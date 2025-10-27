UPSC વિદ્યાર્થીના મૃત્યુ કેસમાં મોટો ખુલાસો; ભૂતપૂર્વ બોયફ્રેન્ડ અને લિવ-ઇન પાર્ટનર સાથે મહિલાએ બનાવાયો હતો પ્લાન, ત્રણની ધરપકડ
દિલ્હી પોલીસે UPSC ઉમેદવારની હત્યાના સંદર્ભમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે. બધા આરોપીઓ મુરાદાબાદના રહેવાસી છે.
Published : October 27, 2025 at 8:53 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉત્તર જિલ્લાની તિમારપુર પોલીસ ટીમે UPSC ઉમેદવારની સનસનાટીભરી હત્યાનો કેસ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જે બધા ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદના રહેવાસી છે. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ અમૃતા ચૌહાણ (21), સુમિત કશ્યપ (27) અને સંદીપ કુમાર (29) તરીકે થઈ છે.
આ માહિતી જાહેર કરતા, ઉત્તર જિલ્લાના ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર (DCP) રાજા બંઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ ટીમે આ જટિલ કેસને ઉકેલવામાં ઝડપથી અને સફળતાપૂર્વક કાર્યવાહી કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ પાસેથી મૃતકના કેટલાક અંગત સામાન અને આરોપીઓના બે મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા છે.
પોલીસ આરોપી સુધી કેવી રીતે પહોંચી
ડીસીપીએ સમજાવ્યું કે આ કેસ ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે યુપીએસસી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા રામકેશ મીણા નામના વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ આ વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યો. લાશ મળી આવ્યા ત્યારથી, પોલીસ આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસને ગંભીરતાથી લઈ રહી હતી, કારણ કે રાજધાની દિલ્હીમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની સલામતી એક સંવેદનશીલ મુદ્દો છે. તિમારપુર પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે ટેકનિકલ અને માનવીય ગુપ્ત માહિતીના સંયોજનનો ઉપયોગ કરીને તપાસ શરૂ કરી. પ્રારંભિક તપાસમાં પોલીસને અનેક સંકેતો મળ્યા જેના કારણે તેઓ મુરાદાબાદના ત્રણ રહેવાસીઓ સુધી પહોંચી ગયા. આરોપીઓની ઓળખ કર્યા પછી, પોલીસે છટકું ગોઠવ્યું અને ત્રણેયને પકડી લીધા.
પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ હવે હત્યા પાછળનો હેતુ અને ગુનો કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ નક્કી કરવા માટે વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે. ડીસીપી રાજા બંઠિયાએ પુષ્ટિ આપી કે આરોપી અને મૃતક વચ્ચેના સંબંધ તેમજ હત્યાના કારણો નક્કી કરવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ધરપકડો અને રિકવરીઓએ મજબૂત પુરાવા પૂરા પાડ્યા છે કે ત્રણેય ગુનામાં સામેલ હતા. આ ધરપકડને ઉત્તર જિલ્લા પોલીસ માટે એક મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે, ખાસ કરીને કારણ કે હત્યાનો ભોગ બનેલી યુવતી એક યુવાન અને આશાસ્પદ UPSC પરીક્ષા આપનારી વિદ્યાર્થી હતી. આ કેસમાં વધુ તપાસ અને ત્રણેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
હત્યા કેવી રીતે કરવામાં આવી
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અમૃતા અને મૃતક મે 2025 થી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં હતા. જ્યારે તેણીને ખબર પડી કે મૃતકે તેના અશ્લીલ વીડિયો રેકોર્ડ કર્યા છે અને તેને ડિલીટ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, ત્યારે તેણીએ આ બાબત તેના ભૂતપૂર્વ બોયફ્રેન્ડ સુમિત કશ્યપને જણાવી. સંદીપ કુમાર સાથે મળીને, તેઓએ કથિત રીતે યુવાનની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું જે આગનો અકસ્માત હોય તેવું લાગતું હતું. 5-6 ઓક્ટોબરની રાત્રે, ત્રણેય લોકોએ કથિત રીતે મીનાનું ગળું દબાવીને માર માર્યો હતો, પછી આગ લગાડવા માટે તેના શરીર પર તેલ, ઘી અને દારૂ રેડ્યો હતો. અધિકારીઓ આ કેસની તપાસ ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: