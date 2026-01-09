ETV Bharat / bharat

અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ ન થવાનું કારણ સામે આવ્યું, 'PM મોદીએ ટ્રમ્પને ફોન ન કર્યો'

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ પૂરી ન થઈ કારણ કે ટ્રમ્પનો ઈગો વચ્ચે આવી ગયો.

PM મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ફાઈલ ફોટો
PM મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો ફાઈલ ફોટો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 9, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ફોન ન કર્યો, એટલા માટે ટ્રેડ ડિલ ફેલ થઈ ગઈ. આ નિવેદન ખુદ અમેરિકાના વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે આપ્યું હતું. લુટનિકે કહ્યું હતું કે, બધું જ થઈ ગયું હતું, પરંતુ પહેલી શરત એ હતી કે પીએમ મોદીએ ફોન કરવો જોઈએ. આ તે સમયે હતું જ્યારે અમેરિકાએ ભારત પર 50 ટકા ટેરિફની જાહેરાત કરી ન હતી. લુટનિકે આ ખુલાસો ઓલ-ઈન પોડકાસ્ટમાં કર્યો. તેને આંત્રપ્રિન્યોર ચમાથ પાલિહાપિતિયા હોસ્ટ કરે છે.

આ સૂચવે છે કે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો અહંકાર વચ્ચે આવી ગયો કારણ કે પીએમ મોદીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને વ્યક્તિગત રીતે ફોન કર્યો ન હતો, જેના કારણે અમેરિકાએ ભારત સાથેના સોદાને મંજૂરી આપી ન હતી. આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પ હવે 500 ટકા સુધીના ટેરિફ વિશે વાત કરી રહ્યા છે.

ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારી સુરેશ ગોયલે કહ્યું, "અમેરિકાના આ પ્રકારના શબ્દો સાંભળીને મને ખૂબ જ આઘાત અને આશ્ચર્ય થયું છે. રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં 40 વર્ષથી વધુ સમય વિતાવ્યા પછી, મેં ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે અમેરિકા જેવો દેશ બીજા સાર્વભૌમ દેશ સાથે આ રીતે વર્તે છે. દેશો એકબીજા સાથે આ રીતે વર્તતા નથી. ડિપ્લોમસી આ રીતે ચલાવવામાં આવતી નથી. જ્યાં સુધી વેપાર કરારની વાત છે, હા, જો આ જ કારણ છે કે તેઓ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા તૈયાર નથી, તો તે ઠીક છે. પરંતુ ભારત એક મોટો દેશ છે. ભારત હવે ચોથું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે. અમેરિકા સહિત કોઈએ પણ ભારત સાથે આ રીતે વર્તન ન કરવું જોઈએ, પછી ભલે ગમે તે પરિણામ આવે. જો તેઓ ભારતીય માલ પર 500% ટેરિફ લાદવા માંગતા હોય, તો વાત ખતમ છે. અમારા મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, વેપાર વાટાઘાટો ચાલુ છે. જો અમેરિકા ઇચ્છે છે, તો અમે વેપાર વાટાઘાટો ચાલુ રાખવામાં ખુશ થઈશું." જોકે લુટનિકે આ ઘટનાઓ ક્યારે બની તે ચોક્કસ સમયનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, ગયા વર્ષે અમેરિકન અખબાર ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ અને એક જર્મન અખબારમાં અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ટ્રમ્પે જુલાઈમાં મોદીને "ચાર વખત" બોલાવ્યા હતા, પરંતુ વડા પ્રધાને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આ ડીલ અંગે, લુટનિકે કહ્યું કે ભારત પાછળથી વાટાઘાટો સાથે આગળ વધવા માંગતું હતું, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં અમેરિકાએ નવી શરતો લાદી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું, "હું ભારતીય પ્રતિનિધિઓ સાથે કરારો પર વાટાઘાટો કરી હોય અને સમગ્ર ડીલ નક્કી કરી દીધી હોત. આ ડીલ તેમની હતી. તેઓ ડીલ ફાઈનલ કરતા. તેઓ ડીલ કરતા. મેં કહ્યું હતું કે તમારે મોદી પાસેથી ફોન કરાવવો પડશે, બધું નક્કી છે. તમારે મોદી પાસેથી રાષ્ટ્રપતિને ફોન કરાવવો પડશે. પરંતુ તેઓ તે કરવામાં અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા, તેથી મોદીએ ફોન ન કર્યો."

લુટનિકનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકાએ એક બિલને મંજૂરી આપી છે જે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદનારાઓ પર 500% સુધીના ટેરિફ લાદવાની મંજૂરી આપે છે. હાલમાં, અમેરિકા ભારતીય નિકાસ પર 50% ટેરિફ લાદે છે.

યુએસ પ્રતિનિધિ લુટનિકે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સાથે વાટાઘાટો સમયસર શરૂ થઈ હતી, પરંતુ તે પૂર્ણ થઈ શકી નથી, અને અન્ય દેશો સાથે વાટાઘાટો થતી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓએ વિયેતનામ, ઇન્ડોનેશિયા અને અન્ય દેશો સાથે વાટાઘાટો કરી હતી, અને તેમને રાહત મળી હતી. લુટનિકના જણાવ્યા મુજબ, ભારતીય પ્રતિનિધિએ આ જોઈને તેમનો સંપર્ક કર્યો અને પૂછ્યું, "તમે કહ્યું હતું કે ડીલ ફાઈનલ થઈ ગઈ છે, તો ભારત સાથે ટેરિફને અંતિમ સ્વરૂપ કેમ નથી આપતા?" લુટનિકે જવાબ આપ્યો કે તે સમયે પરિસ્થિતિ અલગ હતી, અને હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે, અને ભારતે ફરીથી વાટાઘાટો કરવી પડશે.

તેમણે કહ્યું, "જો તમને યાદ હોય, તો મેં પહેલો સોદો યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે કર્યો હતો. અમે તેમને તે ઝડપથી કરવા પણ કહ્યું હતું, કારણ કે ત્યાં અન્ય દેશો લાઇનમાં રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જો કોઈ બીજું પહેલા આવે, તો દેખીતી રીતે જ સોદો તેમના પાસે જશે. તમે જાણો છો કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ એક સીડીની જેમ વ્યવહાર કરે છે. સીડી પરના પહેલા વ્યક્તિને શ્રેષ્ઠ સોદો મળે છે. તમને શ્રેષ્ઠ સોદો મળી શકતો નથી. પ્રથમ વ્યક્તિ ગયા પછી, દરેક કહે છે, 'મને યુકેનો સોદો જોઈએ છે. મને યુકેનો સોદો જોઈએ છે.' જવાબ ના છે. તેઓ પહેલા હતા. તેઓએ તક ઝડપી લીધી. તેઓ ઝડપથી આગળ વધ્યા."

લુટનિકે કહ્યું કે રાહ જોવી નુકસાનકારક છે. યુકેએ તે પહેલા કર્યું, તેમને પણ તે વહેલા કરવું પડ્યું, તેઓ સમયસર આવ્યા. હવે જે પણ સોદો થાય છે, તે આવો ન હોઈ શકે.

યુએસ કોમર્સ સેક્રેટરી લુટનિકે કહ્યું, "તો બધાએ રાષ્ટ્રપતિને પૂછ્યું, 'તમને શું લાગે છે કે આગળ કોણ હશે?' અને જો તમે તે સમયને જુઓ, તો તેમણે કહ્યું કે તેઓ ઘણા દેશો વિશે વાત કરે છે, પરંતુ તેમણે જાહેરમાં ઘણી વખત ભારતનો ઉલ્લેખ કર્યો. તે કોઈ મોટું રહસ્ય નહોતું. અને અમે ભારત વિશે વાત કરી રહ્યા હતા, અને અમે ભારતને કહ્યું, 'તમારી પાસે આ કરવા માટે ત્રણ શુક્રવાર છે.'"

કોમર્સ સેક્રેટરીએ કહ્યું, "તમે જાણો છો, અમે વિચાર્યું હતું કે અમે ભારત સાથે સોદો પહેલા જ ફાઈનલ થઈ જશે. અમે તેમને સમય આપ્યો અને તેને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું, પરંતુ હવે સોદો ઊંચા દરે છે. પછી ભારતે કહ્યું, 'અમે તૈયાર છીએ, તે સમયનો સોદો ફાઈનલ કરી દો.' પણ મેં કહ્યું, 'તમે ટ્રેન ચૂકી ગયા,' અને હવે સમય વીતી ગયો છે."

TAGGED:

LUTNICK TRADE DEAL WITH INDIA
MODI DID NOT CALL TRUMP
INDIA US TRADE DEAL
PM MODI AND TRUMP
MODI DID NOT CALL TRUMP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.