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UP, બિહારનું જાહેર દેવું ગુજરાતથી પણ બમણું, તમિલનાડુ સૌથી વધારે અને દિલ્હી સૌથી ઓછું દેવું ધરાવતું રાજ્ય

અરુણાચલ પ્રદેશ અને પંજાબ તેમના GSDP ની તુલનામાં સૌથી મોટા દેવાદાર છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 10:37 PM IST

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નવી દિલ્હી: ઝડપથી વિકસતું ભારતીય અર્થતંત્ર, જે પહેલાથી જ નોમિનલ જીડીપીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં છઠ્ઠા ક્રમનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે, તે ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવાના માર્ગ પર ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ભારતીય અર્થતંત્રને ટોચ પર પહોંચાડવામાં રાજ્યો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જેમાં મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક અને ગુજરાત સૌથી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યા છે.

આ સીરિઝમાં, ETV ભારત રાજ્યોની નાણાકીય સ્થિતિની જણાવી રહ્યું છે: તેમના અર્થતંત્રનું કદ, તેમના જાહેર દેવા અને તેમના ખર્ચની તુલનામાં તેમનું મહેસૂલ ઉત્પાદન.

કયા રાજ્ય પર સૌથી વધુ દેવું છે?
ભારતનું સૌથી વધુ દેવાદાર રાજ્ય બે અલગ અલગ માપદંડોના આધારે ઓળખાય છે: કુલ બાકી દેવું અને દેવું અને GSDP ગુણોત્તર. કુલ બાકી દેવાની દ્રષ્ટિએ, તમિલનાડુ ટોચ પર છે, જેના પર આશરે રૂ. 9.6 લાખ કરોડનું દેવું છે. ઉત્તર પ્રદેશ રૂ. 8.6 લાખ કરોડના દેવા સાથે બીજા ક્રમે છે, અને મહારાષ્ટ્ર ત્રીજા ક્રમે છે, જેના પર રૂ. 8.1 લાખ કરોડનું દેવું છે.

જ્યારે કોઈ રાજ્યનું દેવું તેની કુલ આવક (ગ્રોસ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ અથવા GSDP) સામે માપવામાં આવે છે, ત્યારે CAG અને તાજેતરના આર્થિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે પંજાબ અને અરુણાચલ પ્રદેશ જેવા રાજ્યોમાં દેવા-થી-GSDP ગુણોત્તર સૌથી વધુ છે. મુખ્ય રાજ્યોમાં, પંજાબ 46.9 ટકા સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે, જ્યારે કેટલાક પહાડી અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં, અરુણાચલ પ્રદેશ 59.8 ટકા અને નાગાલેન્ડ 47 ટકાનો ગુણોત્તર નોંધાવ્યો છે. ઉત્તરપૂર્વ અથવા પહાડી વિસ્તારના તેમના સ્થાનને કારણે, આ વિસ્તારોમાં મર્યાદિત આર્થિક પ્રવૃત્તિ જોવા મળે છે, જેના પરિણામે દેશમાં આવો ગુણોત્તર સૌથી વધુ છે.

પંજાબનું દેવું - જે તેના કુલ GSDP ના આશરે 46.9 ટકા સુધી પહોંચે છે. તે દર્શાવે છે કે રાજ્ય તેની આવકનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ભૂતકાળના લોનના વ્યાજ ચૂકવવા પાછળ ખર્ચ કરે છે. તે પછી પશ્ચિમ બંગાળ (40 ટકા) અને બિહાર (37.3 ટકા) આવે છે. આ રાજ્યો તેમના GDP ની તુલનામાં ભારે દેવાના બોજ હેઠળ છે. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા મુખ્ય રાજ્યો મજબૂત અર્થતંત્રો ધરાવે છે, જેના પરિણામે દેવા-થી-GSDP ગુણોત્તર ઘણો ઓછો છે.

રાજ્યો માટે દેવાની મર્યાદા કેટલી છે?
રાજકોષીય જવાબદારી અને બજેટ વ્યવસ્થાપન (FRBM) અધિનિયમ જે 2003 માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો અને જુલાઈ 2004 માં અમલમાં આવ્યો હતો, તે રાજકોષીય સૂચકાંકો માટે વાર્ષિક ઘટાડા લક્ષ્યો નક્કી કરે છે. આ કાયદા હેઠળ, રાજ્યો GSDPના ટકા તરીકે રાજકોષીય ખાધના આધારે ચોક્કસ ઉધાર મર્યાદાને આધીન છે. કેન્દ્ર સરકાર અને નાણા પંચ દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર, રાજ્યો માટે પ્રમાણભૂત રાજકોષીય ખાધ મર્યાદા GSDP ના 3 ટકા નક્કી કરવામાં આવી છે, પરંતુ ચોક્કસ શરતો અને પાવર ક્ષેત્રના સુધારાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી તેમને GSDP ના 3.5 ટકા સુધીની રાજકોષીય ખાધની મંજૂરી છે.

તેવી જ રીતે, દર વર્ષે મહેસૂલ ખાધ GDP ના 0.5 ટકા ઘટાડવાની હતી અને 2008-09 સુધીમાં સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની હતી.

કેન્દ્ર સરકાર અને નાણા પંચ દ્વારા નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર, રાજ્યો માટે પ્રમાણભૂત રાજકોષીય ખાધ મર્યાદા GSDP ના 3 ટકા નક્કી કરવામાં આવી છે. જો કે, રાજ્યોને પાવર ક્ષેત્રના સુધારા સંબંધિત શરતો પૂર્ણ કર્યા પછી, GSDP ના 3.5 ટકા સુધીની રાજકોષીય ખાધની મંજૂરી છે. CAGના અહેવાલ મુજબ, વધતા પ્રતિબદ્ધ ખર્ચ- પગાર, પેન્શન અને વ્યાજ ચુકવણી ઘણા રાજ્યોના નાણાકીય સંતુલન પર દબાણ લાવે છે.

રાજ્યો પર દેવું વધારે પડતું હોવાનું મુખ્ય કારણ સબસિડી, રોકડ ટ્રાન્સફર અને ફ્રીબી યોજનાઓ પર વધુ પડતો ખર્ચ છે. સંબંધિત રાજ્યના ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને ભૂતકાળની લોન પર વ્યાજ ચૂકવણીમાં જાય છે.

અન્ય કારણોમાં GSTના અમલીકરણ પછી કર આવક ઉત્પન્ન કરવાની મર્યાદિત શક્યતા; COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન આરોગ્ય અને રાહત કામગીરી માટે ભારે ઉધાર; અને બજાર ઉધાર પર વ્યાજ ખર્ચમાં વધારો શામેલ છે.

રાજ્યો જવાબદારીઓનું સંચાલન કેવી રીતે કરે છે અને લોન કેવી રીતે મેળવે છે
ભારતની જાહેર દેવા વ્યવસ્થાપન એજન્સી (PDMA) આર્થિક બાબતોના વિભાગ (નાણા મંત્રાલય) હેઠળ એક વચગાળાના કાર્યકારી એકમ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે કેન્દ્ર સરકારની સ્થાનિક અને બાહ્ય જવાબદારીઓનું વ્યાપકપણે સંચાલન કરે છે અને ફી માટે આવા મુદ્દાઓ પર સલાહકારી સેવાઓ પૂરી પાડે છે. મૂળભૂત રીતે, PDMA કેન્દ્ર સરકાર માટે રોકાણ અથવા વેપારી બેંકર તરીકે કાર્ય કરે છે. તે સરકારી સિક્યોરિટીઝ આપવા અને વેપારનું સંચાલન કરે છે, કેન્દ્ર સરકારની આકસ્મિક જવાબદારીઓ પર સલાહ આપે છે અને તેનું સંચાલન કરે છે, અને રોકડ વ્યવસ્થાપનનું સંચાલન કરે છે - જેમાં ટૂંકા ગાળાની સિક્યોરિટીઝ જારી અને રિડેમ્પશન અને રોકડ વ્યવસ્થાપન પર સલાહ પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતનું બંધારણ સરકારની કાર્યકારી શાખાને ભારતના સંકલિત ભંડોળની સુરક્ષા સામે ઉધાર લેવાની સત્તા આપે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક સરકાર (કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને) માટે એજન્ટ તરીકે ઉધાર કાર્યક્રમો લાગુ કરે છે. તે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ, 1934 ની કલમ 21 માંથી દેવા વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી કાનૂની સત્તા મેળવે છે. જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના જાહેર દેવાનું સંચાલન કરવું એ RBI ની જવાબદારી છે, તે ચોક્કસ કરારો હેઠળ વિવિધ રાજ્ય સરકારોના જાહેર દેવાનું પણ સંચાલન કરે છે.

રાજ્યો દેવાને કેવી રીતે નિયંત્રણમાં રાખી શકે છે
ઓછા દેવાના સ્તરવાળા રાજ્યોએ સંતુલિત બજેટ નિયમો, કડક દેવા-ચુકવણી આયોજન અને કડક ખર્ચ નિયંત્રણો દ્વારા તેનું સંચાલન કર્યું છે. રાજ્યો કાનૂની માળખા, રાજકોષીય નિયમો અને કેન્દ્રીય બેંક સાથે ભાગીદારી દ્વારા નાણાંને નિયંત્રિત કરીને દેવાનું સંચાલન કરે છે. તેઓ ઉધાર મર્યાદા, બોન્ડ હરાજી અને રોકડ પ્રવાહ વ્યવસ્થાપનનો ઉપયોગ કરીને બજેટને સંતુલિત કરે છે. રાજ્યો ઉધાર, ખર્ચ અને ખાધ પર કડક સંખ્યાત્મક મર્યાદાઓ નક્કી કરીને રાજકોષીય નિયમો દ્વારા દેવું નિયંત્રિત કરે છે.

રાજ્યના બજેટ અને CAG અહેવાલોના આધારે - કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે ભંડોળ ફાળવણીના વલણોનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રોમાં મફત ભેટો સામાજિક ક્ષેત્રના ખર્ચ પર આંકડાકીય રીતે નોંધપાત્ર અને સકારાત્મક અસર કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, લોકપ્રિય પગલાં ઘણીવાર આ ક્ષેત્રોમાં બજેટ ફાળવણીમાં વધારા તરફ દોરી જાય છે. સતત રાજકોષીય ખાધ અને વધતા દેવાના બોજની સાથે, મફત ભેટોનો હિસ્સો પણ વધી રહ્યો છે, જે આવી નીતિઓની લાંબા ગાળાની ટકાઉપણું અંગે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

હવે, ચાલો રાજ્યો પર નજર કરીએ

બિહાર

દેવું: નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં કુલ દેવાનો આંકડો રૂ. 2,68,613 કરોડ હતો અને નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં વધીને રૂ. 3,74,133.50 કરોડ (રૂ. 3.74 લાખ કરોડ) થયો, જે GSDPના 37.72 ટકા દર્શાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-27માં તે રૂ. 4,47,034 કરોડ (રૂ. 4.47 લાખ કરોડ) થી વધુ થવાનો અંદાજ છે. જ્યારે બિહારની રાજકોષીય ખાધ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં વધવાની ધારણા છે, ત્યારે રાજ્યનો વિકાસ દર પણ વધ્યો છે. રાજકોષીય ખાધ, જે 2025-26માં રૂ. 3,27,128 કરોડ હતી, તે 2026-27માં રૂ. 39,111.80 કરોડ થવાનો અંદાજ છે. વિકાસ દરની દ્રષ્ટિએ, તે 2024-25 માં 13.1 ટકાથી વધીને 2025-26 માં 14.9 ટકા થયો.

મહેસૂલ: બિહાર વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં ત્રીજા ક્રમે, ભૌગોલિક ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ 12મા અને બજેટ કદની દ્રષ્ટિએ 10મા ક્રમે છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે, રાજ્યનું કુલ બજેટ રૂ. 3,47,589.76 કરોડ (રૂ. 3.47 લાખ કરોડ) નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. તેની કુલ આવક રૂ. 3,47,752.61 કરોડ (રૂ. 3.47 લાખ કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે. રાજ્ય માટે મુખ્ય આવક ઉત્પન્ન કરતા ક્ષેત્રોમાં વાણિજ્યિક કર (રૂ. 50,000 કરોડ), સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી (રૂ. 10,000 કરોડ), પરિવહન કર (રૂ. 5,000 કરોડ), જમીન મહેસૂલ (રૂ. 800 કરોડ) અને બિન-કર મહેસૂલ (રૂ. 9,402.99 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.

