અમેરિકન વિદેશ મંત્રીએ આપ્યો સંકેત: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ પર આવી શકે છે રાહતના સમાચાર, ટ્રમ્પ પોતે કરશે મોટી ઘોષણા

અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ નવી દિલ્હીની તેમની મુલાકાત દરમિયાન ઈરાન ડીલ પર સંભવિત પ્રગતિના સંકેત આપ્યા છે (IANS/X/@USAmbIndia)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 4:53 PM IST

નવી દિલ્હી: યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ રવિવારે સંકેત આપ્યો હતો કે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા રાજદ્વારી પ્રયાસોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ઈરાન સાથે કરાર અંગેની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. રુબિયોએ કહ્યું હતું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંબંધિત કોઈપણ સંભવિત પ્રગતિ ઈરાન હાલમાં ચર્ચા હેઠળના પ્રસ્તાવિત માળખાને સ્વીકારે છે અને તેનું પાલન કરે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે. તેમણે એ પણ ભાર મૂક્યો હતો કે તેહરાનને ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ નહીં.

નવી દિલ્હીમાં વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર સાથે પત્રકારોને સંબોધતા, રુબિયોએ સંકેત આપ્યો હતો કે આ મુદ્દા પર વધુ જાહેરાતો યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે.

રુબિયોએ કહ્યું, "અમારું માનવું છે કે અમે એક રૂપરેખા પર કેટલીક પ્રગતિ કરી છે, જો તે કામ કરે છે, તો તે ઇચ્છિત પરિણામ આપી શકે છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "એટલું કહેવું પૂરતું છે કે કેટલીક પ્રગતિ થઈ છે - નોંધપાત્ર પ્રગતિ, જોકે તે હજુ અંતિમ નથી." તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે, કોઈપણ કરાર માટે "ઈરાનની સંપૂર્ણ સ્વીકૃતિ અને ત્યારબાદ પાલન" જરૂરી રહેશે.

યુ.એસ. સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટે જણાવ્યું હતું કે, "હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ એક આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ છે. ઈરાન હાલમાં જે કરી રહ્યું છે તે મૂળભૂત રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગનો ઉપયોગ કરતા વાણિજ્યિક જહાજોને નષ્ટ કરવાની ધમકી આપવા જેવું છે, એક એવું કૃત્ય જે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાની કોઈપણ વ્યાખ્યા હેઠળ ગેરકાયદેસર છે."

ગલ્ફ રાષ્ટ્રો સાથે ચાલી રહેલા રાજદ્વારી સંકલન પર ભાર મૂકતા, રુબિયોએ જણાવ્યું કે, તાજેતરના પ્રયાસોનું પ્રાથમિક ધ્યાન આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ દ્વારા સલામત અને મુક્ત માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "છેલ્લા 48 કલાકમાં, ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં અમારા ભાગીદારો સાથે એક માળખા અંગે કેટલીક પ્રગતિ થઈ છે. જો આ પહેલ સફળ સાબિત થાય છે, તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ આખરે સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો રહેશે અને તે દ્વારા, મારો મતલબ એક સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો જળમાર્ગ છે, કોઈપણ ટોલ મુક્ત."

રુબિયોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અંતિમ ધ્યેય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે દુનિયા ફરી ક્યારેય ઈરાની પરમાણુ શસ્ત્રોના ખતરાનો સામનો ન કરે. અગાઉ, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે નવી દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો કરી હતી, જે ભારત અને યુએસ વચ્ચે ચાલી રહેલા ઉચ્ચ-સ્તરીય રાજદ્વારી સંવાદમાં એક મુખ્ય કડી હતી.

આ બેઠકમાં બંને પક્ષોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. જયશંકરની સાથે વિદેશ મંત્રાલય (MEA) ના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલ, વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હતા, જ્યારે રુબિયો સાથે ભારતમાં યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર અને તેમના સાથે આવેલા યુએસ પ્રતિનિધિમંડળના સભ્યો જોડાયા હતા.

મુલાકાત દરમિયાન, રુબિયોએ તેમની મુલાકાતના પહેલા દિવસને "શાનદાર" ગણાવ્યો અને ભાર મૂક્યો કે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફક્ત ભાગીદારો જ નથી, પરંતુ "વ્યૂહાત્મક સાથી" છે. તેમણે કહ્યું કે આ "વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી" જ ભારત-અમેરિકા સંબંધોને અલગ પાડે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે આ ભાગીદારી "વિશ્વના વિવિધ પ્રદેશોમાં વૈશ્વિક સહયોગ માટે તકો સુધી વિસ્તરે છે."

તેમણે ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને વિશ્વના બે "સૌથી મોટા લોકશાહી" તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે નોંધ્યું કે આ હકીકત જ "શાનદાર સહયોગ" માટે "પાયો" તરીકે કામ કરે છે. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું કે વર્તમાન મુલાકાતનો ઉદ્દેશ્ય "પહેલેથી જ ખૂબ જ મજબૂત અને મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને સતત આગળ વધારવાનો છે." યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ શનિવારે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા પછી તરત જ વડા પ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી.

