પૈસાની અછત-ઘર ન હોવાના કારણે લગ્ન નથી કરી રહ્યા યુવાઓ, ટેન્શનમાં 47% યુથ, 40 દેશોમાં ઓછા બાળકો જન્મી રહ્યા છે
UNFPAનો રિપોર્ટ, 1950માં પ્રતિ મહિલા 5 બાળકો હતા, હવે આંકડો 2 પર પહોંચ્યો.
Published : July 17, 2026 at 8:59 PM IST
UNFPA Demographic Future Survey: મહિલાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મોટી પ્રગતિ કરી રહી છે. દુનિયાભરમાં સમય-સમય પર સમાન અધિકારોનો મુદ્દો ઉઠતો રહે છે. તેમ છતાં લોકોના દ્રષ્ટિકોણમાં હજુ સુધી ખાસ ફેરફાર થયો નથી. તાજેતરમાં, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ Lives, Choices and Futures: Findings from the Demographic Futures Survey શીર્ષક સાથેનો એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો. આ અભ્યાસ નાના પરિવારો તરફના ટ્રેન્ડને પ્રકાશિત કરે છે, જેમાં નોંધ્યું છે કે પર્યાપ્ત રહેઠાણનો અભાવ અને પૈસાની અછત લગ્નમાં અવરોધ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે.
આ યુએન રિપોર્ટ ભારત સહિત 73 દેશોમાં યુવાનોના દ્રષ્ટિકોણ પર આધારિત છે. આ અભ્યાસમાં 18 થી 39 વર્ષની વયના 108,000 થી વધુ વ્યક્તિઓનો સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો - ખાસ કરીને ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ ધરાવતા લોકો. તેમને સંબંધો, બાળકો અને જવાબદારીઓ વિશે પ્રશ્નો પૂછાયા હતા. આ અહેવાલમાં ઘણી મુખ્ય મહત્વપૂર્ણ બાબતો જાહેર કરવામાં આવી છે: વર્ષ 1950 અને 1960 ની વચ્ચે, વૈશ્વિક સરેરાશ પ્રતિ સ્ત્રી આશરે પાંચ બાળકો હતી; 2024 સુધીમાં, આ આંકડો ઘટીને બે થી થોડો વધારે રહી ગયો, અને 2100 સુધીમાં તે ઘટીને 1.8 થવાનો અંદાજ છે.
અહેવાલમાં વધુમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે, સર્વે કરાયેલા લગભગ 55% દેશોમાં લોકો ઓછા બાળકો રાખવાને પ્રાથમિકતા આપે છે, જે સૂચવે છે કે ભવિષ્યમાં લગભગ 40 દેશોમાં વસ્તી ઘટી શકે છે. સ્થિર વસ્તી જાળવવા માટે, સરેરાશ પ્રજનન દર પ્રતિ સ્ત્રી 2.1 બાળકો હોવો જોઈએ. સ્ત્રીઓને ઘણીવાર ઓછા બાળકો માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, જ્યારે તેના માટે પુરુષો પણ દોષી માનવા જોઈએ. પુરુષો પણ ઘણીવાર નબળી આર્થિક સ્થિતિ અથવા સ્થિર રોજગારના અભાવને કારણે તેમના પરિવારોને વધારવામાં અચકાતા હોય છે. જો કે, ભારતમાં, આ બાબતે પુરુષો અને સ્ત્રીઓના દ્રષ્ટિકોણ મોટાભાગે સમાન છે.
યુવાનો સાથે મળીને બાળકોનો ઉછેર કરવા માંગે છે: સર્વેમાં સામેલ બે તૃતીયાંશથી વધુ યુવાનોએ લગ્ન કરવા અને જીવનસાથી સાથે રહેવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. લગભગ 80% લોકોએ જણાવ્યું હતું કે માતાપિતા બનવા માટે સારા જીવનસાથી હોવું જરૂરી છે, બંને વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી હોવી જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ માને છે કે બાળઉછેરની જવાબદારીઓનો ભાર વહેંચવો જોઈએ. દરમિયાન, 25 થી 39 વર્ષની વયના લગભગ એક ચતુર્થાંશ પુરુષોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ હાલમાં સિંગલ છે, જોકે તેઓ જીવનસાથી ઇચ્છે છે. લગભગ 57% લોકોએ જણાવ્યું કે, લગ્ન કરવામાં પૈસા, સારું ઘર મુખ્ય અવરોધો છે.
બાળકો પેદા કરવા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત નિર્ણય નથી લઈ શકતી મહિલાઓ: રિપોર્ટ મુજબ વિશ્વભરમાં મહિલાઓ હજુ પણ બાળકો પેદા કરવા અને પોતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે નિર્ણય લેવામાં સંપૂર્ણ સ્વાયત્તતાનો અભાવ ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લગભગ દસમાંથી એક મહિલા ગર્ભનિરોધક ઉપયોગ અંગે નિર્ણય લઈ શકતી નથી, જ્યારે એક ચતુર્થાંશ પોતાની આરોગ્ય સંભાળ અંગે નિર્ણય લઈ શકતી નથી. વધુમાં, લગભગ આટલી જ સ્ત્રીઓ જાતીય સંબંધો દરમિયાન 'ના' કહી શકતી નથી. સ્ત્રીઓ આર્થિક સંકટ, વંધ્યત્વ અને અન્ય લાંબા સમયની બીમારીઓ વિશે પુરુષો કરતાં વધુ ચિંતિત હોય છે.