ખર્ચ: બિહારનો કુલ ખર્ચ તેની આવક સાથે નજીકથી સુસંગત છે. રાજ્ય તેના બજેટનો સૌથી મોટો ભાગ શિક્ષણ (રૂ. 68,216.95 કરોડ), ગ્રામીણ વિકાસ (રૂ. 23,701.18 કરોડ), આરોગ્ય (રૂ. 21,270.40 કરોડ), અને પોલીસ અને કાયદો અને વ્યવસ્થા (રૂ. 20,132.87 કરોડ) માટે ફાળવે છે. વધુમાં, વીજળી પર રૂ. 18,737.06 કરોડ ખર્ચવામાં આવે છે.

મફત: બિહાર કલ્યાણકારી યોજનાઓ પર રૂ. 13,202.38 કરોડ ખર્ચ કરે છે. 'મફત' યોજનાઓ અથવા સુવિધાઓ પર નોંધપાત્ર રકમ ખર્ચવામાં આવે છે: મફત વીજળી પર આશરે રૂ. 23,000 કરોડ, મહિલા રોજગાર પહેલ પર રૂ. 20,000 કરોડ અને પેન્શન યોજનાઓ પર લગભગ રૂ. 16,000 કરોડ. બિહારનું દેવું રૂ. 4.47 લાખ કરોડથી વધુ છે.

ઝારખંડ

દેવું: ઝારખંડ મિશ્ર નાણાકીય ચિત્ર રજૂ કરે છે. રાજ્યના દેવાના ગુણોત્તરમાં વાર્ષિક ધોરણે સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ કુલ દેવાનો બોજ સતત વધી રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં બાકી દેવું રૂ. 84,779 કરોડ હતું અને નાણાકીય વર્ષ 2026-27 સુધીમાં તે આશરે રૂ. 1.33 લાખ કરોડ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જેનો અર્થ થાય છે કે માથાદીઠ દેવું રૂ. 35,000 છે.

રાજ્યની રાજકોષીય ખાધ FRBM કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત મર્યાદામાં રહે છે, તેમ છતાં વધતા જાહેર દેવા અને કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ પર વધતા ખર્ચે જાહેર નાણાંની સ્થિરતા અને રાજ્યની લાંબા ગાળાની વિકાસ વ્યૂહરચનાને અસર કરી છે.

2026-27 નાણાકીય વર્ષ માટે રાજકોષીય ખાધ રૂ. 13,595.96 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જે GSDPના 2.18 ટકાને દર્શાવે છે. આ FRBM કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત 3 ટકા મર્યાદામાં આવે છે.

મહેસૂલ: ઝારખંડનું અર્થતંત્ર 2026-27 નાણાકીય વર્ષમાં સ્થિર (2011-12) કિંમતો પર 6.90 ટકા અને વર્તમાન કિંમતો પર 10.03 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામવાનો અંદાજ છે.

ખર્ચ: 15 નવેમ્બર, 2000 ના રોજ ઝારખંડની રચના થઈ ત્યારથી, રાજ્યના બજેટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. છેલ્લા 25 વર્ષોમાં, નાણાકીય વર્ષ 2001-02 માં રજૂ કરાયેલા પહેલા બજેટની તુલનામાં કુલ બજેટનું કદ 16 ગણાથી વધુ વધ્યું છે. તેની તુલનામાં, સરકારી આવકમાં ફક્ત 12 ગણો વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે ખર્ચ આવક વૃદ્ધિ કરતાં વધુ થયો છે. આ વલણ ઉધાર પર વધતી નિર્ભરતાને દર્શાવે છે.

મફત યોજનાઓ: નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે રૂ.1,58,560 કરોડના બજેટમાંથી, સરકારે સામાજિક ક્ષેત્રને સૌથી મોટો હિસ્સો રૂ. 67,459.54 કરોડ ફાળવ્યો છે. બધી યોજનાઓમાં, 'મૈયા સન્માન યોજના' ને સૌથી વધુ 14,065.57 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ યોજના હેઠળ, આશરે 51 લાખ મહિલાઓને માસિક 2500 રૂપિયા સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મળે છે. આ યોજના સામાજિક ક્ષેત્રની ફાળવણીના લગભગ 13.94 ટકા અને રાજ્યના કુલ બજેટના 8.87 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

હરિયાણા

દેવું: છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં હરિયાણાનું કુલ બાકી દેવું વધ્યું છે, પરંતુ GSDP ની તુલનામાં તેનો ગુણોત્તર સ્થિર રહ્યો છે. 2024-25 માં, કુલ બાકી દેવું આશરે રૂ. 3.32 લાખ કરોડ હતું, જેમાં દેવા-થી-GSDP ગુણોત્તર લગભગ 32.8 ટકા હતો.

2025-26 સુધીમાં, દેવું વધીને આશરે રૂ. 3.58 લાખ કરોડ થઈ ગયું, જ્યારે દેવા-થી-GSDP ગુણોત્તર થોડો ઘટીને 32.5 ટકા થયો.

દરમિયાન, 2026-27 માટે, રાજ્યના 2.23 લાખ કરોડ (રૂ. 2,23,658.17 કરોડ) ના બજેટને પૂરું કરવા માટે કુલ દેવું આશરે રૂ. 3.91 લાખ કરોડ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. 2026-27 માટે રાજ્યનો GSDP રૂ. 15.18 લાખ કરોડ (રૂ. 15,18,223 કરોડ) હોવાનો અંદાજ છે; આ દેવું GSDP ના આશરે 25.75 ટકા જેટલું હશે.

હરિયાણાનું કુલ દેવું રૂ. 40,148 કરોડ છે, જેમાં આશરે 30 ટકા ખર્ચ દેવું ચૂકવવાની સર્વિસમાં જાય છે. વિશ્વ બેંક તરફથી બહારથી મળતા ફંડિંગમાં 'હરિયાણા સ્વચ્છ હવા પ્રોજેક્ટ' માટે રૂ. 2,716 કરોડની લોન અને 'જળ સંરક્ષિત હરિયાણા' પહેલ માટે રૂ. 4,000 કરોડની લોનનો સમાવેશ થાય છે.

મહેસૂલ: 2025-26 માં રાજ્યની કુલ આવક રૂ. 1,46,163.38 કરોડ હતી, જેમાં સેવા ક્ષેત્રે સૌથી મોટો ફાળો આપ્યો હતો. રાજ્યના અર્થતંત્રમાં સેવાઓનું પ્રભુત્વ છે, અને GSDP માં આશરે 51-54 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. તે મુખ્યત્વે માહિતી ટેકનોલોજી (IT), IT-ઇનેબલ્ડ સેવાઓ (ITeS), નાણાકીય સેવાઓ, રિયલ એસ્ટેટ અને વેપારથી ચાલે છે.

ઉત્પાદન અને ઉદ્યોગ GSDPમાં લગભગ 28 ટકા ફાળો આપે છે અને રાજ્યની ઔદ્યોગિક કરોડરજ્જુ તરીકે સેવા આપે છે. માનેસર અને ફરીદાબાદમાં મુખ્ય કેન્દ્રો હોવાથી, હરિયાણા ભારતના 50 ટકાથી વધુ કાર અને ટ્રેક્ટરનું ઉત્પાદન કરે છે. રાજ્યનું કૃષિ ક્ષેત્ર GSDPમાં આશરે 18 ટકા ફાળો આપે છે; પરિણામે, રાજ્ય ભારતના કૃષિમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે દેશના બાસમતી ચોખાના નિકાસમાં 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

ઓટોમોટિવ ઉત્પાદન રાજ્ય માટે ખૂબ જ નફાકારક ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જે નોંધપાત્ર વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) આકર્ષે છે. 'મેક ઇન હરિયાણા 2026 નીતિ' જેવી રાજ્યની પહેલો આ ક્ષેત્રમાં આવક વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વધુમાં, માળખાગત વિકાસ પર તાજેતરના ભારની સાથે, મૂલ્યવર્ધનને પ્રોત્સાહન આપવા અને ગ્રામીણ નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કૃષિ-પ્રક્રિયા અને ખાદ્ય ટેકનોલોજીને ઉચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.

ખર્ચ: હરિયાણાનો ખર્ચ તેની આવક કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે. જ્યારે આવક રૂ. 1.46 લાખ કરોડ છે, ત્યારે ખર્ચ રૂ. 1.87 લાખ કરોડ છે. રાજ્યનો સૌથી વધુ ખર્ચ શિક્ષણ અને રમતગમત પર થાય છે, જે આશરે રૂ. 23,604 કરોડ છે. દરમિયાન, સામાજિક ન્યાય અને કલ્યાણ માટે રૂ. 17,251 કરોડ અને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ માટે રૂ. 14,007 કરોડ ખર્ચવામાં આવે છે.

