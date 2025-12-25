ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસ: કુલદીપ સેંગરની જેલની સજા સસ્પેન્શનને પડકારતી સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી
જેલની સજાને સ્થગિત કરવાના દિલ્હી હાઇકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
Published : December 25, 2025 at 5:41 PM IST
નવી દિલ્હી : ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં હાંકી કાઢવામાં આવેલા ભાજપ નેતા કુલદીપ સિંહ સેંગરની જેલની સજાને સસ્પેન્ડ કરવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
વકીલો અંજલિ પટેલ અને પૂજા શિલ્પકર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં હાઇકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે હાઇકોર્ટે નીચલી કોર્ટના અવલોકનને ધ્યાનમાં લીધા વિના આદેશ પસાર કર્યો હતો કે સેંગરને આજીવન કેદની સજા થશે.
તેમણે કહ્યું કે સેંગરનો ગંભીર ગુનાહિત ઇતિહાસ અને બળાત્કાર જેવા જઘન્ય ગુનામાં તેની સંડોવણી સાબિત થઈ હોવા છતાં, હાઈકોર્ટે તેના જામીન/સજાને સ્થગિત કરીને કાયદા અને હકીકત બંનેમાં ગંભીર ભૂલ કરી છે.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "હાઇકોર્ટ ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા નોંધપાત્ર પુરાવાઓની પ્રશંસા કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જે આરોપીની ક્રૂરતા અને ક્રૂરતા, તેમજ તેની શારીરિક શક્તિ, નાણાકીય પ્રભાવ અને ગુનાહિત વૃત્તિઓને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. પીડિતાના પિતા ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હતા તે હકીકત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, આરોપીએ પરિવારને ચૂપ કરવા અને ન્યાયની પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે પીડિતાના પિતાની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું અને તેને અંજામ આપ્યો."
દિલ્હી હાઈકોર્ટે 23 ડિસેમ્બરે બળાત્કાર કેસમાં સેંગરની આજીવન કેદની સજાને સ્થગિત કરી દીધી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે તે પહેલાથી જ સાત વર્ષ અને પાંચ મહિના જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો છે. હાઈકોર્ટે બળાત્કાર કેસમાં તેની દોષિત ઠેરવવામાં આવેલી સજા અને સજા સામેની પેન્ડિંગ અપીલ પર સેંગરની સજા પર રોક લગાવી દીધી હતી. સેંગરે ડિસેમ્બર 2019ના નીચલી કોર્ટના ચુકાદાને પડકાર્યો હતો.
જોકે, તે જેલમાં જ રહેશે કારણ કે તે પીડિતાના પિતાના કસ્ટોડિયલ મૃત્યુ માટે 10 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યો છે અને તે કેસમાં તેને જામીન આપવામાં આવ્યા નથી. હાઈકોર્ટે સેંગરને રુ.1.5 મિલિયનના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને તેટલી જ રકમના ત્રણ જામીન આપવાની શરતે જામીન આપ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે સેંગરને નિર્દેશ આપ્યો હતો કે તે પીડિતાને તેના ઘરથી પાંચ કિલોમીટરના દાયરામાં ન લાવે અથવા તેને અથવા તેની માતાને ધમકી ન આપે. પીડિતાના જીવને જોખમ હોવાની ચિંતા અંગે, કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેને આશા છે કે તેને સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) તરફથી સુરક્ષા મળતી રહેશે.
