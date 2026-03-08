બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિના અપમાનથી દિલ્હીમાં હોબાળો, રાજ્ય સરકાર પાસેથી આજે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં રિપોર્ટ માંગ્યો
કેન્દ્ર સરકારે રાજ્ય સરકાર પાસે અસલમાં શું થયું હતું અને આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરી તેનો રિપોર્ટ માંગ્યો.
Published : March 8, 2026 at 2:19 PM IST
સુરજિત દત્તા
કોલકાતા: ઉત્તર બંગાળના પ્રવાસ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના કથિત 'અપમાન'ના મામલાએ જોર પકડ્યું છે. શનિવારે સિલિગુડીમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિએ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. આ ઘટના બાદ કેન્દ્ર સરકારે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કડક વહીવટી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયે 'બ્લુ બુક (સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલ નિયમ)ના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારનું વલણ
કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહને રાજ્યના મુખ્ય સચિવ નંદિની ચક્રવર્તીને પત્ર લખીને કડક વલણ અપનાવ્યું છે. મુખ્ય સચિવે આદેશ આપ્યો છે કે તે આજે રવિવાર સાંજે 5 વાગ્યા સુધી દિલ્હીના નોર્થ બ્લોકમાં આ ઘટનાનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ જમા કરે. કેન્દ્ર સરકારે સીધી રીતે એમ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે અસલમાં શું થયું હતું અને રાજ્ય સરકારે આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરી છે.
#WATCH | Darjeeling, West Bengal | President Droupadi Murmu says, " today was the international santal conference. when i came here after attending it, i realised it would have been better if it had been held here, because the area is so vast... i don't know what went through the… pic.twitter.com/zMYyvDo0Y2— ANI (@ANI) March 7, 2026
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય સચિવને મોકલવામાં આવેલા પત્રમાં રાષ્ટ્રપતિના આગમન દરમિયાન મુખ્યમંત્રી, મુખ્ય સચિવ અને DGPની ગેરહાજરી પર પણ જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે, જે 'બ્લુ બુક'ના નિયમોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. કેન્દ્ર સરકારે આ વાત પર ભાર મુક્યો છે કે તેમના સ્વાગત માટે માત્ર સિલિગુડીના મેયર હાજર હતા જેને કેન્દ્રએ પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 'બ્લુ બુક' એક ગુપ્ત દસ્તાવેજ છે જેમાં રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન અને તેમના પરિવાર માટે સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલના નિયમ લખેલા હોય છે.
સૂત્રો અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા શૌચાલયમાં પાણીની કમીને લઇને પણ રાજ્ય સરકાર પાસે જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રએ રાજ્યને એમ પણ પૂછ્યું કે વહીવટી તંત્રએ રાષ્ટ્રપતિ માટે જે રસ્તો પસંદ કર્યો હતો ત્યા કચરો કેમ ફેલાયો હતો પત્રમાં દાર્જીલિંગના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM)ષ સિલિગુડીના પોલીસ કમિશનર અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ADM) સામે કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
રાષ્ટ્રપતી દ્રૌપદી મુર્મૂએ શનિવારે બાગડોગરા એરપોર્ટ પાસે આદિવાસી સમુદાયના એક કાર્યક્રમમાં ઓછી ભીડને કારણે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને કાર્યક્રમ સ્થળને બિધાનગરથી બદલવાના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. સાથે જ દ્રૌપદી મુર્મૂએ પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી અને તેમના મંત્રીઓની ગેરહાજરીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂને બિદ્યાનનગરમાં આદિવાસી સમુદાયના વાર્ષિક સમારોહમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, સુરક્ષા અને અન્ય વ્યવસ્થાઓનો હવાલો આપતા અધિકારીઓે કથિત રીતે કાર્યક્રમની જગ્યા બદલી બાગડોગરા એરપોર્ટ પાસે ગોસાઇપુર કરી નાખી હતી. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ શનિવારે બપોરે ત્યાં પહોંચ્યા તો ભીડ ઘણી ઓછી હતી, તેમના સ્વાગત માટે એરપોર્ટ પર માત્ર સિલિગુડીના મેયર ગૌતમ દેબ હાજર હતા.
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
PM મોદીએ ટીકા કરી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટના પર સીધો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા X પર કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટમાં તેમણે આ ઘટનાને "શરમજનક અને અભૂતપૂર્વ" ગણાવી છે. PM મોદીએ યાદ અપાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિનું પદ રાજકારણથી ઉપર છે અને તેમની ગરીમાની રક્ષા હંમેશા કરવી જોઇએ. વડાપ્રધાને આશા વ્યક્ત કરી છે કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સદબુદ્ધિ આવશે.
બીજી તરફ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોતાના X હેન્ડલ પર ફરિયાદ કરી છે કે રાષ્ટ્રપતિના કેસમાં સરકારી પ્રોટોકોલ અથવા નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું નથી. બીજી તરફ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ ધર્મતલામાં ધરણા દરમિયાન દાવો કર્યો કે ભાજપ રાષ્ટ્રપતિનો ઉપયોગ પોતાના રાજકીય હિતો માટે કરી રહી છે.
West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) posts, " international santal council, a private organisation, invited hon’ble president to the 9th international adivasi santal conference in siliguri. after advanced security liaison, district administration flagged in writing to… pic.twitter.com/nViYqd6CXM— Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2026
આ પણ વાંચો: