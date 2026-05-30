રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની દિકરી ટિફની ટ્રમ્પ ભારતની મુલાકાતે, તાજમહેલના કરશે દીદાર
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પુત્રી ટિફની ટ્રમ્પ પોતાના પરિવાર સાથે ભારતની મુલાકાતે છે. આગ્રામાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
Published : May 30, 2026 at 12:46 PM IST
આગ્રા: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દિકરી ટિફની ટ્રમ્પ આજે શનિવારે આગ્રા આવી રહ્યા છે. તેઓ શનિવારે સાંજે અથવા રવિવારે સવારે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે. ટિફની ટ્રમ્પની તાજમહેલની મુલાકાત માટે અમેરિકાની એક એડવાન્સ ટીમે આગ્રામાં ધામા નાખ્યા છે.
સુરક્ષાને લઈને અમેરિકાની એડવાન્સ ટીમ, આગ્રા પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ વચ્ચે પહેલાથી જ એક બેઠક યોજાઈ ચૂકી છે. ટિફની ટ્રમ્પ અને તેના પરિવારના આગમન માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
વહીવટી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ટિફની ટ્રમ્પ અને તેનો પરિવાર ખાસ વિમાન દ્વારા આગ્રા પહોંચશે. તેમની મુલાકાતને લઈને કડક સુરક્ષા હેઠળ VVIP રોડ થઈને તાજમહેલના પૂર્વ દરવાજા પર સ્થિત સેવેન સ્ટાર હોટેલમાં જશે, જ્યાં તેઓ રાત્રિ રોકાણ કરશે. શુક્રવારે પોલીસ કમિશનર દીપક કુમારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની પુત્રી ટિફની ટ્રમ્પની તાજમહેલની મુલાકાત અંગે વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી.
ટિફની ટ્રમ્પ આજે સાંજે તાજ મહેલની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે.
નોંધનીય છે કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની આગ્રા મુલાકાત ખૂબ જ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે. તેથી, યુએસ એડવાન્સ ટીમ ઘણા દિવસોથી આગ્રામાં ધામા નાખીને બેઠી છે. આગ્રા પોલીસ અધિકારીઓ પણ આ બાબતે મૌન સેવી રહ્યા છે. જ્યારે ટિફની ટ્રમ્પ રવિવારે સૂર્યોદય સમયે તાજમહેલની મુલાકાત લેશે, ત્યારે એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે ટિફની ટ્રમ્પ અને તેનો પરિવાર શનિવારે સૂર્યાસ્ત સમયે તાજમહેલની મુલાકાત પણ લઈ શકે છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ પણ આ માહિતી ખૂબ જ ગુપ્ત રાખી છે.
મુખ્યાલય તરફથી VVIP મુલાકાતનો કોઈ ઓર્ડર મળ્યો નથી
સુપ્રિન્ટેન્ડેટ પુરાતત્વવિદ ડૉ. સ્મિતા એસ. કુમારે જણાવ્યું હતું કે, VVIP મુલાકાત અંગે મુખ્યાલય તરફથી હજુ સુધી કોઈ આદેશ મળ્યો નથી. સામાન્ય રીતે, રાજ્યના વડાની મુલાકાત દરમિયાન તાજમહેલ સામાન્ય મુલાકાતીઓ માટે બંધ રહે છે. વધુમાં, મુખ્યાલય તરફથી આદેશ પર તાજમહેલ સામાન્ય મુલાકાતીઓ માટે પણ બંધ રહે છે.
અમેરિકાના વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિયોએ 25મી તારીખે તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી.
નોંધનીય છે કે ગત 25 મે, 2026 ના રોજ, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ તેમની પત્ની અને પ્રતિનિધિમંડળ સાથે તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ASI મુખ્યાલયે તેમની મુલાકાતની થોડી મિનિટો પહેલા તાજમહેલના બંને દરવાજા બંધ કરી દીધા હતા. પરિણામે, પ્રવાસીઓને લગભગ બે કલાક સુધી ગરમી સહન કરવી પડી હતી. હવે જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિની પુત્રી અને તેનો પરિવાર તાજમહેલની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, ત્યારે સુરક્ષા નિઃશંકપણે કડક રહેશે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે છ વર્ષ પહેલાં તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી.
નોંધનીય છે કે 24 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, તત્કાલીન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેમની પત્ની મેલાનિયા, પુત્રી ઇવાન્કા અને જમાઈ સાથે આગ્રાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ટ્રમ્પ અને તેમની પત્ની મેલાનિયાએ તાજમહેલની મુલાકાત લીધી હતી. ટ્રમ્પ અને મેલાનિયાએ લગભગ 45 મિનિટ તાજમહેલ જોવામાં વિતાવી હતી અને તાજ સંકુલમાં ફર્યા હતા.