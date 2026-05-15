અમેરિકામાં ગૌતમ અદાણી વિરુદ્ધના કેસ પડતા મૂકવાનો પ્લાન: ન્યુયોર્ક રિપોર્ટ, કોંગ્રેસે વાંધો ઉઠાવ્યો

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે અગાઉ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગૌતમ અદાણી, સાગર અદાણી અને અન્ય લોકોએ $250 મિલિયનથી વધુની કથિત લાંચ યોજનાને અંજામ આપ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 6:55 AM IST

Updated : May 15, 2026 at 7:34 AM IST

વોશિંગ્ટન/નવી દિલ્હી: અમેરિકાના જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉદ્યોગપતિ અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી વિરુદ્ધના આરોપો પડતા મૂકવાનું વિચારી રહ્યું છે, જેની માહિતી ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના એક રિપોર્ટમાં આપવામાં આવી છે.

યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ આ અઠવાડિયામાં જ આરોપો પડતા મૂકવાની જાહેરાત કરી શકે છે. તેમજ સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (એસઈસી) પણ નવેમ્બર 2024માં લાવેલા સમાંતર સિવિલ ફ્રોડ કેસને સેટલ કરવા માટે આગળ વધી રહ્યું છે, જેની જાણકારી ધરાવતા સૂત્રોએ જણાવ્યું છે.

યુએસ એસઈસીએ અગાઉ આરોપ મૂક્યો હતો કે ગૌતમ અદાણી, સાગર અદાણી અને અન્યોએ 2020થી 2024 વચ્ચે ભારતમાં સોલાર એનર્જી કોન્ટ્રાક્ટ્સ મેળવવા માટે 250 મિલિયન ડોલરથી વધુની કથિત રિશ્વતખોરીની યોજના રચી હતી.

ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ:

યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ હવે આરોપોને સંપૂર્ણપણે પડતા મૂકવાનું વિચારી રહ્યું છે. આ નિર્ણય અદાણીએ નવી લીગલ ટીમની નિમણૂક કર્યા પછી આવ્યો છે. આ ટીમનું નેતૃત્વ રોબર્ટ જે. ગિયુફ્રા જુનિયર કરી રહ્યા છે, જેઓ સુલિવાન એન્ડ ક્રોમવેલ એલએલપીના ભાગ છે.

ગિયુફ્રા જુનિયર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પણ વ્યક્તિગત વકીલ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ગત મહિને તેમણે વોશિંગ્ટનમાં જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટના મુખ્ય મથકમાં મીટિંગ કરી હતી. મીટિંગમાં તેમણે પ્રોસિક્યુટર્સ પાસે પુરાવાની અછત અને કેસ લાવવા માટે અધિકારક્ષેત્રની અભાવની વાત કરી. અદાણી અમેરિકન અર્થતંત્રમાં 10 અબજ ડોલરનું રોકાણ કરીને 150000 નોકરીઓ સર્જી શકે તેવી ઓફર પણ આપી.

પ્રોસિક્યુટર્સે કહ્યું કે આવા રોકાણની કેસ સાથે કોઈ અસર નહીં પડે, પરંતુ એક અધિકારીએ આ ઓફરને સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો હતો.

કોર્ટમાં અરજી:

8 એપ્રિલે યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ફોર ધ ઈસ્ટર્ન ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ન્યૂયોર્કે ગૌતમ અને સાગર અદાણીના વકીલોની અરજી સ્વીકારી હતી. તેમણે કેસને રદ કરવા માટે પ્રી-મોશન કોન્ફરન્સ માટે અરજી કરી હતી.

વકીલોએ કોર્ટને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે કોર્ટને વ્યક્તિગત અધિકારક્ષેત્ર નથી, ક્લેઈમ્સ અતિરિક્ત-ભૂપ્રદેશીય (extraterritorial) છે, અને અદાણીઓની કોઈ સીધી સંડોવણી નથી.

કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા:

કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી જયરામ રમેશે કહ્યું, “હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે વડાપ્રધાને અમેરિકા સાથે એકપક્ષીય વેપાર સોદો કેમ સ્વીકાર્યો અને ઓપરેશન સિંદૂરને કેમ અચાનક રોકી દીધું.”

તેમણે એક્સ પર લખ્યું, “ટ્રમ્પ પ્રશાસને મોદાની વિરુદ્ધના ભ્રષ્ટાચારના તમામ આરોપો પડતા મૂકવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન કેટલા વધુ ‘સમાધાન’ કરી શકે?”

લૉ વિભાગ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં જાહેરાત કરી શકે છે કે તે આરોપો પાછા ખેંચી રહ્યો છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન નવેમ્બર 2024 માં અદાણી અને અન્ય લોકો સામે દાખલ કરાયેલા સમાંતર સિવિલ છેતરપિંડીના કેસનો ઉકેલ લાવવા તરફ પણ આગળ વધી રહ્યું છે.

