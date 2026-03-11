ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ એશિયા સંકટ: જયશંકરે ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સાથે વાત કરી, કયા મુદ્દે ચર્ચા થઇ?

વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું, "તાજેતરના વિકાસ પર ઈરાની વિદેશ મંત્રી અરાકચી સાથે વિગતવાર ચર્ચા થઈ. અમે સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા."

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરકચી
વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને ઈરાનના વિદેશ મંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરકચી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 9:13 AM IST

નવી દિલ્હી : મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે મંગળવારે તેમના ઈરાની સમકક્ષ સૈયદ અબ્બાસ અરાકચી સાથે વાત કરી અને પશ્ચિમ એશિયામાં વિકાસ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું.

જયશંકરે જર્મન વિદેશ મંત્રી જોહાન વાડેફુલ અને દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશ મંત્રી ચો હ્યુન સાથે પણ વાત કરી અને પશ્ચિમ એશિયા સંકટ અંગે ચર્ચા કરી.

અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન સામે યુદ્ધની ઘોષણા બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વધ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની લગભગ નાકાબંધીને કારણે વિશ્વભરમાં ઊર્જા અને કાચા તેલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. આ દરમિયાન, ભારતે તેની ઊર્જા સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રયાસો ઝડપી બનાવ્યા છે.

ઈરાની વિદેશ મંત્રી સાથેની વાતચીત બાદ, જયશંકરે મંગળવારે રાત્રે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "આજે સાંજે મેં ઈરાની વિદેશ મંત્રી અરાકચી સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષના નવીનતમ વિકાસ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી. અમે સંપર્કમાં રહેવા સંમત થયા."

જયશંકર અને અરાકચી વચ્ચેની વાતચીતમાં 4 માર્ચે શ્રીલંકા નજીક અમેરિકા દ્વારા ઈરાની યુદ્ધ જહાજ ડૂબાડવાનો મુદ્દો સામેલ હતો કે નહીં તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી.

ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે મોજતબા ખામેનીની પસંદગીની જાહેરાત થયા પછી બંને વિદેશ મંત્રીઓ વચ્ચે આ પહેલી ટેલિફોનિક વાતચીત હતી. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેહરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી બોમ્બ ધડાકામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. યુદ્ધ વચ્ચે હવે તેમના પુત્ર, મોજતબા ખામેનીની દેશનું નેતૃત્વ કરવા માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે.

ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલામાં આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા થયાના થોડા સમય પછી, 28 ફેબ્રુઆરીએ જયશંકર અને અરાકચીએ વાત કરી હતી. ત્યારબાદ બંને નેતાઓએ 5 માર્ચે ફરી વાત કરી.

ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વર્ચ્યુઅલી બ્લોક કર્યા પછી વિશ્વભરમાં તેલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે, જે પર્સિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાત વચ્ચેનો સાંકડો શિપિંગ લેન છે જે વિશ્વના લગભગ 20 ટકા તેલ અને LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ)નું સંચાલન કરે છે.

જર્મન વિદેશ મંત્રી વાડેફુલ સાથેની વાતચીત બાદ, જયશંકરે કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર ચર્ચા થઈ. "પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર જર્મન વિદેશ મંત્રી વાડેફુલ સાથે વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું," તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું.

જયશંકરે એમ પણ કહ્યું કે તેમણે અને દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશ પ્રધાન ચો હ્યુને પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ, જેમાં ઊર્જા ક્ષેત્ર પર તેની અસરનો સમાવેશ થાય છે, અંગે ચર્ચા કરી. "આપણા દ્વિપક્ષીય કાર્યસૂચિને આગળ વધારવા અંગે ચર્ચા થઈ. પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ, જેમાં ઊર્જા પર તેની અસરનો પણ સમાવેશ થાય છે, અંગે પણ ચર્ચા થઈ."

એક X પોસ્ટમાં, ચોએ આશા વ્યક્ત કરી કે આ વર્ષની ઉચ્ચ-સ્તરીય વાટાઘાટો કોરિયા-ભારત સંબંધોને એક નવા સ્તરે લઈ જશે.

દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે-મ્યુંગ આગામી બે મહિનામાં ભારતની મુલાકાતે આવે તેવી અપેક્ષા છે. ચોએ કહ્યું, "મંત્રી જયશંકર સંમત થયા અને કહ્યું કે આપણે કોરિયા અને ભારત વચ્ચે વ્યૂહાત્મક આર્થિક સહયોગ વધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ, જેમાં મોટી સંભાવનાઓ અને મજબૂત ફાયદા છે."

તેમણે કહ્યું કે, "અમે મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરી, જેની વૈશ્વિક સુરક્ષા અને અર્થતંત્ર પર મોટી અસર પડે છે, અને પરિસ્થિતિ બદલાતી રહે તેમ આપણા નાગરિકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાના માર્ગો પર ગાઢ સંવાદ જાળવવા સંમત થયા."

