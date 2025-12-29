ઉન્નાવ દુષ્કર્મ કેસ: કુલદીપ સિંહ સેંગરને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો, જામીન પર લગાવી રોક
ઉન્નાવ દુષ્કર્મ કેસમાં સજા સસ્પેન્શનને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કર્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આજે કુલદીપ સિંહ સેંગરના જામીન પર રોક લગાવી દીધી હતી.
Published : December 29, 2025 at 1:07 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 1:35 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કર્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આજે કુલદીપ સિંહ સેંગરના જામીન પર સ્ટે આપ્યો છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી ચાર અઠવાડિયામાં થશે. કોર્ટે સેંગર પાસેથી બે અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે સોમવારે 2017ના ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાંકી કાઢવામાં આવેલા નેતા કુલદીપ સિંહ સેંગરને આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવાના અને જામીન આપવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની અરજી પર સુનાવણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટે હવે જામીન પર સ્ટે આપ્યો છે.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की…
સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કારણ યાદી અનુસાર, સોમવારે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જે.કે. મહેશ્વરી અને ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહની બનેલી વેકેશન બેન્ચે કેસની સુનાવણી કરી.
નોંધનીય છે કે, સીબીઆઈએ દિલ્હી હાઈકોર્ટના 23 ડિસેમ્બરના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેમાં સેંગરની અપીલ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તેની સજા સ્થગિત કરવાની અરજી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. અગાઉ એવું અહેવાલ હતું કે CBI અને પીડિતાના પરિવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો હતો.
#WATCH सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।

पीड़ित लड़की की मां ने कहा, " हम बहुत खुश हैं। हम…
पीड़ित लड़की की मां ने कहा, " हम बहुत खुश हैं। हम… pic.twitter.com/rcrAp0YUe2
પીડિતાના પરિવારે, મહિલા અધિકાર કાર્યકરો સાથે, સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે જામીનના આદેશથી "જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે" અને મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ વિશે ખોટો સંદેશ ગયો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં, સીબીઆઈએ સેંગરની અરજીનો સખત વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં ગુનાની ગંભીરતા અને તેમાં સામેલ સંભવિત જોખમો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH दिल्ली: उन्नाव रेप केस की पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा, " कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोका है तो इतनी संतुष्टी हुई है कि अब मैं पीड़िता को कह सकता हूं कि वो कुछ दिन बाहर नहीं आएंगे। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, इसके परिवार वालों को मार दिया गया और इसको भी…
ન્યાયાધીશ સુબ્રમણ્યમ પ્રસાદ અને હરીશ વૈદ્યનાથન શંકરની ડિવિઝન બેન્ચે તેના આદેશમાં સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરી હતી અને કડક શરતો સાથે શરતી જામીન આપ્યા હતા. ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં દેશવ્યાપી આક્રોશ ફેલાયો હતો.
#WATCH सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट…
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट… pic.twitter.com/l7cWVWJvfc
ડિસેમ્બર 2019માં, ટ્રાયલ કોર્ટે સેંગરને એક સગીર છોકરીનું અપહરણ અને બળાત્કાર કરવાનો દોષી ઠેરવ્યો અને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી, સાથે 25 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ આ ઘટના સાથે સંબંધિત તમામ કેસ ઉત્તર પ્રદેશથી દિલ્હી ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને ટ્રાયલ દરરોજ ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, " उसके साथ खड़े हुए एक-एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और जोरदार उनके मुंह पर तमंचा है जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों बचाने की कोशिश की। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से हाई कोर्ट में लड़ा होता तो…
બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓએ સુપ્રીમકોર્ટના આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે અને કોર્ટના આ ચુકાદાની પ્રશંસા કરી છે.