યુપી સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી, રામ મંદિર માટે દાનના કથિત દુરુપયોગની તપાસ માટે એક SIT ની રચના
સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને પાંચમા સભ્ય તરીકે ફોરેન્સિક ઓડિટરનો સમાવેશ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
Published : July 27, 2026 at 6:04 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટને માહિતી આપી કે તેણે અયોધ્યામાં રામ મંદિર માટે મળેલા દાનમાં કથિત ઉચાપતની તપાસ માટે IGP કિરણ એસ.ના નેતૃત્વમાં ચાર સભ્યોની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્ય સરકારને SIT ના પાંચમા સભ્ય તરીકે ફોરેન્સિક ઓડિટરનો સમાવેશ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ટીમે બે અઠવાડિયામાં તેનો પહેલો સ્ટેટસ રિપોર્ટ રજૂ કરવાનો છે.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચે રાજ્ય સરકાર વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆતોની નોંધ લીધી. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના સૂચનને પગલે 25 જુલાઈના રોજ જારી કરાયેલા નોટિફિકેશન દ્વારા SIT ની રચના કરવામાં આવી હતી.
VIDEO | Delhi: On the Supreme Court's order in the Ram Mandir fund embezzlement case, petitioner and advocate Ajay Rai says, "The matter was taken up by the court today, and the Uttar Pradesh government informed the court that it has constituted a new Special Investigation Team… pic.twitter.com/qYpNPykjGp— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
કાયદા અધિકારીએ સમજાવ્યું કે, FIR નોંધવાની જરૂર છે કે કેમ તેની તપાસ કરતી ટીમનો ભાગ રહેલા IGP ઉપરાંત, SIT માં DIG રેન્કના અધિકારીઓ, એક સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (SSP) અને એક એડિશનલ SP પણ શામેલ હશે.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે SIT ને તેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. સુનાવણી બે અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખતા, બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. "અમે ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ," બેન્ચે કહ્યું. CJI એ ઉમેર્યું, "અમે નિષ્પક્ષ, ઝડપી અને નિષ્પક્ષ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છીએ."
અરજદારોમાંથી એક વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ દેવદત્ત કામતે દલીલ કરી હતી કે SIT એ રામ મંદિર નિર્માણ માટે દેશભરમાંથી મળેલા દાનની રસીદોનું ઓડિટ કરવું જોઈએ. કામતે કહ્યું, "લોકોએ ₹500 અને ₹1,000 જેવી રકમનું યોગદાન આપ્યું છે. એવા વ્યાપક અહેવાલો છે જે સૂચવે છે કે પૈસા આખરે ટ્રસ્ટ સુધી પહોંચ્યા નથી. ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી બધી રસીદો વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવી જોઈએ જેથી લોકો ચકાસી શકે કે પૈસા તેના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચ્યા છે કે નહીં. નહિંતર, તે એક અશક્ય કાર્ય બની જાય છે. છુપાવવા માટે કંઈ નથી, અને આ કોઈ વિરોધી બાબત નથી."
બેન્ચે પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે કોર્ટનું ધ્યાન સમગ્ર મામલામાં ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી તપાસ પર છે. એક વકીલે સૂચન કર્યું કે તપાસની દેખરેખ માટે સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરવી જોઈએ. મહેતાએ દલીલ કરી હતી કે આવા નિર્દેશની જરૂર ન પણ હોય, કારણ કે હાલની ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચ પહેલાથી જ SITની તપાસ પર નજર રાખી રહી છે. CJIએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કોર્ટનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હાલમાં તપાસ પર છે.
સુપ્રીમ કોર્ટ અયોધ્યા રામ મંદિરના નિર્માણ માટે પ્રાપ્ત ભંડોળ અંગે કથિત ગેરરીતિઓની સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) તપાસની માંગ કરતી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી.
નોંધનીય છે કે 20 જુલાઈના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાનું રાજકારણ કરવા સામે ચેતવણી આપી હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ એક ફોજદારી કેસ છે જેમાં નિષ્પક્ષ તપાસની જરૂર છે જેને તેના તાર્કિક નિષ્કર્ષ પર લાવવી જોઈએ. 13 જુલાઈના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે યુપી સરકારની SIT પાસેથી સ્ટેટસ રિપોર્ટ અને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો. 20 જુલાઈના રોજ, બેન્ચે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારને દાનના કથિત દુરુપયોગની તપાસ માટે SIT ની રચના કરવાની શક્યતા અંગે માહિતી પ્રદાન કરવા કહ્યું હતું.