મફત યોજનાઓ: સમાજ કલ્યાણ યોજનાઓ હેઠળ, હરિયાણા નોંધપાત્ર ખર્ચ કરે છે, જેનો સૌથી મોટો હિસ્સો 'લાડો લક્ષ્મી યોજના' તરફ જાય છે, જે હેઠળ પાત્ર મહિલાઓને નાણાકીય સહાય મળે છે. તેના માટે રૂ. 6500 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે, જે ગયા વર્ષે રૂ. 5000 કરોડ હતું. રાજ્યના બજેટનો બીજો નોંધપાત્ર ભાગ માસિક સામાજિક સુરક્ષા પેન્શન, જેમ કે વૃદ્ધો, વિધવાઓ અને અપંગ વ્યક્તિઓ માટે ખર્ચવામાં આવે છે.

રાજ્યએ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ માટે રૂ. 14,007.28 કરોડ અને શિક્ષણ અને રમતગમત માટે રૂ. 23,603.69 કરોડ ફાળવ્યા છે. હરિયાણાના 2026-27 ના બજેટમાં, કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને મફત સુવિધાઓ પર ખર્ચ GSDP ના 2.4 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.

હરિયાણાની મુખ્ય નાણાકીય સિદ્ધિઓમાંની એક તેની પ્રભાવશાળી માથાદીઠ આવક છે. ભારતના કુલ જમીન વિસ્તારના માત્ર 1.34 ટકા હિસ્સો હોવા છતાં, તે રાષ્ટ્રીય GDP માં આશરે 3.7 ટકા ફાળો આપે છે. તે મુખ્ય ભારતીય રાજ્યોમાં સૌથી વધુ માથાદીઠ આવક જાળવી રાખે છે, જે રૂ. 3.5 લાખથી વધુ છે. મે 2026 માં, હરિયાણાએ રૂ. 4,456 કરોડનું ચોખ્ખું સ્ટેટ GST (SGST) કલેક્શન નોંધાવ્યું, જે વાર્ષિક ધોરણે 22 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે, જે દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે.

દિલ્હી

દેવું: દિલ્હી સરકારના બજેટનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે 2025-26 માટેના સુધારેલા અંદાજમાં રાજકોષીય ખાધ રૂ. 22,289 કરોડ છે, જેમાં 2026-27 માટે રૂ. 16,966 કરોડનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં દેવાનો લક્ષ્યાંક રૂ. 15,326 કરોડનો છે. બજેટ દિલ્હી જલ બોર્ડ જેવી સંસ્થાઓ પર ભારે દેવાના બોજને પણ પ્રકાશિત કરે છે. 2022 સુધીમાં, વ્યાજ સહિત આ દેવું રૂ. 66,595 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું હતું.

ખર્ચ: 2025-26 માટે દિલ્હી સરકારના કુલ રૂ. 1,00,000 કરોડના બજેટમાંથી, રૂ. 59,300 કરોડ ખાસ કરીને દિલ્હી સરકારની યોજનાઓ, કાર્યક્રમો અને પ્રોજેક્ટ્સ માટે ફાળવવામાં આવ્યા હતા. સરકારી ખર્ચ મુખ્યત્વે શિક્ષણ, આરોગ્ય, સબસિડી (જેમ કે વીજળી, પાણી અને બસ મુસાફરી), અને અન્ય સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ પર કેન્દ્રિત છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષના કુલ આંકડા બજેટ દસ્તાવેજોમાં વાર્ષિક ફાળવણી તરીકે નોંધાયેલા છે, પરંતુ તાજેતરના વલણો દર્શાવે છે કે દિલ્હી સરકારના કુલ ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો 'મહેસૂલ ખર્ચ' હેઠળ આવે છે, જેમાં મોટાભાગની સામાજિક કલ્યાણ યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.

