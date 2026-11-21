VIDEO / માતાની અંતિમ યાત્રા વખતે CM યોગીની આંખોમાં છલકાયા આંસુ; સંન્યાસીના કઠોર અનુશાસન પાછળ છુપાયેલો સંવેદનશીલ દીકરો
સત્તાના સર્વોચ્ચ શિખર પર હોવા છતાં, પોતાની માતા પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે યોગી આદિત્યનાથની આંખો ભરાઈ આવી.
Published : November 21, 2026 at 12:03 PM IST
દહેરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): સત્તાના સર્વોચ્ચ શિખરે બિરાજમાન વ્યક્તિ પણ માતાના પ્રેમ સામે ભાવવિભોર થયા વિના રહી શકતી નથી. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ એક સંન્યાસી જેવી કઠોર શિસ્ત અને દ્રઢ સંકલ્પશક્તિ માટે જાણીતા છે; તેમ છતાં, જ્યારે તેમની માતાને વિદાય આપવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેમનું હૃદય પીગળી ગયું અને તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. સામાન્ય રીતે પોતાના કડક મિજાજ માટે જાણીતા યોગી આદિત્યનાથ, તેમના પૈતૃક ગામ પંચુરમાં માતા સાવિત્રી દેવીની અંતિમ યાત્રા વખતે એક અત્યંત ભાવુક પુત્રના રૂપમાં જોવા મળ્યા.
મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની આંખોમાં આવેલા આંસુ એ વાતની હૃદયસ્પર્શી યાદ અપાવે છે કે, ઉચ્ચ પદના શિખરો પર પહોંચેલા હોય કે પછી ત્યાગના માર્ગે ચાલનારા હોય, માતાના પ્રેમની વાત આવે ત્યારે દરેક સંતાન અત્યંત ભાવુક થઈ જાય છે. ઉત્તરાખંડના પંચુર ગામમાં એક તરફ એક સાધકનું કઠોર અનુશાસન અને દ્રઢ સંકલ્પ જોવા મળ્યા, તો બીજી તરફ માતાને ગુમાવવાની અસહ્ય વેદના પણ જોવા મળી.
#WATCH | Panchur, Uttarakhand: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath gets emotional as he pays his last respects to his mother, Savitri Devi, who passed away yesterday. https://t.co/tDzb0WZpJ6— ANI (@ANI) November 21, 2026
પોતાની માતા સાવિત્રી દેવીની અંતિમ યાત્રા દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પોતાના આંસુ રોકી શક્યા નહીં. એક કડક પ્રશાસકની છબી ધરાવતા યોગીજીની આંખોમાં પોતાની માતાના પાર્થિવ દેહને કાંધ આપતી વખતે આવેલા આંસુ જોઈને અને આ દુઃખની ઘડીમા દરેક વ્યક્તિ રડી પડ્યા હતા. તે ક્ષણે, યોગી આદિત્યનાથ એક મુખ્યમંત્રી કે સન્યાસી તરીકે નહીં, પરંતુ માત્ર એક એવા પુત્ર તરીકે જોવા મળ્યા જે પોતાની માતાના વિયોગમાં શોકાતુર હતા.
ત્યારબાદ, જ્યારે તેમના માતા સાવિત્રી દેવીની અંતિમ યાત્રા શરૂ થઈ, ત્યારે યોગી આદિત્યનાથ પોતે આગળ આવ્યા અને તેમના પાર્થિવ દેહને કાંધ આપી હતી. પુત્રના ખભા પર માતાની અંતિમ યાત્રાનું આ દ્રશ્ય અત્યંત હૃદયસ્પર્શી હતું, જેનાથી સમગ્ર પંચુર ગામ શોકમાં ડૂબી ગયું. પંચુરની ગલીઓમાં એક ગંભીર શાંતિ છવાઈ ગઈ અને સૌએ અશ્રુભીની આંખે તેમના માતાને વિદાય આપી. પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન, સાવિત્રી દેવીએ સાદગી અને પરંપરાગત મૂલ્યોનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.
યોગી આદિત્યનાથનું પૈતૃક ગામ પૌરી જિલ્લામાં આવેલું છે: મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ મૂળ ઉત્તરાખંડના પૌરી જિલ્લાના યમકેશ્વર બ્લોકના પંચુર ગામના વતની છે. તેમનો સમગ્ર પરિવાર હજુ પણ પંચુર ગામમાં જ રહે છે. તેમના પિતા આનંદ બિષ્ટનું વર્ષ 2020માં 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું, અને હવે તેમના માતાનું પણ અવસાન થયું છે.
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