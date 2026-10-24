યુરોપમાં અશાંતિ: ભારતે ફ્રાન્સ, ઇટાલી અને બેલ્જિયમમાં રહેતા નાગરિકોને સતર્ક અને વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી
રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું કે, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, બેલ્જિયમમાં આપણાં મિશનોની ત્યાંના ઘટનાક્રમ પર નજર છે અને આપણા લોકોના સતત સંપર્કમાં છે
Published : October 24, 2026 at 10:43 AM IST
નવી દિલ્હી: યુરોપના કેટલાક ભાગોમાં ચાલી રહેલા અશાંતિ અને હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ ફ્રાન્સ, ઇટાલી અને બેલ્જિયમમાં ભારતીય નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને વિરોધ પ્રદર્શનોથી પ્રભાવિત વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે.
શુક્રવારે નવી દિલ્હીમાં દ્વિ-સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગમાં બોલતા, MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે આ ત્રણેય દેશોમાં ભારતીય મિશન પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે.
જયસ્વાલે ભારતીય નાગરિકોને વિરોધ પ્રદર્શનો જોવા મળતા વિસ્તારોથી દૂર રહેવા, મુસાફરી કરતી વખતે સાવચેતી રાખવા અને સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલી સલાહનું પાલન કરવા વિનંતી કરી.
જયસ્વાલે જણાવ્યું કે, "ફ્રાન્સ, ઇટાલી અને બેલ્જિયમમાં આવેલા અમારા મિશન ત્યાંની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે અને આપણા સમુદાયના સભ્યો સાથે નિયમિત સંપર્કમાં છે. જે દેશોમાં વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે ત્યાં રહેતા ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સતર્ક રહે, બહાર નીકળતી વખતે પૂરતી સાવચેતી રાખે અને જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શનો ચાલી રહ્યા હોય તેવા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે,"
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ફ્રાન્સ અને ઇટાલીમાં આવેલા ભારતીય દૂતાવાસોએ પણ ભારતીય નાગરિકો માટે ખાસ સૂચનાઓ (એડવાઈઝરી) જારી કરી છે. તેમણે કહ્યું, "તેમણે (ભારતીય નાગરિકોએ) સ્થાનિક સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું પણ પાલન કરવું જોઈએ. ફ્રાન્સ અને ઇટાલીમાં આવેલા આપણા દૂતાવાસોએ પણ આપણા નાગરિકો માટે સૂચનાઓ જારી કરી છે, અને તેમણે તે સૂચનાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે,"
વિદેશ મંત્રાલયે વિદેશમાં વસતા ભારતીય નાગરિકોના કલ્યાણ અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનું દેખાડી છે.
અહેવાલો અનુસાર, સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ફ્રાન્સમાં જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચ, શાળાઓની કથળેલી સ્થિતિ, શિક્ષકોની અછત અને જાહેર સેવાઓમાં કરવામાં આવેલા કાપને લઈને વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓ, કામદારો અને અન્ય જૂથોએ આ પ્રદર્શનોમાં જોડાઈને રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોનના વહીવટીતંત્રની ટીકા કરી હતી અને સરકાર પાસે પગલાં લેવાની માંગ કરી હતી. કેટલીક જગ્યાએ, પોલીસ સાથેના ઘર્ષણને કારણે અને વિવિધ શહેરોમાં લૂંટફાટ થવાથી આ વિરોધ પ્રદર્શનો અત્યંત હિંસક બની ગયા હતા.
Advisory for Indian Nationals in France and Those Travelling to France In view of the recent developments and localised curfews imposed in France, please remain vigilant and exercise due caution. Please avoid large gatherings and crowded places where protests are taking place, and follow the instructions and advisories issued by the local French authorities. Please also stay informed through local news, follow official updates (https://t.co/mmCApj3WkV) and check for public transport disruptions (https://t.co/iyq6LLm83T). In case of any emergency, Indian nationals can contact: Embassy of India, Paris: +33 6 48 34 00 63 | cons.paris@mea.gov.in Consulate General of India, Marseille: +33 7 43 16 25 59| cgo.marseille@mea.gov.in @PMOIndia @MEAIndia @IndianDiplomacy @CGIMarseille @PIB_India @mygovindia— India in France (@IndiaembFrance) October 21, 2026
પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ફ્રાન્સમાં ભારતીય દૂતાવાસે બુધવારે મુસાફરી અને સલામતી સલાહકાર જારી કર્યો હતો, જેમાં ભારતીય નાગરિકો અને પશ્ચિમ યુરોપિયન દેશમાં મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી કારણ કે જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચને લઈને થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને કારણે હિંસક અથડામણો થઈ હતી.
"ફ્રાન્સમાં તાજેતરના વિકાસ અને સ્થાનિક કર્ફ્યુને ધ્યાનમાં રાખીને, કૃપા કરીને સતર્ક રહો અને યોગ્ય સાવધાની રાખો. કૃપા કરીને મોટા મેળાવડા અને ભીડભાડવાળા સ્થળો ટાળો જ્યાં વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે, અને સ્થાનિક ફ્રેન્ચ અધિકારીઓ દ્વારા જારી કરાયેલી સૂચનાઓ અને સલાહનું પાલન કરો," દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું.
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