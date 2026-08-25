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UPIના 10 વર્ષ પૂર્ણ: ડિજિટલ પેમેન્ટ જર્નીમાં એક મોટો બદલાવ...PM મોદીએ લોકોને તેમના અનુભવો શેર કરવા કહ્યું

NPCIએ RBIની 25 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ નિયમનકારી દેખરેખ હેઠળ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

ગત 10 વર્ષમાં UPI બન્યું ડિજિટલ ચુકવણીનો આધાર
ગત 10 વર્ષમાં UPI બન્યું ડિજિટલ ચુકવણીનો આધાર બન્યું (PTI and ANI))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 2:46 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યૂનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI)ના મંગળવારે એક દાયકો પૂર્ણ થવા પર તેને ભારતની ડિજિટલ ચુકવણી યાત્રામાં એક મોટો બદલાવ લાવવાનું માધ્યમ ગણાવ્યું હતું અને કહ્યું કે તેમનો વ્યાપક સ્તર અને પહોંચ દરેક ભારતીય માટે ગર્વનો વિષય છે.

નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI)એ 25 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)ના નિયમનકારી દેખરેખ હેઠળ UPI લોન્ચ કર્યું. UPI ભારતની ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલીનો આધાર અને નાણાકીય સમાવેશ માટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ સાધન બની ગયું છે.

મોદીએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ X પર લખ્યુ, "એક દાયકા પહેલા UPIની શરૂઆત થઇ હતી, જેને ભારતની ડિજિટલ ચુકવણી યાત્રામાં મોટો બદલાવ લાવ્યું. UPIનું વ્યાપક સ્તર અને પહોંચ દરેક ભારતીય માટે ગર્વનો વિષય છે." વડાપ્રધાન મોદીએ લોકોને UPI સાથે પોતાનો અનુભવ અને તેમના જીવન પર પડેલા પ્રભાવને શેર કરવા પણ જણાવ્યું છે.

ગત 10 વર્ષમાં UPI બન્યું ડિજિટલ ચુકવણીનો આધાર, લેવડ-દેવડ 13 હજાર ગણી વધી

UPI છેલ્લા 10 વર્ષમાં દેશની ડિજિટલ ચુકવણી વ્યવસ્થાની મહત્ત્વપૂર્ણ કડી બનવાની સાથે સાથે વાસ્તવિક સમયમાં ચુકવણી માટે વૈશ્વિક ધોરણ તરીકે પણ ઉભરી આવ્યો છે.

નાણાકીય મંત્રાલયે નિવેદનમાં જણાવ્યું કે UPIએ 25 ઓગસ્ટ, 2016ના રોજ શરૂ થયા બાદ દેશની ડિજિટલ ચુકવણી ક્ષેત્રમાં મહત્ત્વપૂર્ણ બદલાવ લાવ્યો છે. UPI દ્વારા વાર્ષિક લેવડ દેવડની સંખ્યા વધીને 2025-26માં 24,162 કરોડ કરતા વધુ થઇ ગઇ છે જ્યારે 2016-17માં આ 1.78 કરોડ હતી એટલે કે તેમાં આશરે 13,000 ઘણી વૃદ્ધિ થઇ છે.

આ સમયમાં લેવડ દેવડની કિંમત 4 હજાર ગણા વધુ વૃદ્ધિ સાથે વધીને 314 લાખ કરોડ રૂપિયા થઇ ગયું છે, જે 2016-17માં 7000 કરોડ રૂપિયા હતું. ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)ની નજરમાં NPCI દ્વારા વિકસિત UPIએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં લેવડ દેવડની સંખ્યા અને કિંમત બન્નેમાં ઉલ્લેખનીય વધારો નોંધાયો છે.

નિવેદન અનુસાર, વર્ષ 2026 UPIની વૃદ્ધિ યાત્રામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પડાવ સાબિત થયો છે. મે, 2026માં પ્રથમ વખત એક મહિનામાં લેવડ દેવડની સંખ્યા 2,320 કરોડ પહોંચી ગઇ છે. આ ઝડપ જુલાઇમાં પણ ચાલુ રહી હતી અને આ મહિને 2,366 કરોડ લેવડ દેવડ થઇ હતી, જે UPIના એક દાયકાના ઇતિહાસમાં એક મહિના કરતા વધુ લેવડ દેવડ છે.

