સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાનો આદેશ કાયદાની વિરુદ્ધ અને ખોટો, CBIએ ઉન્નાવ રેપ કેસમાં SCમાં અરજી કરી
દુષ્કર્મ પીડિતાની વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી સાથેની મુલાકાતના થોડા દિવસો બાદ CBIએ SCમાં અરજી કરી છે.
Published : December 27, 2025 at 3:25 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉન્નાવ બળાત્કારના આરોપી કુલદીપ સિંહ સેંગરની આજીવન કેદની સજાને સ્થગિત કરવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી સીબીઆઈએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે.
પીડિતા અને તેના પરિવાર સહિત લોકોમાં ગુસ્સો અને વિરોધ ફેલાવનારા હાઈકોર્ટના 23 ડિસેમ્બરના આદેશને પડકારતી પોતાની અરજીમાં સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હાઈકોર્ટ એ વાત સમજવામાં નિષ્ફળ ગઈ કે એક વર્તમાન ધારાસભ્ય, બંધારણીય પદ પર હોવાને કારણે, મતદારોનો જાહેર વિશ્વાસ અને સત્તા ભોગવે છે, અને આવા પદ સાથે રાજ્ય અને સમાજ પ્રત્યેની તેની ફરજોને કારણે જવાબદારી વધે છે."
કેન્દ્રીય એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈકોર્ટે POCSO કાયદાના હેતુ અને ઉદ્દેશ્યને આગળ ધપાવતા ચોક્કસ અર્થઘટનને અપનાવવામાં નિષ્ફળ રહીને કાયદામાં ભૂલ કરી છે. POCSO કાયદો એક ચોક્કસ, પીડિત-કેન્દ્રિત કાયદો છે જે બાળકોને જાતીય ગુનાઓથી બચાવવા માટે રચાયેલ છે.
સીબીઆઈએ રજૂઆત કરી હતી કે, POCSO કાયદાની કલમ 5(c) હેઠળનો ગુનો સાંસદો/ધારાસભ્યો દ્વારા કરવામાં આવતા ભ્રષ્ટાચારના ગુનાઓ કરતાં વધુ ગંભીર છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભ્રષ્ટાચાર શાસનને નબળું પાડે છે. POCSO કાયદાની કલમ 5(c) બાળકોનું સીધું શોષણ કરે છે, જેનાથી ગંભીર શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક નુકસાન થાય છે."
CBI એ દલીલ કરી હતી કે, હાઈકોર્ટ એ સમજવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે કે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદો અને જાતીય ગુનાઓથી બાળકોનું રક્ષણ કાયદો, 2012, સત્તાના દુરુપયોગને નિયંત્રિત કરવા અને સજા આપવાના સમાન કાનૂની હેતુને પૂર્ણ કરે છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, બંને ટ્રસ્ટ અથવા જાહેર ફરજના હોદ્દા ધરાવતા વ્યક્તિઓને લક્ષ્ય બનાવે છે, જ્યાં સત્તાનો દુરુપયોગ થાય છે ત્યાં વધુ જવાબદારી લાદે છે, અને જાહેર સુરક્ષાના ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવા માટે "જાહેર સેવક" અથવા "સત્તાધારી વ્યક્તિ" શબ્દનું અર્થઘટન કરે છે.
સીબીઆઈ અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "હાઈકોર્ટે એ ધ્યાનમાં લીધું નથી કે હાલના કેસમાં, જેમાં અપીલકર્તા, ચાર વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂકેલા, IPC ની કલમ 376 અને POCSO કાયદાની કલમ 5(c) અને 6 હેઠળ ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે, અપીલકર્તાની સજાને સ્થગિત કરવી યોગ્ય નથી, કારણ કે કાયદો આ વાત પર સારી રીતે નક્કી છે કે એકવાર કોઈ વ્યક્તિને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ, સામાન્ય રીતે એક અપીલ કોર્ટ તે આધારે પર આગળ વધારશે કે તે વ્યક્તિ દોષિત છે અને કારણ કે દોષિત જાહેર થયા બાદ તેના નિર્દોષ હોવાનો કોઈ અંદાજો નથી હોતો."
સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, IPC ની કલમ 21, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ કાયદાની કલમ 2(c) અને POCSO કાયદા, 2012 ની કલમ 5(c) નો એક સામાન્ય કાયદાકીય ઉદ્દેશ્ય છે કે વિશ્વાસ, સત્તા અથવા જાહેર ફરજના હોદ્દા ધરાવતા વ્યક્તિઓને ગેરવર્તણૂક માટે જવાબદાર ઠેરવવા.
તેમાં જણાવાયું છે કે, "આ નિયમોનું હેતુપૂર્ણ અને યોગ્ય ઘડતર એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે સાંસદો, ધારાસભ્યો, સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય જાહેર સેવકોને 'જાહેર સેવકો' અથવા 'સત્તાવાળા વ્યક્તિઓ' તરીકે ગણવામાં આવે છે જ્યાં પણ પદ અથવા વિશ્વાસનો દુરુપયોગ થાય છે, જેનાથી ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાઓનો હેતુ અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓનું રક્ષણ બંને આગળ વધે છે."
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, હાઈકોર્ટે એ હકીકતને અવગણી છે કે અપીલકર્તાને જામીન પર મુક્ત કરવો અને અપીલ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તેની સજા સ્થગિત કરવી એ માત્ર કાયદાની વિરુદ્ધ જ નહીં પરંતુ પીડિતા અને તેના પરિવારની સુખાકારી અને સલામતીને પણ જોખમમાં મૂકશે.
મહિલા સંગઠનોએ 2017ના ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવા અને અપીલ પેન્ડિંગ રહેવા સુધી તેના જામીનનો શુક્રવારે દિલ્હી હાઇકોર્ટની બહાર વિરોધ કર્યો.
ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાના સમર્થનમાં પ્રદર્શનકારીઓએ પ્લેકાર્ડ પકડીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા, બળાત્કારીને બક્ષવામાં ન આવે અને પીડિતા અને તેના પરિવાર માટે ન્યાયની માંગ કરી હતી.
ઓલ ઈન્ડિયા ડેમોક્રેટિક વિમેન્સ એસોસિએશન, સામાજિક કાર્યકર્તા યોગિતા ભયાના અને પીડિતાની માતા સહિત અનેક સંગઠનોની મહિલા કાર્યકરોએ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. વિરોધ પ્રદર્શનમાં પીડિતાની માતાએ નિરાશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે, "મારી દીકરીએ ઘણું સહન કર્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "હાઈકોર્ટના નિર્ણયથી અમારો વિશ્વાસ તૂટી ગયો છે. આ અમારા પરિવાર સાથે અન્યાય છે." દિલ્હી હાઈકોર્ટે સેંગરની અપીલ પર સુનાવણી કરતા તેની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરી દીધી હતી.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, તે પહેલાથી જ લગભગ સાત વર્ષ અને પાંચ મહિના જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો છે અને કડક જામીન શરતો લાદી છે, જેમાં પીડિતાના ઘરની પાંચ કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં પ્રવેશવા અને પીડિતા અથવા તેના પરિવારને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો સમાવેશ થાય છે.
સેંગરને ₹15 લાખના વ્યક્તિગત બોન્ડ ભરવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સેંગર જેલમાં જ રહેશે કારણ કે તે પીડિતાના પિતાના કસ્ટોડિયલ મૃત્યુ સંબંધિત એક અલગ કેસમાં 10 વર્ષની સજા પણ ભોગવી રહ્યો છે અને તે કેસમાં તેને જામીન આપવામાં આવ્યા નથી.
આ પણ વાંચો: