UPSC નિયમોમાં મોટા ફેરફાર: IAS-IFS હવે વારંવાર નહીં આપી શકે પરીક્ષા, IPS માટે પણ બદલાયા નિયમ

અગાઉના પરીક્ષાના પરિણામોના આધારે IAS કે IFS માં નિયુક્ત થયેલા ઉમેદવારો 2026ની સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં બેસવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 2:49 PM IST

નવી દિલ્હી: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) એ વર્ષ 2026 માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ નોટિફિકેશનમાં ઘણા કડક નિયમો લાદવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, સેવા આપતા IAS અને IFS અધિકારીઓ હવે પરીક્ષા આપી શકશે નહીં. IPS અધિકારીઓ પણ ફરીથી તે જ પદ માટે અરજી કરી શકશે નહીં.

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) એ બુધવાર, 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ સિવિલ સર્વિસિસ પરીક્ષા (CSE) માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું. કમિશને નોટિફિકેશનમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં સેવા ફાળવણી અને ડિજિટલ સુરક્ષામાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. કમિશને IPS અધિકારીઓ માટેના નિયમોને પણ વધુ કડક અને કડક બનાવ્યા છે.

ફેરફારો પર એક નજર

જો કોઈ ઉમેદવાર પહેલાથી જ IPS પદ માટે પસંદ થઈ ગયો હોય, તો તેઓ સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા 2026 (CSE) દ્વારા IPS વિકલ્પ ફરીથી પસંદ કરી શકશે નહીં. વધુમાં, હાલમાં જો કોઈ IAS કે IFS અધિકારીઓ સેવામાં કાર્યરત છે તેઓ પણ આ પરીક્ષામાં બેસી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ ઉમેદવારને મુખ્ય પરીક્ષા પહેલાં આ પદો પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, તો તેઓ મુખ્ય પરીક્ષા આપી શકશે નહીં.

સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા 2026 (CSE 2026) કે તે પહેલાં સેવામાં રહેલા ઉમેદવારોને (પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા વિના) આ વર્ષે 2026માં અથવા આવતા વર્ષે 2027 માં તેમના બાકીના પ્રયાસોનો ઉપયોગ કરવાની છેલ્લી તક આપવામાં આવી છે.આયોગે આ ઉમેદવારો માટેના નિયમોમાં પણ સુધારો કર્યો છે.

યુપીએસસીએ 2026 માં ગ્રુપ A સેવાઓ માટે પસંદગી પામ્યા પછી પરીક્ષા માટે ફરીથી હાજર રહેવા માંગતા ઉમેદવારો માટેના નિયમોમાં પણ સુધારો કર્યો છે. જો આવા ઉમેદવારોને તાલીમમાં હાજરી ન આપવા બદલ સંબંધિત વિભાગ તરફથી મુક્તિ મળે તો તેમને પરીક્ષામાં બેસવાની તક આપવામાં આવશે.

જો આવા ઉમેદવારો તાલીમમાં ભાગ નહીં લે અને છૂટ પણ ન લે, તો તેમની અરજી રદ કરવામાં આવશે. વધુમાં, જો તેઓ 2027 માં ફરીથી પરીક્ષા પાસ કરશે, તો તેઓ ફક્ત બે સેવાઓમાંથી એક પસંદ કરી શકશે, અને બીજી રદ ગણવામાં આવશે.

છેતરપિંડી અટકાવવા માટે, કમિશને AI-આધારિત ચહેરા ઓળખ અને આધાર ચકાસણી લાગુ કરી છે. ઉમેદવારોએ હવે નવા ચાર-તબક્કાના પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી પડશે, જે સંપૂર્ણપણે આધાર સાથે જોડાયેલ હશે.

પાત્રતા માપદંડો વિશે જાણો

સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષામાં બેસવા માટે, ઉમેદવાર પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. ભારતીય વન સેવા (IFS) માટે, ઉમેદવારો પાસે પશુપાલન, પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાન, વનસ્પતિશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, ગણિત, આંકડાશાસ્ત્ર અને કૃષિમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.

