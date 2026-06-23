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કેન્દ્રીય લઘુમતી બાબતોના રાજ્યમંત્રી જ્યોર્જ કુરિયનનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિએ કર્યો સ્વીકાર

ભાજપે રવનીત સિંહ બિટ્ટુ અને જ્યોર્જ કુરિયનને ફરી રાજ્યસભા ના મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોર્જ કુરિયનનું રાજીનામું
કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોર્જ કુરિયનનું રાજીનામું (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 11:15 AM IST

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નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ કેન્દ્રીય લઘુમતી બાબતોના રાજ્યમંત્રી જ્યોર્જ કુરિયને મંત્રી પરિષદમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ સચિવાલયે જાહેરાત કરી કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તાજેતરની ચૂંટણીઓમાં તેમને રાજ્યસભા માટે ફરીથી નામાંકિત ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

જ્યોર્જ કુરિયન કેન્દ્રની મોદી સરકારમાં મત્સ્યઉદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગના કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીનું પદ સંભાળતા હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, રાષ્ટ્રપતિએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સલાહ પર તાત્કાલિક અસરથી કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદમાંથી કુરિયનનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું હતું. કુરિયન કદાચ કેન્દ્ર સરકારમાં ખ્રિસ્તી સમુદાયના એકમાત્ર મંત્રી હતા. તેમનો રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ 21 જૂને સમાપ્ત થયો હતો.

સરકારના બે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રવનીત સિંહ બિટ્ટુ અને જ્યોર્જ કુરિયનને 18 જૂને યોજાનારી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ફરીથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા નહતા. જ્યારે તેમનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઇ રહ્યો હતો. 1960માં કેરળના કોટ્ટાયમમાં જન્મેલા કુરિયન સુપ્રીમ કોર્ટમાં વકીલ છે. 1980માં પાર્ટી બન્યા બાદથી તે હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા રહ્યા છે અને તેમણે અગાઉ રાષ્ટ્રીય લઘુમતી આયોગના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી છે.

મધ્યપ્રદેશથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા જ્યોર્જ કુરિયન

જ્યોર્જ કુરિયનને 27 ઓગસ્ટ 2024ના રોજ મધ્ય પ્રદેશથી રાજ્યસભા માટે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા, તેમનો કાર્યકાળ 4 સપ્ટેમ્બર 2024માં શરૂ થયો હતો. આ બેઠક કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાના લોકસભામાં ચૂંટાયા બાદ ખાલી પડી હતી, તેમનો રાજ્યસભા કાર્યકાળ 21 જૂને સમાપ્ત થયો છે. ગત રાજ્યસભા માટે થયેલી ચૂંટણીમાં તેમણે રિપીટ કરવામાં આવ્યા નહતા જે બાદ સંસદના કોઇ પણ સદનના સભ્ય ના હોવાથી તેમણે મંત્રી પદ છોડી દીધુ છે.

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