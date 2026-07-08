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ડૉલરિયો વર: સાળીઓએ મજાકમાં માંગ્યુ હતું વિદેશી શગુન, જીજાએ ડૉલર આપી નિભાવી જુતા ચોરીની પ્રથા

હરિયાણાના જિંદમાં એક વરરાજા ડૉલરવાળો હાર પહેરી પરણવા ગયા અને જૂતા ચોરીની રસમમાં સાળીઓને ડૉલર આપ્યા

હરિયાણાના જિંદમાં એક વરરાજા ડૉલરવાળો હાર પહેરી પરણવા ગયા અને જૂતા ચોરીની રસમમાં સાળીઓને ડૉલર આપ્યા
હરિયાણાના જિંદમાં એક વરરાજા ડૉલરવાળો હાર પહેરી પરણવા ગયા અને જૂતા ચોરીની રસમમાં સાળીઓને ડૉલર આપ્યા (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 10:22 PM IST

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જિંદ: વરરાજા દ્વારા ચલણી નોટોની માળા પહેરવી અને ભાભીઓ દ્વારા 'જૂતા ચોરી' વિધિ દરમિયાન મોટી રકમની માંગણી કરવી સામાન્ય છે, પરંતુ હરિયાણાના જિંદના એક વરરાજાએ આ પરંપરાને એટલી યાદગાર ઘટનામાં ફેરવી દીધી કે તે શહેરની ચર્ચા બની ગયો છે. જિંદનો 'ડોલરિયો વર' હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. હિસાર પહોંચ્યા પછી, વરરાજાએ તેની ભાભીઓની એક સામાન્ય માંગનો જવાબ આપતાં તેમના પર ભારતીય રૂપિયાને બદલે યુએસ ડોલરનો વરસાદ કર્યો.

મજાક વાસ્તવિકતામાં ફેરવાઈ ગઈ

અહેવાલો અનુસાર, જિંદના ગાંધી નગરના રહેવાસી લોકેશ ગર્ગે હિસારની ઇશા જૈન સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન પહેલા વાતચીત દરમિયાન, તેની ભાભીઓએ મજાકમાં કહ્યું હતું કે, "ભાભી, અમને જૂતા છુપાવવાની વિધિ માટે રૂપિયા જોઈતા નથી; અમને ડોલર જોઈએ છે." જોકે ભાભીઓએ મજાકમાં આ વાત કરી હતી, પરંતુ તેનાથી લોકેશને લગ્નને ખરેખર અવિસ્મરણીય બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. લોકેશ ગર્ગ કપડાની દુકાન ચલાવે છે અને આ પ્રથા માટે તેણે માટે ભારતીય રૂપિયાનું એક્ચેન્જ કરાવ્યું હતું.

હરિયાણાના જિંદમાં એક વરરાજા ડૉલરવાળો હાર પહેરી પરણવા ગયા અને જૂતા ચોરીની રસમમાં સાળીઓને ડૉલર આપ્યા
હરિયાણાના જિંદમાં એક વરરાજા ડૉલરવાળો હાર પહેરી પરણવા ગયા અને જૂતા ચોરીની રસમમાં સાળીઓને ડૉલર આપ્યા (ETV Bharat)

ગળામાં ડૉલરનો હાર લટકાવી જાન લઈ પહોંચ્યા વરરાજા

લગ્નના દિવસે, જ્યારે જાન જિંદથી હિસાર પહોંચી અને વરરાજા, લોકેશ ગર્ગ, મંડપમાં પ્રવેશ્યો, ત્યારે કન્યાનો પરિવાર અને મહેમાનો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ભારતીય રૂપિયાના હારને બદલે, વરરાજાના ગળામાં યુએસ ડોલરનો હાર ચમકી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ, ધાર્મિક વિધિઓ શરૂ થતાં, વરરાજાએ તેના ખિસ્સામાંથી ડૉલર કાઢવાનું શરૂ કર્યું; જ્યારે તેની ભાભીઓએ મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પર રસ્તો રોક્યો, ત્યારે ઔપચારિક ભેટ તરીકે ડોલર આપવામાં આવ્યા.

ડોલરિયો હાર
ડોલરિયો હાર (ETV Bharat)

'જૂતા ચોરવાની' વિધિ ડોલરથી:

'જૂતા ચોરવાની' વિધિ દરમિયાન, ભાભીઓને ભારતીય ચલણને બદલે કડકડતા યુએસ ડોલર આપવામાં આવ્યા હતા. વરરાજા, લોકેશે જણાવ્યું કે તેની ભાભીઓની આ રમતિયાળ ઇચ્છાને ખરેખર યાદગાર બનાવવા માટે, તેણે ડોલરનો હાર પહેરવાનું અને દરેક વિધિ માટે ડોલરમાં પરંપરાગત શગુન (ભેટ) આપવાનું નક્કી કર્યું.

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ

આ અનોખા લગ્નનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. લોકો આ વીડિયોને ખૂબ શેર કરી રહ્યા છે અને જીંદના આ 'ડોલર વર'ની સ્ટાઇલ પ્રશંસા મેળવી રહી છે.

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JOOTA CHURAI
GROOM WORE DOLLARS GARLAND

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