અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ ઘટાડીને 18% કર્યો, મોદી-ટ્રંમ્પની વાતચીતમાં બની સહમતિ
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની વાતચીત બાદ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર ટેરિફ 25% થી ઘટાડીને 18% કરવાની જાહેરાત કરી.
Published : February 3, 2026 at 7:20 AM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાત કરી. આ પછી, ટ્રમ્પે ભારત પરના યુએસ ટેરિફમાં 25% થી ઘટાડો કરીને 18% કરવાની જાહેરાત કરી.
ટ્રમ્પે તેમના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "આજે સવારે (અમેરિકન સમય મુજબ) ભારતીય વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરવી મારા માટે સન્માનની વાત હતી. તેઓ મારા શ્રેષ્ઠ મિત્રોમાંના એક છે અને તેમના દેશના એક શક્તિશાળી અને આદરણીય નેતા છે. અમે વેપાર અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવા સહિતના ઘણા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેઓ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા અને અમેરિકા અને સંભવિત વેનેઝુએલા પાસેથી વધુ ખરીદવા સંમત થયા. આ યુક્રેનમાં યુદ્ધનો અંત લાવવામાં મદદ કરશે, જે દર અઠવાડિયે હજારો લોકોનો ભોગ લઈ રહ્યું છે!"
ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું, "વડા પ્રધાન મોદી પ્રત્યે મિત્રતા અને આદરથી, અને તેમની વિનંતી પર, તાત્કાલિક અસરકારક રીતે, અમે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વેપાર કરાર પર સંમત થયા, જેના હેઠળ અમેરિકા 25% થી ઘટાડીને 18% પારસ્પરિક ટેરિફ લાદશે." તેઓ (ભારત) આવી જ રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે તેમના ટેરિફ અને નોન-ટેરિફ અવરોધોને શૂન્ય કરવા માટે આગળ વધશે.
ટ્રમ્પે આગળ લખ્યું, "વડાપ્રધાનએ અમેરિકન ઊર્જા, ટેકનોલોજી, કૃષિ, કોલસો અને અન્ય ઘણા ઉત્પાદનોમાં $500 બિલિયનથી વધુના રોકાણ ઉપરાંત "અમેરિકન ખરીદો" ના ઉચ્ચ સ્તર માટે પણ પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી. ભારત સાથેના અમારા અદ્ભુત સંબંધો ભવિષ્યમાં વધુ મજબૂત બનશે."
અગાઉ, ભારતમાં યુએસ રાજદૂત સર્જિયો ગોરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં બંને નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીત વિશે માહિતી શેર કરી હતી. ગોરે પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હમણાં જ વડા પ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી હતી. જોડાયેલા રહો."
President Trump just spoke with Prime Minister Modi. STAY TUNED… pic.twitter.com/IFcxrJj04m— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) February 2, 2026
મોદી અને ટ્રમ્પ વચ્ચેની આ ફોન વાતચીત તે દિવસે થઈ હતી જ્યારે વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકરે વોશિંગ્ટનની ત્રણ દિવસીય મુલાકાત શરૂ કરી હતી. ભારત-EU કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા પછી પીએમ મોદી સાથે ટ્રમ્પની આ પહેલી વાતચીત પણ છે.
અગાઉ, ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથઆઉટ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે તેઓ વેનેઝુએલાના તેલ ક્ષેત્રમાં ભારત અને ચીન તરફથી રોકાણનું સ્વાગત કરે છે. તેમણે પીએમ મોદી સાથેનો તેમનો ફોટો દર્શાવતો ન્યૂઝ મેગેઝિન કવર પણ શેર કર્યો હતો, જેનું શીર્ષક "ન્યૂઝમેકર્સ ઓફ ધ યર 2025" હતું, જેના કેપ્શન "ધ મુવર એન્ડ ધ શેકર" હતું.
ટ્રમ્પે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ભારત સહિત ઘણા દેશો વેનેઝુએલાથી તેલ આયાત કરવાનું શરૂ કરી શકે છે, જે હાલ તાજેતરના કાનૂની સુધારાઓ તરફ ધ્યાન દોરે છે, જેનાથી આ ક્ષેત્રને ખાનગી રોકાણ માટે ખુલ્લું મૂકી દેવામાં આવ્યું છે.
ભારત અને અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટો અને ટેરિફ અંગે ખેંચતાણ જોવા મળી છે.
ભારત અને અમેરિકા માર્ચ 2025 થી વેપાર કરાર પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે. રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદીને કારણે, અમેરિકાએ ઓગસ્ટ 2025 થી ભારતીય નિકાસ પર 50% નો ભારે ટેરિફ લાદ્યો છે - જે કોઈપણ દેશ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ છે, જેમાં 25% પારસ્પરિક ડ્યુટી અને 25% વધારાની ડ્યૂટીનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: