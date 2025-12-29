ETV Bharat / bharat

ઉન્નાવ દુષ્કર્મ કેસ: કુલદીપ સિંહ સેંગરને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો, જામીન પર લગાવી રોક

ઉન્નાવ દુષ્કર્મ કેસમાં સજા સસ્પેન્શનને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કર્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આજે કુલદીપ સિંહ સેંગરના જામીન પર રોક લગાવી દીધી હતી.

કુલદીપ સિંહ સેંગરને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો
કુલદીપ સિંહ સેંગરને સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝટકો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 1:07 PM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કર્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે આજે કુલદીપ સિંહ સેંગરના જામીન પર સ્ટે આપ્યો છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી ચાર અઠવાડિયામાં થશે. કોર્ટે સેંગર પાસેથી બે અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની ત્રણ ન્યાયાધીશોની બેન્ચે સોમવારે 2017ના ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હાંકી કાઢવામાં આવેલા નેતા કુલદીપ સિંહ સેંગરને આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરવાના અને જામીન આપવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ની અરજી પર સુનાવણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટે હવે જામીન પર સ્ટે આપ્યો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત કારણ યાદી અનુસાર, સોમવારે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જે.કે. મહેશ્વરી અને ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહની બનેલી વેકેશન બેન્ચે કેસની સુનાવણી કરી.

નોંધનીય છે કે, સીબીઆઈએ દિલ્હી હાઈકોર્ટના 23 ડિસેમ્બરના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેમાં સેંગરની અપીલ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તેની સજા સ્થગિત કરવાની અરજી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. અગાઉ એવું અહેવાલ હતું કે CBI અને પીડિતાના પરિવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવાનો ઈરાદો વ્યક્ત કર્યો હતો.

પીડિતાના પરિવારે, મહિલા અધિકાર કાર્યકરો સાથે, સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાનો વિરોધ કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે જામીનના આદેશથી "જનતાનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો છે" અને મહિલાઓ વિરુદ્ધના ગુનાઓ વિશે ખોટો સંદેશ ગયો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં, સીબીઆઈએ સેંગરની અરજીનો સખત વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં ગુનાની ગંભીરતા અને તેમાં સામેલ સંભવિત જોખમો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

ન્યાયાધીશ સુબ્રમણ્યમ પ્રસાદ અને હરીશ વૈદ્યનાથન શંકરની ડિવિઝન બેન્ચે તેના આદેશમાં સેંગરની આજીવન કેદની સજા સ્થગિત કરી હતી અને કડક શરતો સાથે શરતી જામીન આપ્યા હતા. ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં દેશવ્યાપી આક્રોશ ફેલાયો હતો.

ડિસેમ્બર 2019માં, ટ્રાયલ કોર્ટે સેંગરને એક સગીર છોકરીનું અપહરણ અને બળાત્કાર કરવાનો દોષી ઠેરવ્યો અને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી, સાથે 25 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ આ ઘટના સાથે સંબંધિત તમામ કેસ ઉત્તર પ્રદેશથી દિલ્હી ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને ટ્રાયલ દરરોજ ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

બીજી તરફ કોંગ્રેસના નેતાઓએ સુપ્રીમકોર્ટના આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે અને કોર્ટના આ ચુકાદાની પ્રશંસા કરી છે.

  1. સેંગરની સજા સ્થગિત કરવાનો આદેશ કાયદાની વિરુદ્ધ અને ખોટો, CBIએ ઉન્નાવ રેપ કેસમાં SCમાં અરજી કરી
  2. ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસ: કુલદીપ સેંગરની જેલની સજા સસ્પેન્શનને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી
Last Updated : December 29, 2025 at 1:35 PM IST

TAGGED:

UNNAO RAPE CASE
KULDEEP SINGH SENGAR
SUPREME COURT
CJI
UNNAO RAPE CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.