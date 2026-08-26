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જામિયા વિરોધ પ્રદર્શનમાં હોબાળો, વિદ્યાર્થીઓએ સુરક્ષાકર્મીઓ પર બળપ્રયોગ અને ઈજા પહોંચાડવાના આરોપ લગાવ્યા

વિદ્યાર્થીઓની માંગણી પ્રવેશ અને છાત્રાલય ફાળવણી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા તેમજ યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્ર પાસેથી સ્પષ્ટ જવાબોની હતી

વિદ્યાર્થીઓની માંગણી પ્રવેશ અને છાત્રાલય ફાળવણી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા તેમજ યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્ર પાસેથી સ્પષ્ટ જવાબોની હતી
વિદ્યાર્થીઓની માંગણી પ્રવેશ અને છાત્રાલય ફાળવણી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા તેમજ યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્ર પાસેથી સ્પષ્ટ જવાબોની હતી (ETV bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 9:11 PM IST

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નવી દિલ્હી: જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયામાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બુધવારે સવારે ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ, મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ વિરોધ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને બળજબરીથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને ધક્કામુક્કી તથા બળપ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હોવાના અને એક વિદ્યાર્થી બેભાન થઈ ગયા હોવાના પણ દાવા કરવામાં આવ્યા હતા.

જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયાના વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા બે દિવસથી તેમની માંગણીઓ માટે વિરોધ કરી રહ્યા હતા. તેમની માંગણીઓ પ્રવેશ અને છાત્રાલય ફાળવણી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા અને યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્ર તરફથી સ્પષ્ટ પ્રતિભાવ પર કેન્દ્રિત હતી. જોકે, ત્રીજા દિવસે સવારે 7:15 વાગ્યાની આસપાસ વિરોધ સ્થળ પર વાતાવરણ અચાનક બદલાઈ ગયું. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ, તે સમયે તેમાંથી માત્ર 10 થી 15 જ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. તે સમયે લગભગ 100 સુરક્ષા કર્મચારીઓ પહોંચ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે વાતચીત કરવાને બદલે, સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તેમને વિરોધ સ્થળ પરથી દૂર કરવાનું શરૂ કર્યું.

જામિયામાં વિરોધ પ્રદર્શન પર હોબાળો

વિદ્યાર્થીઓનો દાવો છે કે સુરક્ષા કર્મચારીઓએ વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા હતા અને કથિત રીતે કેટલાકને ખેંચીને લઈ ગયા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. વધુમાં મનો આરોપ છે કે યુનિવર્સિટીના મુખ્ય ગેટમાંથી બહાર કાઢવાને બદલે, તેમને ગેટ નંબર 4 અને દૂધ બૂથ તરફ વૈકલ્પિક માર્ગે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જે રસ્તો મુખ્ય કેમેરા કવરેજથી અલગ હતો.

બળજબરી હટાવવા અને ઈજા પહોંચાડવાનો વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ

જોકે, આ આરોપ સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવામાં આવ્યો નથી. આ સંદર્ભમાં, સીસીટીવી ફૂટેજ ઘટનાઓના ક્રમને સ્પષ્ટ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વિરોધીઓનો દાવો છે કે દૂર કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને ઇજાઓ થઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જાસીમ અલી ખાન નામનો એક વ્યક્તિ કથિત રીતે બેહોશ થઈ ગયો હતો. બે દિવસથી શાંતિથી ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનના ત્રીજા દિવસે લેવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ વધ્યો છે. તેઓ જણાવે છે કે યુનિવર્સિટીના સુરક્ષા સલાહકાર આદિલ રશીદ, પ્રોક્ટર અસદ મલિક અને વિદ્યાર્થી કલ્યાણના ડીન નેલોફર અફઝલ પણ ઘટના સમયે ઘટનાસ્થળે હાજર હતા.

આ વિરોધ પ્રદર્શનનો હેતુ સંઘર્ષ કરવાનો નહોતો

વિદ્યાર્થીઓ હવે પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે તેમની માંગણીઓ પર વાટાઘાટો કરવાને બદલે તેમને વિરોધ સ્થળ પરથી દૂર કરવા શા માટે જરૂરી માનવામાં આવ્યું, અને - જો સુરક્ષા કારણોસર ખરેખર દૂર કરવાની જરૂર હતી - તો કાર્યવાહીની યોગ્ય પદ્ધતિ શું હોવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓનું માનવું છે કે યુનિવર્સિટી વહીવટ સામેનો તેમનો વિરોધ સંઘર્ષ કરવાનો નહોતો; તેના બદલે, તેઓ પ્રવેશ અને હોસ્ટેલ સંબંધિત બાબતો અંગે પારદર્શિતા અને સ્પષ્ટ માહિતી મેળવવા માંગતા હતા.

વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા બળપ્રયોગના આરોપોની નિષ્પક્ષ તપાસ માટે હવે માંગણીઓ કરવામાં આવી રહી છે. સીસીટીવી ફૂટેજ, પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો અને વિદ્યાર્થીઓના મેડિકલ રિપોર્ટ્સ બુધવારે સવારે વિરોધ સ્થળ પર શું બન્યું તે ચોક્કસ રીતે જાણવામાં મદદ કરી શકે છે.

જોકે, વિદ્યાર્થીઓના આરોપોની હજુ સુધી સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી, અને યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્રના ઘટનાઓના સંસ્કરણની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્રીજા દિવસે લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી બાદ જામિયા ખાતે વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ સમાપ્ત થયો હતો, પરંતુ તે કાર્યવાહી જે રીતે કરવામાં આવી તે હવે વિરોધ કરતાં વધુ પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના આરોપોની સત્યતા અને ઘટનાઓનો સાચો ક્રમ ત્યારે જ સ્પષ્ટ થશે જ્યારે તપાસ પૂર્ણ થશે અને બંને પક્ષોના નિવેદનો જાહેર કરવામાં આવશે.

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