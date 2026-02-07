ETV Bharat / bharat

અમેરિકા-ભારત વેપાર કરારથી યુવાનો, ખેડૂતો, માછીમારો અને MSME ક્ષેત્રને ઘણો ફાયદો થશે: પિયુષ ગોયલ

કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કરાર હેઠળ ભારતીય કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ
કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે શનિવારે અમેરિકા સાથેના વચગાળાના કરાર માટેના ભારતના માળખાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, તેનાથી ભારતીય નિકાસકારોને 30 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડોલરના બજાર સુધી પહોંચવાનું સરળ થશે. આનાથી ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs), ખેડૂતો અને માછીમારોને ફાયદો થશે.

સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, ગોયલે કહ્યું કે, આ કરાર નિકાસને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે અને લાખો નવી નોકરીઓનું સર્જન કરશે, ખાસ કરીને મહિલાઓ અને યુવાનો માટે. તેમણે ઉમેર્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણાયક નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે અમેરિકા સાથે વચગાળાના કરાર માટે એક માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે.

આ ભારતીય નિકાસકારો, ખાસ કરીને સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs), ખેડૂતો અને માછીમારો માટે 30 ટ્રિલિયન યુએસ ડોલરનું બજાર ખોલશે. નિકાસમાં વધારાથી આપણી મહિલાઓ અને યુવાનો માટે લાખો નવી નોકરીઓની તકોનું સર્જન કરશે."

વાણિજ્ય મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ માળખા હેઠળ, અમેરિકા ભારતીય માલ પર પારસ્પરિક ટેરિફ ઘટાડીને 18% કરશે. આનાથી વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં કાપડ અને કપડાં, ચામડું અને ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક અને રબર ઉત્પાદનો, કાર્બનિક રસાયણો, ગૃહ સજાવટ, હસ્તકલા અને પસંદગીના મશીનરી જેવા ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર તકો ઊભી થશે.

વધુમાં, જેનેરિક દવાઓ, રત્નો અને હીરા અને વિમાનના ભાગો સહિત વિવિધ માલ પર ટેરિફ ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવશે, જેનાથી ભારતની નિકાસ સ્પર્ધાત્મકતા અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં વધુ વધારો થશે. ભારતને વિમાનના ભાગો માટે કલમ 232 મુક્તિ, ઓટો ભાગો પર ટેરિફ દર ક્વોટા અને જેનેરિક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પર વાટાઘાટોના પરિણામથી પણ ફાયદો થશે, જે આ ક્ષેત્રોમાં નિકાસને નોંધપાત્ર રીતે વેગ આપશે.

કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત

કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ કરાર મકાઈ, ઘઉં, ચોખા, સોયા, મરઘાં, દૂધ, ચીઝ, બળતણ ઇથેનોલ, તમાકુ, ચોક્કસ શાકભાજી અને માંસ જેવા સંવેદનશીલ કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરીને ભારતના ખેડૂતો અને ગ્રામીણ આજીવિકાનું રક્ષણ કરે છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ કરાર ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની આર્થિક સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા અને બંને દેશોમાં વ્યવસાયો અને લોકો માટે ટકાઉ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. વધુમાં, આ કરાર મકાઈ, ઘઉં, ચોખા, સોયા, મરઘાં, દૂધ, ચીઝ, બળતણ ઇથેનોલ, તમાકુ, ચોક્કસ શાકભાજી, માંસ અને અન્ય સહિત સંવેદનશીલ કૃષિ અને ડેરી ઉત્પાદનોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરીને ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને ગ્રામીણ આજીવિકા ટકાવી રાખવા માટેની ભારતની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.

આ કરાર ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને આર્થિક સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે, જે આપણા લોકો અને વ્યવસાયો માટે સ્થાયી વિકાસ પ્રત્યેની આપણી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારતે શુક્રવારે પરસ્પર લાભદાયી વેપાર માટે એક માળખા કરારની જાહેરાત કરી. વ્હાઇટ હાઉસ અને વાણિજ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સંયુક્ત નિવેદન અનુસાર, ફેબ્રુઆરી 2025માં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ વ્યાપક યુએસ-ભારત દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) માટે વાટાઘાટોને આગળ વધારવા તરફ આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત વચ્ચેનો આ વચગાળાનો કરાર આપણા દેશોની ભાગીદારીમાં એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નરૂપ બનશે, જે પરસ્પર હિતો અને નક્કર પરિણામો પર આધારિત પરસ્પર લાભદાયી, સંતુલિત વેપાર પ્રત્યેની આપણી સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.

  1. અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે વચગાળાના વેપાર કરાર, સરકારે માળખું પાડયું બહાર
  2. અમેરિકાએ ભારત પર ટેરિફ ઘટાડીને 18% કર્યો, મોદી-ટ્રંમ્પની વાતચીતમાં બની સહમતિ

TAGGED:

INDIA US INTERIM TRADE AGREEMENT
PIYUSH GOYAL ON INDIA US TRADE DEAL
UNION MINISTER PIYUSH GOYAL
INDIA US INTERIM TRADE DEAL
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.