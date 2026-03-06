ETV Bharat / bharat

UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2025નું પરિણામ જાહેર, અનુજ અગ્નિહોત્રીએ કર્યુ ટોપ

UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2025માં 958 ઉમેદવારો ક્વોલિફાય થયા છે.

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન
યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (File/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 3:01 PM IST

|

Updated : March 6, 2026 at 3:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC)એ શુક્રવારે 2025 સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા. રાજસ્થાનના રાવતભાટાના અનુજ અગ્નિહોત્રીએ પરીક્ષામાં ટોપ કર્યું છે. UPSCની સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં 958 ઉમેદવારો ક્વોલિફાય થયા છે.

UPSCમાં 958 ઉમેદવાર પાસ થયા

UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં કુલ 958 ઉમેદવારો પાસ થયા છે. ભારતીય વહીવટી સેવા (IAS), ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અને ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) સહિત અન્ય અધિકારીઓની પસંદગી કરવા માટે UPSC દ્વારા વાર્ષિક ધોરણે સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા ત્રણ તબક્કામાં - પ્રારંભિક, મુખ્ય અને ઇન્ટરવ્યુ - લેવામાં આવે છે.

કમિશને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ભલામણ કરાયેલા 348 ઉમેદવારોની ઉમેદવારી કામચલાઉ રાખવામાં આવી છે. કેન્દ્રએ સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા દ્વારા ભરવા માટે 1087 ખાલી જગ્યાઓની જાણ કરી હતી.

ઉમેદવારો તેમની પરીક્ષાઓ/ભરતી સંબંધિત કોઈપણ માહિતી/સ્પષ્ટતા કામકાજના દિવસોમાં સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી રૂબરૂમાં અથવા ટેલિફોન નંબર ૨૩૩૮૫૨૭૧/૨૩૩૮૧૧૨૫/૨૩૦૯૮૫૪૩ પર મેળવી શકે છે. પરિણામ જાહેર થયાની તારીખથી 15 દિવસની અંદર વેબસાઇટ પર માર્ક્સ ઉપલબ્ધ થશે.

ટોપ-10માં મહિલાઓનો પણ દબદબો

યુપીએસસીના પરિણામમાં ટોપ-10માં મહિલાઓનો પણ દબદબો જોવા મળ્યો હતો.

  • અનુજ અગ્નિહોત્રી
  • રાજેશ્વરી સુવે
  • આકાશ ધુલ
  • રાઘવ ઝુંનઝુંનવાલા
  • ઇશાન ભટનાગર
  • જીનીઆ અરોરા
  • એ.આર.રાજા મોઇદ્દીન
  • પક્ષલ સેક્રેટરી
  • આસ્થા જૈન
  • ઉજ્જવલ પ્રિયાંક

UPSC ટોપર છે અનુજ અગ્નિહોત્રી

અનુજ અગ્નિહોત્રી UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2025ના ટોપર છે. અનુજ અગ્નિહોત્રી રાજસ્થાનના રહેવાસી છે. અનુજ રાજસ્થાનના રાવતભાટાનો છે. તે ગ્રેજ્યુએશન કરવા માટે જોધપુર ગયો હતો જ્યાં તેમણે AIIMSમાંથી MBBSનો અભ્યાસ કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : March 6, 2026 at 3:18 PM IST

TAGGED:

UPSC CIVIL SERVICES EXAM RESULT
UPSC
UPSC CIVIL SERVICES EXAM
ANUJ AGNIHOTRI
UPSC CIVIL SERVICES EXAM RESULT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.