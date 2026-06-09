ગેરકાયદેસર અટકાયત બદલ યુપી સરકારને 25 હજારનો દંડ, પોલીસ અધિકારીના પગારમાંથી વસૂલાત કરવા કોર્ટનો આદેશ
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે ફક્ત કાયદો જાહેર કરવાથી અને નીતિઓ ઘડવાથી તેનો અમલ કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓ પર મર્યાદિત અસર પડે છે.
By PTI
Published : June 9, 2026 at 8:52 AM IST
પ્રયાગરાજ: અલ્હાબાદ હાઇકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા અવલોકન કર્યું છે કે, પોલીસ અધિકારીઓ સામાન્ય રીતે એવું માને છે કે નાગરિકોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ક્યારેય સામે નહીં આવે, કારણ કે ખૂબ જ ઓછા લોકો જવાબદારી નક્કી કરવા માટે આગળ આવતા હોય છે. આ ટિપ્પણી સાથે કોર્ટે એક વ્યક્તિને 24 કલાક સુધી ગેરકાયદેસર કસ્ટડીમાં રાખવા બદલ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારને 25000નો દંડ ફટકાર્યો છે.
જસ્ટિસ જે.જે. મુનીર અને જસ્ટિસ સંજય કુમારની ડિવિઝન બેન્ચે માતાંબર મિશ્રા દ્વારા દાખલ કરાયેલી રિટ પિટિશનને મંજૂરી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારને એક પોલીસ અધિકારી દ્વારા રાજ્યની સત્તાનો દુરૂપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે તેમની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા હતા
કોર્ટે જણાવ્યું હતં, "સંપૂર્ણ સંજોગોમાં, અમે માનીએ છીએ કે અરજદારને સૂર્યપ્રકાશ દુબે નામના પોલીસ અધિકારી દ્વારા રાજ્યની સત્તાનો ઉપયોગ કરવાના બહાના હેઠળ ગેરકાયદેસર રીતે તેમની સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા હતા અને ઉપરોક્ત કૃત્ય માટે અરજદારને નાણાકીય વળતર મળવું જ જોઇએ."
કોર્ટે રાજ્ય સરકારને આદેશ આપ્યો છે કે તેઓ અરજદારને 26 નવેમ્બર, 2022થી 27 નવેમ્બર, 2022 દરમિયાન પોલીસ કસ્ટડીમાં તેમની ગેરકાયદેસર અટકાયત માટે વળતર તરીકે ₹25,000 અને ખર્ચ પેટે ₹10,000 ચૂકવે.
કોર્ટે ઉમેર્યું કે, 'અમે વિચારીએ છીએ કે જો રાજ્યને અરજદારની ગેરકાયદેસર અટકાયત માટે ચૂકવણી કરવાનો આદેશ આપવામાં આવે તો ન્યાયના ઉદ્દેશ્યો પૂરા થશે. અમારો એવો અભિપ્રાય છે કે અરજદારને વળતર અને ખર્ચની ચૂકવણી કર્યા પછી, રાજ્ય સરકારને યોગ્ય લાગે તે રીતે દુબે પાસેથી તે રકમ વસૂલવાની સ્વતંત્રતા આપવી જોઇએ, જેમાં તેમના વેતનમાંથી કપાત કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.'
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે માત્ર કાયદાની જાહેરાત કરવાથી અને નીતિઓ ઘડવાથી તેનો અમલ કરવા માટે જવાબદાર અધિકારીઓ પર ઘણીવાર મર્યાદિત અસર પડે છે.
બેન્ચે જણાવ્યું કે, "આ કોર્ટ દ્વારા કાયદાની જાહેરાત અને સરકાર દ્વારા સારી નીતિઓ ઘડવાની અસર સરકારની નીતિ અથવા આ કોર્ટ દ્વારા ઘડવામાં આવેલા કાયદાઓનો અમલ કરનારા વિવિધ અધિકારીઓ પર બહુ ઓછી થાય છે." કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે આવા અધિકારીઓ ઘણીવાર જૂની પદ્ધતિઓ ચાલુ રાખે છે અને એવા વિશ્વાસ પર આધાર રાખે છે કે નાગરિકો તેમના અધિકારો લાગુ કરવા માટે કોર્ટમાં નહીં જાય.
કોર્ટે ઉમેર્યું હતું કે, "આ જ કારણ છે કે જે કિસ્સાઓમાં કોઈ નાગરિક પોતાનો અધિકાર લાગુ કરવા માટે જાગૃત થાય છે અને આ કોર્ટ સમક્ષ આવે છે, ત્યારે બંધારણ હેઠળ તેનો જે પહેલેથી જ જાહેર થયેલો અધિકાર છે તેને લાગુ કરવાની અમારી ફરજ બની જાય છે."
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે સંબંધિત પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલા વળતા સોગંદનામામાં પણ ગેરકાયદેસર અટકાયતના આરોપનો કોઈ ઇનકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.
હાઈકોર્ટે ખર્ચ સાથે આ અરજી મંજૂર કરી હતી અને રજિસ્ટ્રારને આ ચુકાદો અધિક મુખ્ય સચિવ (ગૃહ), ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર, લખનૌ; પોલીસ કમિશનર, પ્રયાગરાજ; આસિસ્ટન્ટ પોલીસ કમિશનર, હાંડિયા, પ્રયાગરાજ; અને હાંડિયા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળની બરૌત પોલીસ ચોકીના તત્કાલીન પ્રભારી સૂર્ય પ્રકાશ દુબેને મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
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