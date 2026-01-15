ઉન્નાવ રેપ કેસ: પીડિતા દિલ્હી હાઈકોર્ટનો પહોંચી, પોતાની ઉંમર અંગે પુરાવા આપવા માટે પરવાનગી માંગી
કોર્ટે નોંધ્યું કે અરજીમાં દસ્તાવેજોનો અભાવ હતો અને 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં દસ્તાવેજો દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
Published : January 15, 2026 at 8:36 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉન્નાવ બળાત્કાર પીડિતાએ પોતાની ઉંમર સંબંધિત વધારાના પુરાવા રજૂ કરવાની પરવાનગી માંગતી અરજી પર સુનાવણી કરતા દિલ્હી હાઈકોર્ટે ભાજપના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગર અને સીબીઆઈને નોટિસ ફટકારી. ન્યાયાધીશ પ્રતિભા સિંહની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે આગામી સુનાવણી 25 ફેબ્રુઆરી માટે નક્કી કરી. સુનાવણી દરમિયાન, બળાત્કાર પીડિતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ મહમૂદ પ્રાચાએ જણાવ્યું કે તે પોતાની ઉંમર સંબંધિત પુરાવા આપવા માંગે છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે અરજીમાં દસ્તાવેજોનો અભાવ હતો. કોર્ટે પ્રાચાને 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં દસ્તાવેજો રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
ખરેખર, કુલદીપ સિંહ સેંગરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પોતાની સજાને પડકારતી અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજી હાલમાં હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. 23 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, હાઈકોર્ટે સેંગરની અપીલની સુનાવણી સુધી તેની સજા પર રોક લગાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. મહિલા સંગઠનોએ આ નિર્ણયનો સખત વિરોધ કર્યો હતો, અને તેમણે દિલ્હી હાઈકોર્ટ સામે પણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બાદમાં, 29 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે સેંગરની સજાને સ્થગિત કરવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન, સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે પોક્સો એક્ટની કલમ 5 હેઠળ જાહેર સેવક શબ્દનું હાઈકોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલ અર્થઘટન જાહેર સેવકોને બાકાત રાખશે. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ કાયદા હેઠળ કોન્સ્ટેબલ જાહેર સેવક હોઈ શકે છે, પરંતુ ધારાસભ્યને તેમાંથી કેવી રીતે બાકાત રાખી શકાય?
એ નોંધવું જોઈએ કે 16 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ, તીસ હજારી કોર્ટે કુલદીપ સિંહ સેંગરને બળાત્કાર પીડિતાના પિતાની કસ્ટોડિયલ હત્યા બદલ દસ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગર પર દસ લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગર સહિત તમામ સાત આરોપીઓને દસ વર્ષની કેદ અને દરેકને 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.
