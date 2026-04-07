"દર મહિને ત્રણ દિવસ અસ્પૃશ્યતા અને ચોથા દિવસે સમાપ્ત, આવું ન થઇ શકે", સબરીમાલા સુનાવણી દરમિયાન ન્યાયાધીશ નાગરત્ના

સુપ્રીમ કોર્ટની નવ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સાથે થતા ભેદભાવ સંબંધિત અરજીઓની સુનાવણી શરૂ કરી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 7:00 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાએ મંગળવારે મૌખિક ટિપ્પણી કરી હતી કે, એક મહિલા તરીકે બોલતા, કલમ 17 (અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી) ત્રણ દિવસ માટે લાગુ થઈ શકે નહીં અને ચોથા દિવસે સમાપ્ત થઈ શકે નહીં.

સુપ્રીમ કોર્ટની નવ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સામેના ભેદભાવ અંગેની અરજીઓની સુનાવણી શરૂ કરી. આમાં કેરળના સબરીમાલા મંદિર અને વિવિધ ધર્મો દ્વારા પાળવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશને લગતા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ દલીલો શરૂ કરી. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે અદાલતો "ધાર્મિક સંપ્રદાયો" અને "આવશ્યક ધાર્મિક પ્રથાઓ" ને સપ્ટેમ્બર 2018 ના સબરીમાલા ચુકાદામાં કરવામાં આવેલી મર્યાદિત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકતી નથી.

મહેતાએ કહ્યું હતું કે સબરીમાલા ચુકાદામાં એક અભિપ્રાય જણાવે છે કે કલમ 17 મહિલાઓને લાગુ પડે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "એવો મત છે કે તમે સ્ત્રીઓ સાથે અસ્પૃશ્ય જેવો વ્યવહાર કરી રહ્યા છો."

મહેતાએ કહ્યું, "મને આનો સખત વાંધો છે... ભારત એટલો પિતૃસત્તાક કે લિંગ-તટસ્થ સમાજ નથી જેટલો પશ્ચિમી દેશો માને છે. ક્યારેક આ સમસ્યા છે."

આનો જવાબ આપતા, ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ કહ્યું કે અસ્પૃશ્યતાનો પોતાનો ઇતિહાસ છે, અને તેને દૂર કરવા માટે કલમ 17 ને મૂળભૂત અધિકાર બનાવવામાં આવ્યો હતો.

ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ આગળ કહ્યું, "મને ખબર નથી કે સબરીમાલા સંદર્ભમાં અસ્પૃશ્યતાનો દલીલ કેવી રીતે ચર્ચા કરવામાં આવશે." મહેતાએ જવાબ આપ્યો, "અસ્પૃશ્યતાના આધારે તેને ક્યારેય વાજબી ઠેરવી શકાય નહીં, અને હું આ સીધું કહી રહ્યો છું."

ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ કહ્યું, "એક મહિલા તરીકે, હું કહી શકું છું કે અસ્પૃશ્યતા દર મહિને ત્રણ દિવસ સુધી અસ્તિત્વમાં રહી શકતી નથી અને ચોથી તારીખે સમાપ્ત થઈ શકતી નથી... તે કઠોર સત્ય છે. આની બીજી બાજુ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. એક મહિલા તરીકે, કલમ 17 ત્રણ દિવસ સુધી અસ્તિત્વમાં રહી શકતી નથી અને ચોથી તારીખે સમાપ્ત થઈ શકતી નથી."

મહેતાએ કહ્યું કે તેમને આ સાથે કોઈ વાંધો કે વિવાદ નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું મારી રીતે સબરીમાલાનો બચાવ કરીશ... સબરીમાલા ચાર દિવસ (માસિક સ્રાવ) વિશે વાત કરતું નથી. સબરીમાલા ચોક્કસ વય જૂથનો ઉલ્લેખ કરે છે, અને જો કોઈને કોઈ મૂંઝવણ હોય, તો ચાલો આપણે આ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ કરીએ."

