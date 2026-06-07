UPSC CDS 2 2026: 451 જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરુ
ભારતીય સેનામાં ઓફિસર બનવાનો સુવર્ણ અવસર, IMA-INA-AFA અને OTAમાં 451 જગ્યાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 9 જૂન 2026.
Published : June 7, 2026 at 11:42 AM IST
હૈદરાબાદ: યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC) દ્વારા સંયુક્ત સંરક્ષણ સેવા પરીક્ષા (CDS-II), ૨૦૨૬ માટેની સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવામાં આવી છે. આ એક એવી સુવર્ણ તક છે જે યુવાન પુરુષો અને મહિલાઓને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં કમિશન્ડ ઓફિસર તરીકે દેશની સેવા કરવાની તક છે.
આ ભરતી દ્વારા, ભારતીય લશ્કરી અકાદમી (IMA), ભારતીય નૌકા અકાદમી (INA), વાયુ સેના અકાદમી (AFA) અને ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ અકાદમી (OTA) સહિતની પ્રતિષ્ઠિત અકાદમીઓમાં કુલ 451 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. પાત્ર સ્નાતકો 9 જૂન 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
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સત્તાવાર જાહેરાત અનુસાર, કુલ 451 જગ્યાઓની વહેચણી
આમ કુલ 451 જગ્યાઓ પુરુષ અને મહિલાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. સેના, નૌસેના અને વાયુસેનામાં કાયમી કમિશન તેમજ શોર્ટ સર્વિસ કમિશન બંને પ્રકારના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે, જે ઉમેદવારોને પોતાની રુચિ અને લાયકાત મુજબ પસંદગી કરવાની છૂટ આપે છે. મહિલાઓ માટે OTA સિવાય હાલમાં અન્ય અકાદમીઓમાં પ્રવેશ ઉપલબ્ધ નથી, તેથી જે મહિલાઓ સેનામાં જોડાવા ઈચ્છે છે તેમના માટે OTA એક ઉત્તમ તક છે. IMA, INA અને AFAમાં માત્ર પુરુષ ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
મહત્વપૂર્ણ તારીખો
અગત્યની સૂચનાઓ
- તમારી OTR/URN પ્રોફાઈલ એકદમ સાચી હોવી જોઈએ; તેમાં માત્ર એક જ વાર ફેરફારની સુવિધા મળે છે.
- ઓળખપત્ર તરીકે આધારકાર્ડ રાખવું ખૂબ ભલામણપાત્ર છે.
- એક વાર અરજી સબમિટ થયા પછી તેમાં કોઈ સુધારો કે પાછું ખેંચવું શક્ય નથી.
- પરીક્ષા હોલમાં એ જ ફોટો ID લઈ જાવ જે અરજીમાં નોંધાવી છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર અને અન્ય પાત્રતાની શરતો
નોંધ: અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ કામચલાઉ ધોરણે અરજી કરી શકે છે, પરંતુ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે ડિગ્રીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું પડશે.
ઉંમર મર્યાદા, જાતિ અને વૈવાહિક સ્થિતિ
ઉપરોક્ત સિવાય અનુસૂચિત જાતિ / જનજાતિ અને અન્ય આરક્ષિત વર્ગો માટે ઉંમરમાં છૂટની સામાન્ય જોગવાઈ UPSC નિયમો મુજબ લાગુ થાય છે, પરંતુ સત્તાવાર જાહેરાતમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે SC/STને 5 વર્ષ, OBCને 3 વર્ષ વગેરેની છૂટ હોય છે, જો તે CDS પરીક્ષામાં લાગુ થતી હોય તો. તમામ ઉમેદવારોએ આધારભૂત નિયમો માટે મૂળ નોટિફિકેશન ચકાસવું.
અરજી ફી
- અરજી ફી ઓનલાઇન માધ્યમથી ભરવાની રહેશે – નેટ બેન્કિંગ, વિઝા/માસ્ટર/રૂપે ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા UPI પેમેન્ટ.
- સામાન્ય / OBC / EWS ઉમેદવારો માટે: રૂ. 200/- (માત્ર બસો રૂપિયા)
- SC / ST / તમામ મહિલા ઉમેદવારો માટે: ફી માફ, કોઈ ચાર્જ નહીં.
- ફી ઓછી હોવાથી નાણાકીય બોજ રહેતો નથી, પરંતુ ફી ચૂકવ્યા બાદ જ અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ ગણાશે. મહિલાઓ અને આરક્ષિત વર્ગના ઉમેદવારો માટે આ એક રાહત છે.