UPI સાથે જોડાયેલી બેન્ક અને નાણાકીય સંસ્થાની પણ સંખ્યા સતત વધી રહી છે. સંચાલનના પ્રથમ વર્ષ 2016-17માં 44 બેન્ક UPI સાથે જોડાઇ હતી, જેની સંખ્યા 2025-26માં વધીને 703 થઇ ગઇ છે.

નાણાકીય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં 24,162 કરોડ UPI લેવડ દેવડ થઇ હતી જે દેશમાં રોજબરોજની ડિજિટલ ચુકવણીમાં આ તેના ઊંડા પ્રવેશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વેપારી-સંબંધિત વ્યવહારોમાં પણ મજબૂત વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.

UPI ભારતના ડિજિટલ જાહેર માળખાનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બની ગયું છે. આ એક જ માધ્યમથી વ્યક્તિથી વ્યક્તિ અને વ્યક્તિથી વેપારી ચુકવણી સુવિધા આપનાર વિવિધ પ્રણાલીઓ વચ્ચે કામ કરનારૂ અને વાસ્તવિક સમયનું પ્લેટફોર્મ છે.

તેણે ડિજિટલ નાણાકીય સેવાઓની ઍક્સેસને વિસ્તૃત કરવામાં, ડિજિટલ વિભાજનને દૂર કરવામાં અને નાણાકીય સમાવેશને મજબૂત બનાવવામાં પણ મદદ કરી છે. તેના દ્વારા, દેશભરના લોકો, વ્યવસાયો અને વેપારીઓ ડિજિટલ અર્થતંત્ર સાથે જોડાઈ શક્યા છે. વ્યવહારોના જથ્થા અને મૂલ્યમાં વૃદ્ધિ દેશના રિકરિંગ રિટેલ ચુકવણીઓમાં UPIની વધતી ભૂમિકાને પણ પ્રકાશિત કરે છે.

UPIની વ્યાપક પહોંચ, વિશ્વસનીયતા અને વિવિધ ચુકવણી પ્રણાલીઓ સાથે આંતર-કાર્યક્ષમતાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા મળી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF)એ તેને વ્યવહાર વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની સૌથી મોટી વાસ્તવિક સમય ચુકવણી સિસ્ટમ તરીકે વર્ણવી છે.

IMF અનુસાર, 2025માં વૈશ્વિક રીઅલ-ટાઇમ ચુકવણી વ્યવહારોમાં UPIનો હિસ્સો આશરે 49 ટકા હતો. UPI દરરોજ 66 કરોડથી વધુ વ્યવહારોને સરળ બનાવે છે અને ભારતમાં એક મુખ્ય ચુકવણી નેટવર્ક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

સ્થાનિક ચુકવણી પ્રણાલી તરીકે શરૂઆત કર્યા પછી, UPI હવે ક્રોસ-બોર્ડર ડિજિટલ વ્યવહારો માટે પણ એક પ્લેટફોર્મ તરીકે વિકસિત થયું છે. હાલમાં, તે સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ફ્રાન્સ, ભૂતાન, શ્રીલંકા, નેપાળ, સિંગાપોર, મોરેશિયસ, કતાર, કંબોડિયા, ગ્રીસ અને માલદીવ સહિત 11 દેશોમાં કાર્યરત છે.

નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે UPIનો આગામી દાયકા ભારતના ડિજિટલ ચુકવણી ક્ષેત્રમાં વધુ મોટા પરિવર્તન લાવવા માટે તૈયાર છે. સરકાર UPI પ્લેટફોર્મ પર નવા વપરાશકર્તાઓ અને વેપારીઓને ઓનબોર્ડ કરીને નીતિ સમર્થન, તકનીકી પ્રગતિ અને નાણાકીય સમાવેશ દ્વારા ડિજિટલ ચુકવણી ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવવાનો હેતુ ધરાવે છે.

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