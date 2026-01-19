ઉન્નાવ રેપ પીડિતાના પિતાની કસ્ટડીમાં મોત મામલે કુલદીપ સિંહ સેંગરની જામીન અરજી ફગાવાઈ
કોર્ટે રેપ પીડિતાના પિતાની કસ્ટડીમાં હત્યાના કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરને 10 વર્ષની સજા ફટકારી હતી.
Published : January 19, 2026 at 8:00 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે ઉન્નાવ રેપ કેસમાં પીડિતાના પિતાના કસ્ટોડીયલ ડેથ કેસમાં ભાજપાના પૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરની જામીન અરજીને ફગાવી દીધી છે. જસ્ટિસ રવિન્દ્ર ડૂડેજાની બેંચે જામીન અરજીને નામંજૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો.
કોર્ટે કહ્યું કે, સેંગરને થયેલી દસ વર્ષની સજાના સાડા સાત વર્ષ કેદમાં વિતી ચૂક્યા છે. કોર્ટે ક્હ્યું કે, દોષિત ઠેરવાયાના નિર્ણયની વિરુદ્ધ અરજી દાખલ કરવામાં વિલંબનું કારણ સેંગર પોતે જ છે, કારણ કે તેણે બીજી ઘણી અરજી દાખલ કરેલી છે.
આમાં 16 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ તીસ હજારી કોર્ટે રેપ પીડિતાના પિતાની કસ્ટડીમાં હત્યાના કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરને દસ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગરનેદસ લાખ રૂપિયાનો પણ ફટકાર્યો હતો. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગર સહિત તમામ સાત આરોપીઓને પણ 10-10 વર્ષની કેદ અને 10-10 લાખ રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારી હતી.
9 એપ્રિલ 2018ના રોજ રેપ પીડિતાના પિતાનું જ્ચુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોત થયું હતું. 4 જૂન 2017ના રોજ રેપ પીડિતાએ જ્યારે કુલદીપ સેંગર પર આરોપ લગાવ્યો હતો ત્યારબાદ કુલદીપ સિંહ સેંગરના ભાઈ અતુલ સિંહ અને તેના સાથીઓએ પીડિતાના પિતાને ગંભીર રીતે માર મારી પોલીસને સોંપી દીધા હતા. જેલમાં શિફ્ટ કર્યાના થોડાક જ કલાકો બાદ રેપ પીડિતાના પિતાનું જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું હતું.
20 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ પીડિતા સાથે રેપના કેસમાં તીસ હજારી કોર્ટે સેંગરને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આ ઉપરાંત કોર્ટે 25 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો અને દંડની રકમમાંથી 10 લાખ રૂપિયા પીડિતાને આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટના આ નિર્ણયની વિરુદ્ધમાં પણ કુલદીપ સિંહ સેંગરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે.
