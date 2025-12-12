ETV Bharat / bharat

રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે US કોન્સ્યુલ જનરલ, વાણી સ્વાતંત્ર્યને પ્રોત્સાહન અંગે ચર્ચા કરી

લૌરા વિલિયમ્સે તેલુગુ ભાષી સમુદાયો માટે વાણી સ્વાતંત્ર્યને પ્રોત્સાહન આપવા અંગે જૂથના પ્રતિનિધિઓ સાથે મૂલ્યવાન ચર્ચા કરી.

રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે US કોન્સ્યુલ જનરલ
રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાતે US કોન્સ્યુલ જનરલ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 9:03 AM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ : US કોન્સ્યુલ જનરલ લૌરા વિલિયમ્સે તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદમાં સ્થિત રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. ગતરોજ 11 ડિસેમ્બર, ગુરુવારના રોજ લીધેલી મુલાકાત દરમિયાન લૌરા વિલિયમ્સે ઈનાડુ અને ETV ઓફિસે પણ ગયા હતા. રામોજી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી કિરણ અને ફિલ્મ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચેરુકુરી વિજયેશ્વરીએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું.

US કોન્સ્યુલ જનરલ લૌરા વિલિયમ્સે રામોજી ગ્રુપની મીડિયા ઓફિસ જોઈને ખુશ થયા, અને ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ સાથે પણ વાતચીત કરી. લૌરા વિલિયમ્સ અને ગ્રુપના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચેની ચર્ચા તેલુગુ ભાષી સમુદાયો માટે વાણી સ્વાતંત્ર્યને પ્રોત્સાહન આપવા અને જીવંત મીડિયા વાતાવરણમાં સહયોગને આગળ વધારવા પર કેન્દ્રિત હતી. રામોજી ગ્રુપ માટે આ મુલાકાત ખાસ હતી.

વિશ્વનું સૌથી મોટું ફિલ્મ સિટી "રામોજી"

હૈદરાબાદના અબ્દુલ્લાપુરમેટમાં આશરે 2,000 એકરમાં ફેલાયેલું, તે વિશ્વનું સૌથી મોટું ફિલ્મ સિટી છે. તે 1996 માં સ્વર્ગસ્થ તેલુગુ ફિલ્મ નિર્માતા અને મીડિયા ઉદ્યોગસાહસિક રામોજી રાવે બનાવ્યું હતું. રામોજી ગ્રુપ ભારતમાં એક મુખ્ય મીડિયા અને મનોરંજન સમૂહ છે, જે મુખ્યત્વે રામોજી ફિલ્મ સિટી માટે જાણીતું છે. રામોજી ફિલ્મ સિટી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં પણ સામેલ છે.

1991માં રામોજી રાવે કરી સ્થાપના : રામોજી ફિલ્મ સિટીની સ્થાપના 1991 માં પ્રખ્યાત મીડિયા ઉદ્યોગસાહસિક રામોજી રાવે કરી હતી. તેમાં એક સાથે 50 ફિલ્મ શૂટિંગ માટેની સુવિધા તેમજ પ્રવાસન અને મનોરંજન સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં એરપોર્ટ, હોસ્પિટલ, રેલવે સ્ટેશન, પ્રયોગશાળા, તિહાર જેલ, મંદિરો, ચર્ચો, મસ્જિદો, પ્રાચીન માનવનિર્મિત ગુફાઓ, બ્રિટિશ અને ફ્રેન્ચ રહેણાંક સોસાયટીઓના મોડેલ, મુઘલ અને જાપાની બગીચાઓ અને વધુનો સમાવેશ થાય છે.

સ્ટુડિયો સંકુલમાં ભવ્ય ફિલ્મ સેટ છે, જેમાં બાહુબલી ફિલ્મના મહિષ્મતી સેટનો સમાવેશ થાય છે. ફિલ્મ સિટીમાં પક્ષી અભયારણ્ય, તમામ ઉંમરના લોકો માટે રચાયેલ સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ, મેરી-ગો-રાઉન્ડ્સ જેવી મનોરંજક સવારી, બમ્પર કાર અને મીની રોલર કોસ્ટર અને રિયો કાર્નિવલ અને એફિલ ટાવર જેવા અજાયબીઓની પ્રતિકૃતિઓ પણ છે.