મહેતાએ કહ્યું, "વિશ્વભરમાં ભગવાન અયપ્પા મંદિરો તમામ વર્ગની મહિલાઓ માટે ખુલ્લા છે, એક સિવાય... જે પોતે જ એક અનોખો કિસ્સો છે. મારી જાણકારી મુજબ, નવી દિલ્હીમાં ત્રણ ભગવાન અયપ્પા મંદિરો છે, જ્યાં બાળકોથી લઈને વૃદ્ધ મહિલાઓ સુધી, દરેક વ્યક્તિ જઈને પૂજા કરી શકે છે. આ (પ્રતિબંધ) ફક્ત એક જ મંદિરમાં છે..." તેમણે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે તેઓ માસિક સ્રાવ વિશે વાત કરી રહ્યા નથી.

મહેતાએ કહ્યું, "જો હું કોઈ મંદિર કે ગુરુદ્વારામાં જાઉં અને મારે માથું ઢાંકવું પડે, તો હું એમ ન કહી શકું કે તમે મારા પસંદગીના અધિકારને છીનવી રહ્યા છો. સબરીમાલા ચુકાદો આ કહે છે: તમારી પસંદગીનો અધિકાર છીનવી લેવામાં આવ્યો છે, તમારી સ્વાયત્તતા (સ્વતંત્રતા) છીનવી લેવામાં આવી છે. આ સ્વાયત્તતા છીનવી લેવા વિશે નથી, પરંતુ તે ધર્મના સિદ્ધાંતો, શ્રદ્ધા અને માન્યતાઓનું સન્માન કરવા વિશે છે."

મહેતાએ કહ્યું, "જ્યારે આપણે અજમેર શરીફ જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે માથું ઢાંકીએ છીએ. જ્યારે આપણે ગુરુદ્વારામાં જઈએ છીએ, ત્યારે પણ આપણે માથું ઢાંકીએ છીએ..." મહેતાએ આગળ કહ્યું કે ભારતે હંમેશા મહિલાઓ સાથે સમાન વર્તન કર્યું છે, પરંતુ તેમને ઉચ્ચ પદ પર પણ રાખ્યા છે. આપણે એકમાત્ર એવી સંસ્કૃતિ છીએ જે દેવીઓ સમક્ષ નમન કરે છે.

ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ ટિપ્પણી કરી કે જો કોઈ સામાજિક દુષ્ટતા ધાર્મિક પ્રથા તરીકે છુપાયેલી હોય, તો કોર્ટ બંને વચ્ચે તફાવત કરી શકે છે - પછી ભલે તે સામાજિક દુષ્ટતા હોય કે ધર્મનો આવશ્યક ભાગ.

સપ્ટેમ્બર 2018 માં, સુપ્રીમ કોર્ટની પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચે 4:1 બહુમતીના ચુકાદામાં, સબરીમાલાના અયપ્પા મંદિરમાં 10 થી 50 વર્ષની વયની મહિલાઓના પ્રવેશ પરનો પ્રતિબંધ ઉઠાવી લીધો. કોર્ટે આ સદીઓ જૂની હિન્દુ ધાર્મિક પ્રથા ગેરકાયદેસર અને ગેરબંધારણીય હોવાનું ઠરાવ્યું.

નવેમ્બર 2019 માં, ભારતના તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) રંજન ગોગોઈની આગેવાની હેઠળની બીજી પાંચ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે 3:2 બહુમતીએ વિવિધ પૂજા સ્થળોએ મહિલાઓના પ્રવેશ પરના પ્રતિબંધને સમર્થન આપ્યું. પરંતુ મહિલાઓ સામેના ભેદભાવના મુદ્દાને મોટી બેન્ચને રિફર કરવામાં આવ્યો હતો.

મે 2020 માં, બીજી બેન્ચે ઠરાવ્યું કે સબરીમાલા મંદિર પ્રવેશ કેસમાં પાંચ ન્યાયાધીશોની બેન્ચ, તેની મર્યાદિત 'સમીક્ષા અધિકારક્ષેત્ર' શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને, કાનૂની પ્રશ્નોને નિર્ણય માટે મોટી બેન્ચને રિફર કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે.

