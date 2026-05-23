અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી રૂબિયોને મળ્યા PM મોદી, વ્હાઈટ હાઉસ આવવા માટે આપ્યું નિમંત્રણ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 6:25 PM IST

નવી દિલ્હી: અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ શનિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. આ મુલાકાત દરમિયાન, સેક્રેટરી રૂબિયોએ વિવિધ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર તેમના દેશનો દ્રષ્ટિકોણ શેર કર્યો. વડા પ્રધાન મોદીએ વાતચીત અને રાજદ્વારી માધ્યમથી સંઘર્ષોના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ શોધવાનું આહ્વાન કર્યું.

માર્કો રુબિયો સાથેની મુલાકાત બાદ, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોનું સ્વાગત કરીને આનંદ થયો. અમે ભારત-અમેરિકા વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં સતત પ્રગતિની ચર્ચા કરી. વધુમાં, અમે પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી."

પીએમ મોદીએ કહ્યું, "ભારત અને અમેરિકા વૈશ્વિક હિતમાં સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે."

દરમિયાન, યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વતી વડા પ્રધાન મોદીને વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લેવાનું આમંત્રણ આપ્યું. ગોરે કહ્યું કે, "સુરક્ષા, વેપાર અને મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં યુએસ-ભારત સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવાના માર્ગો પર અમારી અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થઈ."

રવિવારે, રુબિયો જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે અને યુએસ એમ્બેસીના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં હાજરી આપશે. રુબિયો સોમવારે આગ્રા અને જયપુરની મુલાકાત લેશે અને ક્વાડ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક માટે મંગળવારે સવારે દિલ્હી પરત ફરશે.

આ મામલાથી જોડાયેલા લોકોએ જણાવ્યું કે, જયશંકર અને રુબિયો વચ્ચેની ચર્ચા ઊર્જા, વેપાર, રોકાણ, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને લોકો વચ્ચે લેવડ-દેવડમાં ભારત-અમેરિકા સંબંધોને મજબૂત કરવાના વિકલ્પો પર ચર્ચા થઈ શકે છે.

તેમણે કહ્યું કે, બંને પક્ષો પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અને ઊર્જા પુરવઠા સહિત તેની આર્થિક અસર પર પણ ચર્ચા થાય તેવી અપેક્ષા છે.

રુબિયોની ભારત મુલાકાત વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીની વોશિંગ્ટન ડીસીની ત્રણ દિવસીય મુલાકાતના પાંચ અઠવાડિયા પછી થઈ છે, જેમાં અનિશ્ચિતતા અને તણાવના સમયગાળા પછી દ્વિપક્ષીય સંબંધોને સ્થિર કરવા પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું.

વોશિંગ્ટને ભારત પર ટેરિફ લાદ્યા બાદ અને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગયા મે મહિનામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સૈન્ય કાર્યવાહી ઓછી કરવામાં તેમની ભૂમિકા અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા બાદ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આગામી મહિનાઓમાં, યુ.એસ. રાષ્ટ્રપતિએ વારંવાર અને જાહેરમાં દાવો કર્યો કે તેઓ બે પડોશીઓ વચ્ચેના લશ્કરી સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવ્યા છે અને લાખો લોકોના જીવ બચાવ્યા છે, કારણ કે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ યુદ્ધ તરફ આગળ વધી રહી હતી.

નવી દિલ્હીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દુશ્મની ખતમ થવી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની વાતચીતનું પરિણામ છે, અને યુ.એસનો તેના સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

