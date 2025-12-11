સુપ્રીમ કોર્ટમાં છૂટાછેડાનો એક અનોખો કેસ! મહિલાએ સોનાની બંગડી પરત કરી, ભરણપોષણ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો
સુપ્રીમ કોર્ટે એક કેસની સુનાવણી કરી છે જેમાં પત્નીએ તેના પતિ પાસેથી ભરણપોષણ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
નવી દિલ્હી: છૂટાછેડાની કાર્યવાહીમાં સામાન્ય રીતે નાણાકીય દાવાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને છૂટાછેડા લીધેલા યુગલો ઘણીવાર સમાધાન માટે લાંબી કાનૂની લડાઈમાં ફસાઈ જાય છે. જો કે, ગુરુવારે, સુપ્રીમ કોર્ટને એ જાણીને આનંદ થયો કે એક મહિલાએ કોર્ટને કહ્યું કે તેણીએ ભરણપોષણ કે નાણાકીય વળતર માંગ્યું નથી. તેના બદલે, તેણીએ લગ્ન સમયે તેના પતિની માતા દ્વારા ભેટમાં આપેલ સોનાનું બંગડી પરત કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.
આ કેસ ન્યાયાધીશ જે.બી. પારડીવાલા અને કે.વી. વિશ્વનાથનની બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ નોંધ્યું કે આ એક દુર્લભ સમાધાન હતું, કારણ કે પત્નીએ તેના પતિ પાસેથી કંઈ માંગ્યું ન હતું અને છૂટાછેડાનો હુકમ જારી કર્યો હતો.
મહિલાએ વળતર માંગ્યું ન હતું
ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ કહ્યું, "પત્નીએ લગ્નની ભેટ તરીકે મળેલી સોનાની બંગડીઓ સોંપી દીધી છે. અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બંગડીઓ તેના પતિની માતાની છે. અમે આ સારા કાર્યની પ્રશંસા કરીએ છીએ, જે આજકાલ દુર્લભ છે..." સુનાવણી દરમિયાન, મહિલાના વકીલે બેન્ચને કહ્યું કે તેણીએ કોઈ ભરણપોષણ કે અન્ય નાણાકીય વળતર માંગ્યું નથી. વકીલે દલીલ કરી કે ફક્ત બંગડીઓ ચૂકવવાના બાકી હતા.
બેન્ચે સ્વીકાર્યું કે પત્નીએ તેના સ્ત્રીધન પરત માંગ્યા હતા. જોકે, પત્નીના વકીલે દલીલ કરી હતી કે મહિલા પોતે લગ્ન સમયે તેના પતિની માતા પાસેથી મળેલા ઘરેણાં પરત કરી રહી હતી. ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ કહ્યું, "આ ખૂબ જ ઓછા કેસોમાંનો એક છે જ્યાં કંઈ માંગવામાં આવ્યું નથી."
મહિલા વર્ચ્યુઅલી કોર્ટ કાર્યવાહીમાં જોડાય છે
જ્યારે પત્ની વર્ચ્યુઅલી કોર્ટ કાર્યવાહીમાં જોડાઈ, ત્યારે ન્યાયાધીશ પારડીવાલાએ તેમને કહ્યું કે બેન્ચે અવલોકન કર્યું છે કે આ ખૂબ જ ઓછા કેસોમાંનો એક છે જ્યાં કોઈ ભૌતિક વ્યવહાર થયો નથી. બેન્ચે પત્નીના આ પગલાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું, "ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ અને સુખી જીવન જીવો..." બેન્ચે પરસ્પર સંમતિથી લગ્ન વિસર્જન કરવાનો નિર્ણય લીધો.
સુપ્રીમ કોર્ટે તેના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે કલમ 142 હેઠળ મળેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને પક્ષકારો વચ્ચેના લગ્ન વિસર્જન કરીએ છીએ. પક્ષકારો વચ્ચે બાકી રહેલી કોઈપણ અન્ય કાર્યવાહી રદ કરવામાં આવશે."
