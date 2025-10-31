ETV Bharat / bharat

ભારતનું સ્પેસ સ્ટેશન 2035 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે: શુભાંશુ શુક્લા

નેશનલ ઇન સ્પેસ મોડેલ રોકેટરી CANSAT વિદ્યાર્થી સ્પર્ધા 2024-25 પૂર્ણ, મુંબઈની ટીમ જીતી, ગુજરાતની ટીમ રનર્સઅપ રહી.

નેશનલ ઇન સ્પેસ મોડેલ રોકેટરી CANSAT વિદ્યાર્થી સ્પર્ધા 2024-25 પૂર્ણ
ETV Bharat Gujarati Team

October 31, 2025

કુશીનગર, ઉત્તર પ્રદેશ: કુશીનગરમાં પ્રથમ વખત યોજાયેલ નેશનલ ઇન-સ્પેસ મોડેલ રોકેટ્રી કેનસેટ સ્ટુડન્ટ કોમ્પિટિશન 2024-25 ગુરુવારે સમાપન થયું પૂર્ણ થયું. આ પ્રસંગે ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, દેશનું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ છે. અમે મિશન ગગનયાન લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ, અમે ચંદ્ર પર જવાની પણ યોજના બનાવી રહ્યા છીએ. ભારતની અવકાશ નીતિ સ્પષ્ટ છે, અને કામ ચાલી રહ્યું છે. ભારતનું અવકાશ સ્ટેશન 2035 સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે.

70 ટીમોએ ભાગ લીધો

કુશીનગરમાં નારાયણી નદીના કિનારે તમકુહી રાજ તહસીલ અને દેવરિયા સંસદીય મતવિસ્તારમાં સ્થિત જંગલ પટ્ટી ગામના ઝીરો બંધ ખાતે આયોજિત આ ચાર દિવસીય કાર્યક્રમમાં 70 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. આ પ્રયાસમાં ઇસરો અને ઈન-સ્પેસે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ખરાબ હવામાન અને ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓને કારણે, સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ફક્ત 40 ટીમો જ ભાગ લઈ શકી. 24 કેનસેટ મોડેલ રોકેટ અને 13 મોડેલ રોકેટ (નાના રોકેટ) લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા.

ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા

દેશભરના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો

ઇનસ્પેસના ડિરેક્ટર ડૉ. વિનોદ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, કુશીનગરનો આ વિસ્તાર, તેના વિશાળ મેદાનો અને છૂટાછવાયા વસ્તીવાળા વિસ્તારો સાથે, નાના મોડેલ રોકેટ્રીના પરીક્ષણ માટે આદર્શ છે. સ્પર્ધાના અંતિમ દિવસે, અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લા ભાગ લેનારા બાળકો સાથે જોડાયા. તેમણે આ સ્પર્ધાને દેશનું ભવિષ્ય ગણાવ્યું. આ કાર્યક્રમ દેવરિયાના સાંસદ શશાંક મણિ ત્રિપાઠીના મતવિસ્તારમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. અવકાશયાત્રી શુક્લાએ કહ્યું કે, આ પ્રક્ષેપણ આપણા દેશના ભવિષ્યની ઝલક આપે છે. આપણું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ છે.

મુંબઈની ટીમ વિજેતા

4 દિવસમાં આટલા બધા રોકેટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા

ચાર દિવસમાં કુલ 37 મોડેલ રોકેટ અને કેનસેટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે, અને નોંધપાત્ર વાત એ છે કે તે બધા સફળ રહ્યા. મુંબઈની ટીમને સ્પર્ધાનો વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ગુજરાતની દ્વારકા ટીમ રનર-અપ રહી હતી. ઇનામ જાહેર થતાં જ મુંબઈનો વિદ્યાર્થી રડી પડ્યો.

નેશનલ ઇન-સ્પેસ મોડેલ રોકેટ્રી કેનસેટ સ્ટુડન્ટ કોમ્પિટિશન

600 સહભાગીઓ

બુધવારે વરસાદ વચ્ચે ૮ રોકેટ અને ૫ કેનસેટ્સ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મંગળવારે ૧૦ રોકેટ ઉડ્યા હતા. એક રોબોટ કૂતરાએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ઇન-સ્પેસ દ્વારા આયોજિત આ રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધામાં દેશભરની 47 કોલેજોમાંથી 600 સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેમાંથી 133 મહિલા વિદ્યાર્થીઓએ મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.

