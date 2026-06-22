યુપી-બિહારમાં કુખ્યાત લલ્લન સિંહનું એન્કાઉન્ટર, સાત હત્યા સહિત 13 ગુનામાં હતો વોન્ટેડ
સહારનપુરમાં પોલીસ અથડામણમાં 1.25 લાખનો ઇનામી બદમાશ લલ્લન સિંહ ઠાર મરાયો હતો.
Published : June 22, 2026 at 1:48 PM IST
સહારનપુર: ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં બદમાશો અને પોલીસ વચ્ચે અથડામણ થઇ હતી. આ અથડામણમાં બિહારના કુખ્યાત અને 1.25 લાખ રૂપિયાનો ઇનામી બદમાન લલ્લન સિંહ ઠાર મરાયો હતો.
સરસવા-નાકુર રોડ પર એન્કાઉન્ટર દરમિયાન ગોળી વાગતા ઘાયલ થયેલા ગુનેગારને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. દરમિયાન, તેનો એક સાથી જંગલમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો. આ ઘટના બાદ, પોલીસ ફરાર સાથીદારને પકડવા માટે સતત દરોડા પાડી રહી છે.
પોલીસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે લલ્લન સિંહના મોતથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં તેના દ્વારા સંચાલિત ગુનાહિત નેટવર્કને મોટો ફટકો પડ્યો છે. તેના પર વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં હત્યા, લૂંટ સહિત 13 ગુના નોંધાયેલા હતા.
SSP અભિનંદન સિંહે જણાવ્યું કે એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયેલ લલ્લન સિંહ, બિહારના સમસ્તીપુર જિલ્લાના મોહીઉદ્દીનનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના આનંદગોલવા ગામનો રહેવાસી હતો. તે લાંબા સમયથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર બંને પોલીસ માટે માથાનો દુ:ખાવો બન્યો હતો.
વારાણસી પોલીસ કમિશનરેટ દ્વારા તેની ધરપકડ માટે ₹1 લાખ અને ચંદૌલી પોલીસ દ્વારા ₹25,000નું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે તેના પર કુલ ₹1.25 લાખનું ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. વિવિધ જિલ્લાઓની પોલીસ અને ખાસ ટીમો ઘણા વર્ષોથી ફરાર આ ગુનેગારને શોધી રહી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, સોમવાર વહેલી સવારે, અધિક પોલીસ અધીક્ષક લાલ પ્રતાપ સિંહના નેતૃત્ત્વમાં પોલીસની ટીમ સરસાવા-નાકુર રોડ પર નિયમિત ચેકિંગ કરતી હતી. આ દરમિયાન પોલીસને કેટલાક શંકાસ્પદ લોકોની ગતિવિધિ જોવા મળી હતી.
જ્યારે પોલીસે તેમને રોકવા અને પૂછપરછનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે બદમાશોએ પોલીસની ટીમ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. અચાનક થયેલા ફાયરિંગથી વિસ્તારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પોલીસે પણ વળતો જવાબ આપ્યો હતો અને અથડામણ દરમિયાન લલ્લન સિંહ ગોળી લાગતા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો જ્યારે તેનો સાથી જંગલના રસ્તે ફરાર થઇ ગયો હતો.
પોલીસ ઘાયલ ગુનેગારને તાત્કાલિક સરસવાના કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં લઇ ગઇ હતી. પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેની હાલત ગંભીર હોવાથી જિલ્લા હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી મેળવી હતી.
SSP અભિનંદને જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, લલ્લન સિંહ ખૂબ જ ચાલાક અને ખતરનાક ગુનેગાર હતો. તેના પર હત્યા, લૂંટ, કેશ વાન લૂંટ, બેંક લૂંટ, હથિયારોની લૂંટ, ખંડણી અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલા જેવા ગંભીર ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા અનેક કેસો નોંધાયેલા હતા.
સાત લોકોની હત્યાના કેસમાં તે વોન્ટેડ હોવાનું કહેવાય છે. તેના ગુનાહિત રેકોર્ડમાં બે પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર, એક બેંક કેશિયર અને એક ખાનગી સુરક્ષા ગાર્ડની હત્યા જેવા સનસનાટીભર્યા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
2022માં વારાણસીમાં એક હાઇ-પ્રોફાઇલ ઘટના બાદ તે રાજ્યભરમાં ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેણે એક સબ-ઇન્સ્પેક્ટરને ગોળી મારી હતી અને તેની સર્વિસ પિસ્તોલ ચોરી લીધી હતી. તે ઘટના બાદ, તેને પોલીસની 'મોસ્ટ વોન્ટેડ' યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. તે ચંદૌલી જિલ્લામાં ગોળીબાર અને લૂંટની અનેક ઘટનાઓમાં પણ સંડોવાયેલો હતો.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તે ખૂબ જ સંગઠિત રીતે ગુનાઓને અંજામ આપતો હતો અને વારંવાર પોતાના છુપાવાનાં સ્થળો બદલતો હતો, જેના કારણે તેને પકડવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું. તપાસ એજન્સીઓ અનુસાર, લલ્લન સિંહ તેના ભાઈઓ અને અન્ય ગેંગ સાથે મળીને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરતો હતો. તેનું નેટવર્ક અનેક જિલ્લાઓ અને રાજ્યોમાં ફેલાયેલું હતું. પોલીસ લાંબા સમયથી તેને શોધી રહી હતી, અને તેની સામે અનેક બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
સહારનપુરમાં એન્કાઉન્ટરને પોલીસ માટે મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહીથી ગુનેગારોમાં સ્પષ્ટ મેસેજ ગયો છે કે કાયદાથી બચવું શક્ય નથી. બીજી તરફ ફરાર સાથીની ધરપકડ માટે પોલીસની કેટલીક ટીમ સંભવિત ઠેકાણાઓ પર સતત દરોડા પાડી રહી છે. આસપાસના જિલ્લા અને રાજ્યની પોલીસને પણ એલર્ટ કરી દેવામાં આવી છે.
પોલીસ અધિકારીઓએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે ફરાર આરોપીની પણ ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલો હાલમાં તપાસ હેઠળ છે, અને એન્કાઉન્ટર સંબંધિત તમામ હકીકતોનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. લલ્લન સિંહના મોત બાદ પોલીસે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
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