકિસ્તાનની સાથે કતાર પણ ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષનો અંત લાવવા માટે મધ્યસ્થતા કરવાનો મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જોકે, હોર્મુઝ જળમાર્ગ પર ઈરાનના નિયંત્રણને લઈને ચાલી રહેલી ચર્ચાઓ નિષ્ફળ ગઈ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઈરાને શુક્રવારે વહેલી સવારે બહેરીન અને કુવૈતને પણ નિશાન બનાવ્યા હતા. કુવૈતી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાને દેશના વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો અને દરિયાના ખારા પાણીને પીવાલાયક મીઠા પાણીમાં ફેરવતા ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે આ પ્લાન્ટને ભારે નુકસાન થયું છે.

કુવૈતમાં પીવાના પાણીની આશરે 90 ટકા જરૂરિયાત ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટો દ્વારા પૂરી થાય છે. તેથી આ વ્યવસ્થામાં કોઈપણ પ્રકારનો વિક્ષેપ સર્જાય તો તે લોકોના જીવન માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે.

કુવૈત સરકારે જણાવ્યું કે આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે અને હવે નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરીને પ્લાન્ટને ફરી કાર્યરત કરવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

જોર્ડનની સેનાએ જણાવ્યું કે શુક્રવારે સવારે ઈરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલી ત્રણ મિસાઇલોને હવામાં જ સફળતાપૂર્વક નિષ્ક્રિય કરવામાં આવી હતી.

શુક્રવારે સવારે ઉત્તર ઈરાકના અર્ધ-સ્વાયત્ત કુર્દ પ્રદેશના ઇરબિલ અને સુલેમાનિયા શહેરોમાં પણ જોરદાર વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા. એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે આવતી મિસાઇલોને અટકાવવાના પ્રયાસ દરમિયાન આ વિસ્ફોટો થયા હતા.

સુરક્ષા કારણોસર નામ જાહેર ન કરવાની શરતે એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ હુમલામાં સંભવતઃ ઈરાની કુર્દ બળવાખોર સંગઠન 'કોમાલા'ને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા નવ લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે અનેક અન્ય લોકો ઘાયલ થયા હતા.

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