કર્ણાટક

દેવું: કર્ણાટકનું કુલ દેવું 8,24,389 કરોડ રૂપિયા છે, જે તેના GSDP ના 24.94 ટકા છે, જે કર્ણાટક રાજકોષીય જવાબદારી અધિનિયમ (KFRA) દ્વારા નિર્ધારિત 25 ટકાની વૈધાનિક મર્યાદાની અંદર છે. 2026-27 માટે કુલ આંતરિક દેવું/ઉધાર રૂ. 1,32,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આમાં કેન્દ્ર તરફથી રૂ. 6,810 કરોડ, ખુલ્લા બજારમાંથી રૂ. 1,22,3450 કરોડ અને LIC, NSSF, NCDC અને RIDF જેવી સંસ્થાઓ તરફથી રૂ. 2850 કરોડનો સમાવેશ થાય છે.

છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષોમાં કર્ણાટકનું દેવું નોંધપાત્ર રીતે વધી રહ્યું છે, જે 2023-24માં 85,818 કરોડ રૂપિયા, 2024-25માં 1,05,246 કરોડ રૂપિયા અને 2025-26માં 1,16,000 કરોડ રૂપિયા હતું. જે 2026-27 માટે 1,32,000 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત દેવા સુધી પહોંચી ગયું છે. તેની તુલનામાં, 2026-27 માટે તેનું કુલ રાજ્ય બજેટ 4,48,004 કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અંદાજિત કુલ આવક 3,15,050 કરોડ રૂપિયા છે.

મહેસૂલ: રાજ્યની આવક મુખ્યત્વે તેના ટેક્સ અને નોન-ટેક્સ આવકમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ટેક્સ આવકમાં વાણિજ્યિક ટેક્સ, રાજ્ય આબકારી જકાત, સ્ટેમ્પ અને નોંધણી ફી, મોટર વાહન ટેક્સ અને અન્ય ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નોન-ટેક્સ આવક ખાણકામ અને રોયલ્ટીમાંથી મેળવવામાં આવે છે. 2026-27 ના બજેટમાં, વાણિજ્યિક ટેક્સમાંથી 1,25,000 કરોડ રૂપિયા, રાજ્ય એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાંથી 45000 કરોડ રૂપિયા, સ્ટેમ્પ અને નોંધણી ફીમાંથી 29000 કરોડ રૂપિયા અને મોટર વાહન કરમાંથી 15,500 કરોડ રૂપિયાની આવકનો અંદાજ છે. નોન-ટેક્સ આવક રૂ. 16000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.

ખર્ચ: કર્ણાટકના કુલ ખર્ચનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન, વ્યાજ ચૂકવણી અને સબસિડી પાછળ જાય છે. 2026-27 માટે, કુલ મહેસૂલ ખર્ચ રૂ. 3,38,007 કરોડ છે, અને મૂડી ખર્ચ રૂ. 74,682 કરોડ છે. લોન ચુકવણી માટે રૂ. 34,316 કરોડની રકમ ફાળવવામાં આવી છે. આ પછી, પાંચ 'ગેરંટી' યોજનાઓ પર ખર્ચ કરવામાં આવે છે: ગૃહ લક્ષ્મી, ગૃહ જ્યોતિ, અન્ન ભાગ્ય, શક્તિ અને યુવા નિધિ. ત્રીજો મુખ્ય ઘટક મૂડી ખર્ચ (વિકાસ કાર્યો) છે.

મફત યોજનાઓ: 2026-27 માટે, રાજ્ય સરકારે પાંચ ગેરંટી યોજનાઓ માટે 51,286 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આમાં ગૃહ લક્ષ્મી માટે 28,608 કરોડ રૂપિયા, ગૃહ જ્યોતિ માટે 10,578 કરોડ રૂપિયા, અન્ન ભાગ્ય માટે 6200 કરોડ રૂપિયા, શક્તિ માટે 5300 કરોડ રૂપિયા અને યુવા નિધિ માટે 913 કરોડ રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે.

સમાજ કલ્યાણ પેન્શન પર ખર્ચ 11,871 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. કર્ણાટકનો મફત યોજનાઓ પર ખર્ચ તેના કુલ રાજ્ય સ્થાનિક ઉત્પાદન (GSDP) ના આશરે 2-2.5 ટકા જેટલો છે. આ યોજનાઓની શરૂઆતથી, ગેરંટી પર રાજ્યનો ખર્ચ 97,800 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયો છે.

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