નાની ઉંમરે છોકરીઓનું માતા ન બનવું એ એક મોટી જીત: રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે, સમાજનો એક ભાગ છોકરીઓ નાની ઉંમરે માતા ન બનવાને સમસ્યા તરીકે જુએ છે, જોકે આ વાસ્તવમાં શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થાની મોટી જીત છે. નાની ઉંમરે માતા બનવાથી અનેક સ્વાસ્થ્ય જોખમો રહે છે અને છોકરીઓના શિક્ષણમાં ખલેલ પહોંચે છે; યોગ્ય ઉંમરે માતા બનવાથી આવી ઘણી સમસ્યાઓ ટાળવામાં મદદ મળે છે. લોકોએ જણાવ્યું કે, માતાપિતા બનતા પહેલા નાણાકીય સુરક્ષા, સ્થિર રોજગાર અને માનસિક અને ભાવનાત્મક તૈયારી કરી લેવી જોઈએ. પેરાગ્વેના એક યુવકે જણાવ્યું કે, બાળકને દુનિયામાં લાવવું એ ફક્ત પહેલું પગલું છે; વાસ્તવિક પડકાર તેમને ઉછેરવામાં રહેલો છે.
પૈસા અને સારું સ્વાસ્થ્ય 90% યુવાનોનું લક્ષ્ય: રિપોર્ટ મુજબ, બદલાતા સમય સાથે યુવાનોની પ્રાથમિકતાઓ બદલાઈ રહી છે. 90% યુવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પૈસા અને સારા સ્વાસ્થ્યને તેમના જીવનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ લક્ષ્ય માને છે. આ બે વસ્તુઓ વિના તેમના સપના પૂરા કરવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. જો કે, 73% યુવાનોનો મત અલગ છે; તેમની પ્રાથમિકતાઓ થોડી અલગ છે, તેના બદલે તેઓ તેમના જીવનસાથી સાથે સમય વિતાવવા અને તેમના પરિવારોને વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. દરમિયાન, 24% યુવાનોએ સૂચવ્યું કે મિત્રોનું મોટું નેટવર્ક તેમના જીવનમાં સૌથી ઓછું મહત્વ ધરાવે છે, જે સૂચવે છે કે તેઓ મિત્રો બનાવવા પર વધુ ભાર મૂકતા નથી.
કેટલાક યુવાનો સ્વતંત્ર જીવનને પ્રાથમિકતા આપે છે: અભ્યાસમાં ભાગ લેનારા 55.5% યુવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ શિક્ષણ દ્વારા વધુ સારા કારકિર્દી બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. દરમિયાન, 53.8% લોકોએ તેમના માતાપિતાથી દૂર સ્વતંત્ર રીતે રહેવાને પ્રાથમિકતા આપી. 44.9% લોકોએ સૂચવ્યું કે તેમની પ્રાથમિકતા તેમના પરિવારો સાથે રહીને જીવનમાં આગળ વધવાની છે. 41.5% લોકોએ કહ્યું કે તેઓ તેમની પોતાની જીવનશૈલી પસંદગીઓ અનુસાર જીવન જીવવા માંગે છે. વધુમાં, મોટાભાગના યુવાનો બે બાળકો હોવાને આદર્શ કુટુંબ માને છે.
યુદ્ધ ઉપરાંત સુરક્ષાની ચિંતાઓને કારણે યુવાનોનો તણાવ વધી રહ્યો છે: અભ્યાસમાં સમાવિષ્ટ 73 દેશોના યુવાનોને તેમની પ્રાથમિક ચિંતાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું, અને તેઓએ તેમના વિશે ખુલીને વાત કરી હતી. 54.3% લોકોએ વિવિધ દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, સાથે તેમની પોતાની સલામતી માટે સતત ભય પણ હતો. 48.9% લોકોએ સ્વીકાર્યું હતું કે તેઓ સમાજમાં વધતી આર્થિક અસમાનતાથી ખૂબ જ પરેશાન છે, જ્યારે 41.4% લોકોએ પર્યાવરણીય અને આરોગ્ય સંબંધિત ફેરફારો વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. જો કે, યુવાનો AI અંગે સકારાત્મક દેખાયા હતા; ફક્ત 21.8% લોકોએ AI ને કોઈપણ પ્રકારનો ખતરો હોવાનું માન્યું હતું.
સર્વેમાં એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રના દેશોની સૌથી વધુ સંખ્યા: સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અભ્યાસમાં સમાવિષ્ટ 73 દેશોમાં, સૌથી મોટો જૂથ - જેમાં 16 દેશોનો સમાવેશ થાય છે તે એશિયા-પેસિફિક ક્ષેત્રનો છે. ભારત ઉપરાંત, આ પ્રદેશમાં બાંગ્લાદેશ, ભૂતાન, ઇન્ડોનેશિયા અને જાપાન જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આ સર્વેમાં પૂર્વી યુરોપ અને મધ્ય એશિયાના 15 દેશો, લેટિન અમેરિકા અને કેરેબિયનના 13 દેશો, પશ્ચિમ યુરોપ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના જૂથમાંથી 12 દેશો, 8 આરબ રાષ્ટ્રો અને પૂર્વી અને દક્ષિણ આફ્રિકાના 6 દેશોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. પશ્ચિમ અને મધ્ય આફ્રિકા ક્ષેત્રના ફક્ત ત્રણ દેશો કેમરૂન, ઘાના અને નાઇજીરીયા આ અભ્યાસનો ભાગ હતા.
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