પરીક્ષા પદ્ધતિ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને તૈયારી માટે ઉપયોગી સૂચનો
પસંદગી પ્રક્રિયાના તબક્કા
UPSC CDS 2 2026 ની પસંદગી પ્રક્રિયા ત્રણ મુખ્ય તબક્કામાં પૂરી થાય છે: લેખિત પરીક્ષા, SSB ઇન્ટરવ્યૂ/વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણ, અને તબીબી તપાસ.
1. લેખિત પરીક્ષા
આ એક ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારની ઓફલાઈન (OMR શીટ) પરીક્ષા છે. અલગ અલગ અકાદમીઓ માટે પ્રશ્નપત્રની રચના જુદી છે:
- IMA, INA, AFA માટે: ત્રણ પેપર – અંગ્રેજી, સામાન્ય જ્ઞાન (GK), અને પ્રાથમિક ગણિત (Elementary Mathematics). દરેક પેપર 100 ગુણનું હોય છે. કુલ સમયગાળો 6 કલાક (દરેક પેપર 2 કલાક). ત્રણેય પેપર ઉમેદવારે આપવા ફરજિયાત છે.
- OTA (પુરુષ અને મહિલા) માટે: બે પેપર – અંગ્રેજી અને સામાન્ય જ્ઞાન. દરેક 100 ગુણ. ગણિતનું પેપર આપવાનું નથી. સમય 4 કલાક.
- અંગ્રેજી પેપરમાં ગ્રામર, વોકેબ્યુલરી, કોમ્પ્રીહેન્શન અને સિનોનિમ્સ-એન્ટોનિમ્સ જેવા પ્રશ્નો આવે છે. સામાન્ય જ્ઞાનમાં ઇતિહાસ, ભૂગોળ, રાજનીતિ, અર્થવ્યવસ્થા, વિજ્ઞાન, ચાલુ ઘટનાઓ અને સંરક્ષણ સંબંધિત બાબતોને આવરી લેવામાં આવે છે. પ્રાથમિક ગણિત ધોરણ 10 સ્તરના અંકગણિત, બીજગણિત, ત્રિકોણમિતિ, ભૂમિતિ, માપન અને આંકડાશાસ્ત્ર પર આધારિત હોય છે. આ પેપર IMA, INA, AFA માટે ખૂબ મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે પસંદગીમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે.
- OMR શીટ પર જવાબ ફક્ત કાળી બોલ પેનથી જ ભરવાના રહેશે. કોઈ પણ અન્ય રંગની પેનનો ઉપયોગ માન્ય નથી.
2. SSB ઇન્ટરવ્યૂ / વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણ
લેખિત પરીક્ષામાં પાસ થનારા ઉમેદવારોને સર્વિસીસ સિલેક્શન બોર્ડ (SSB) ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવે છે. આ 4-5 દિવસની ગહન પ્રક્રિયા છે જેમાં બે તબક્કા હોય છે: સ્ટેજ-1 (ઓફિસર ઇન્ટેલિજન્સ રેટિંગ અને પિક્ચર પર્સેપ્શન ટેસ્ટ) અને સ્ટેજ-2 (ગ્રુપ ટાસ્ક, મનોવૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણ, ગ્રાઉન્ડ ટાસ્ક, કોન્ફરન્સ). આ ઇન્ટરવ્યૂ ઉમેદવારની નેતૃત્વ ક્ષમતા, માનસિક દ્રઢતા, ટીમ ભાવના અને શારીરિક સહનશક્તિ ચકાસે છે. SSB સેન્ટરો દેશભરમાં આવેલાં છે.
3. તબીબી પરીક્ષણ
SSBની ભલામણ બાદ ઉમેદવારોની વિશેષ તબીબી તપાસ કરવામાં આવે છે. આમાં દ્રષ્ટિ, ઊંચાઈ, વજન, હૃદય, ફેફસાં, હાડપિંજર અને અન્ય શારીરિક માપદંડો સેનાના નિયમો અનુસાર ચકાસાય છે. કોઈ ગંભીર બીમારી કે અક્ષમતા ના હોવી જોઈએ. છેવટે દસ્તાવેજ ચકાસણી થાય છે.
ઉમેદવારોએ પરીક્ષા હોલમાં અરજી દરમિયાન નોંધાવેલું ફોટો ઓળખપત્ર સાથે લઈ જવું ફરજિયાત છે. OMR શીટ પર જવાબ ચિહ્નિત કરવા માત્ર કાળા બોલ પેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ભારતીય સેનામાં ગૌરવભરી કારકિર્દી બનાવવાની દિશામાં આ પ્રથમ સીડી જ છે.
ભરતી અંગે વધુ માહિતી માટે https://upsconline.nic.in/ અને https://www.upsc.gov.in/
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