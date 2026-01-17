મર્ચન્ટ નેવી ઓફિસર ઈરાનની જેલમાં બંધ, 15 અન્ય ભારતીયો પણ કસ્ટડીમાં; પરિવારે સરકારી પાસે માંગી મદદ

ETV Bharat / bharat

મર્ચન્ટ નેવી ઓફિસર અનિલ સિંહના પરિવારે શુક્રવારે પ્રતાપગઢ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને મળ્યા અને અનિલને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત લાવવા માટે તેમના હસ્તક્ષેપની વિનંતી કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 10:19 AM IST

પ્રતાપગઢ: સરકાર વિરુદ્ધ વધતા વિરોધને કારણે ઈરાનમાં તણાવ વધી રહ્યો છે, ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રતાપગઢમાં એક પરિવાર ભયમાં જીવી રહ્યો છે કારણ કે તેમનો પુત્ર, એક મર્ચન્ટ નેવી ઓફિસર, ગયા મહિને ઈરાની દળો દ્વારા તેમના જહાજને કબજે કર્યા પછી 17 અન્ય લોકો સાથે ઈરાનમાં ફસાયેલો છે.

અનિલ સિંહનું જહાજ કબજે થયાના સમાચાર મળતાં, તેમના પરિવારે ચિંતાતુર થઈને જિલ્લા વહીવટીતંત્રનો સંપર્ક કર્યો અને તેમના સલામત પરત ફરવા માટે મદદ માંગી. શુક્રવારે, પરિવારે પ્રતાપગઢ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શિવ સહાય અવસ્થીને મળ્યા અને અનિલને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત લાવવા માટે તેમની મદદની વિનંતી કરી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે તેમને ખાતરી આપી હતી કે શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે અને આ મામલો વિદેશ મંત્રાલય (MEA) સમક્ષ ઉઠાવવામાં આવશે.

કુંડાના સરાઈ ગોપાલ ખેમીપુરના રહેવાસી અનિલ સિંહને દુબઈ સ્થિત એક જહાજમાં ચીફ ઓફિસર તરીકે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા.

તેમની પત્ની ગાયત્રી સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "તે (અનિલ) 2009 થી મર્ચન્ટ નેવીમાં કામ કરી રહ્યા છે. ઈરાની દળોએ હુમલો કરીને જહાજ કબજે કર્યું હતું. તેમાં કુલ 18 લોકો સવાર હતા. તેમાંથી 16 ભારતના, એક શ્રીલંકાનો અને એક બાંગ્લાદેશનો છે."

તેમણે કહ્યું કે ઘણા દિવસોની પૂછપરછ પછી, ઈરાની દળોની પરવાનગીથી અનિલને તેના પરિવારને જાણ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેમણે પહેલા કેન્દ્ર સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયને પત્રો લખ્યા હતા, પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. આ પછી, પરિવારે પ્રતાપગઢના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને મદદ માટે અપીલ કરી હતી.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની સૈન્યએ 10 લોકોને આરોપ વિના જેલમાં ધકેલી દીધા છે, જ્યારે આઠ હજુ પણ જહાજમાં છે.

અનિલ સિંહના પુત્ર ઋતુરાજે જણાવ્યું હતું કે કંપનીનું જહાજ રસાયણો અને તેલ દુબઈ લઈ જઈ રહ્યું હતું જ્યારે 8 ડિસેમ્બર (2025) ના રોજ, ઈરાની દળોએ નિરીક્ષણ માટે જહાજને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. "પરંતુ જ્યારે ક્રૂએ તેમને આતંકવાદી સમજીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે સૈનિકોએ ગોળીબાર કર્યો અને જહાજ રોકી દીધું. તેઓએ જહાજ પર કબજો જમાવી લીધો અને બધા અધિકારીઓને બંધક બનાવી લીધા."

ઋતુરાજે કહ્યું કે ઘટનાના ચાર દિવસ પછી, તેમના પિતાને ફોન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, અને તેમણે અમને બધું કહ્યું.

8 જાન્યુઆરીના રોજ, અનિલ સિંહે ફરીથી ફોન કરીને તેમને જાણ કરી કે તેઓ ઈરાનમાં કેદ છે. ઋતુરાજે કહ્યું, "મેં કેન્દ્ર સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલયને ઓનલાઈન પત્રો મોકલીને મારા પિતાની મુક્તિની માંગ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી."

દરમિયાન, ડીએમ અવસ્થીએ અનિલને ઈરાનથી પરત લાવવામાં શક્ય તમામ મદદની ખાતરી આપી. તેમણે કહ્યું, "પરિવારે અમને કહ્યું કે અનિલ સિંહ મર્ચન્ટ નેવીમાં કામ કરે છે. ઈરાની સેનાએ તેની ધરપકડ કરી છે. અમે આ અંગે વિદેશ મંત્રાલય સાથે વાત કરીશું, અને પરિવારને શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે."

સંપાદકની પસંદ