નેશનલ ઇન-સ્પેસ મોડેલ રોકેટ્રી કેનસેટ સ્ટુડન્ટ કોમ્પિટિશન

2035ના લક્ષ્ય તરફ કાર્ય ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે

અવકાશયાત્રી શુભાંશુ ગુરુવારે બપોરે 12 વાગ્યે આ કાર્યક્રમમાં ઇન-સ્પેસના અધ્યક્ષ ડૉ. પવન ગોએન્કા સાથે હતા. સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતા શુભાંશુએ કહ્યું કે, આપણે મિશન ગગનયાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક બનાવવાનું છે અને ચંદ્ર પર પહોંચવાનું છે, જેનું લક્ષ્ય 2035 છે. આ પર કાર્ય ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ઇસરો આ લક્ષ્ય તરફ જોરશોરથી કામ કરી રહ્યું છે.

ઈન-સ્પેસ ચેરમેન ડૉ. ગોએન્કાએ જણાવ્યું હતું કે આવા યુવાનો જ ભારતને આગામી અવકાશ ટેકનોલોજી ક્રાંતિ તરફ દોરી જશે. દરેક અસફળ પ્રક્ષેપણ પણ એક નવો પાઠ આપે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે અહીંના નવા વિદ્યાર્થીઓએ રોકેટ અને કેનસેટ પોતે બનાવ્યા છે અને તેને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે. તેમણે નાના રોકેટ લોન્ચ કરવા માટે કાયમી લોન્ચિંગ પેડ સ્થાપિત કરવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી, કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ ગમે ત્યારે આવીને લોન્ચિંગ પ્રક્રિયા શીખી શકશે.

ગુજરાતની ટીમ રનર-અપ

કેનસેટ શું છે

કેનસેટ એક નાનું શૈક્ષણિક ઉપગ્રહ મોડેલ છે, જે લગભગ સોડા કેન જેટલું છે. તે વિદ્યાર્થીઓને સેટેલાઇટ ડિઝાઇન અને અવકાશ મિશનનો વ્યવહારુ અનુભવ આપવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. તેને નાના મોડેલ રોકેટનો ઉપયોગ કરીને આશરે 1 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી લોન્ચ કરવામાં આવે છે. તે તાપમાન, દબાણ, ઊંચાઈ અને GPS ડેટા જેવી માહિતી એકત્રિત કરે છે.

સાંસદ શશાંકે જણાવ્યું હતું કે, "પૂર્વાંચલના યુવાનોમાં એવી પ્રતિભા છે જે ભારતના વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાના માર્ગને આકાર આપશે. "અમારું લક્ષ્ય વિજ્ઞાન અને નવીનતા માટે દેવરિયા અને કુશીનગરને મોડેલ જિલ્લા બનાવવાનું છે," તેમણે કહ્યું. સ્પર્ધા દરમિયાન ઝરમર વરસાદ અને ક્યારેક ભારે વરસાદ છતાં, યુવા વૈજ્ઞાનિકોનો ઉત્સાહ અટલ રહ્યો. સવારથી સાંજ સુધી, નારાયણી નદીના કિનારે આવેલા તમકુહિરાજનું આકાશ કેનસેટ અને રોકેટ લોન્ચના અવાજથી ગુંજી ઉઠ્યું. ભગવાન ઇન્દ્રની ઉદાસીનતાએ 15 લોન્ચ અટકાવી દીધા. કઠોર હવામાન છતાં, 10 રોકેટ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યા."

ગુજરાતની ટીમ રનર-અપ

લોન્ચ સાઇટ પર કાદવ અને લપસણી સ્થિતિ હોવા છતાં, ટીમોએ સમયસર તેમના મિશન પૂર્ણ કર્યા. ગેલેરીમાં રહેલા લોકોએ, છત્રીઓ હેઠળ પણ, દરેક લોન્ચના રોમાંચને કેદ કરવા માટે કેમેરા ઉભા કર્યા. ઇનસ્પેસના ડિરેક્ટર ડૉ. વિનોદે કહ્યું, "વરસાદ એક પડકાર હતો, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની તૈયારી અને આત્મવિશ્વાસથી બધું સરળ બન્યું." સ્થાનિક લોકો પણ આ વૈજ્ઞાનિક ઉજવણીનો ભાગ બન્યા. કેટલાકે "ભારત માતા કી જય" ના નારા લગાવ્યા જ્યારે અન્યોએ પેરાશૂટ પડવાની દિશા બતાવી.

