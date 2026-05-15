ETV Bharat / bharat

એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ: કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ પીએમ મોદીની અપીલને સમર્થન, 100% ઇથેનોલથી ચાલતા વાહનો શરૂ કરવાની જાહેરાત

ETV ભારત સાથેની એક ખાસ મુલાકાતમાં, ગડકરીએ કહ્યું કે ભારતે ખરેખર આત્મનિર્ભર બનવા માટે ઇથેનોલ અને મિથેનોલ જેવા વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ આગળ વધવું જોઈએ.

નીતિન ગડકરી
નીતિન ગડકરી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

પુણે: વધતા વૈશ્વિક તણાવ અને ઇંધણ પર નિર્ભરતા અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે, માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની તાજેતરની અપીલને સમર્થન આપ્યું છે. પીએમ મોદીએ નાગરિકોને પેટ્રોલનો વપરાશ ઘટાડવા, વિદેશ પ્રવાસ મર્યાદિત કરવા અને બિનજરૂરી સોનાની ખરીદી ટાળવા વિનંતી કરી હતી.

ETV ભારત સાથેની એક ખાસ મુલાકાતમાં, ગડકરીએ કહ્યું કે જો દેશ ખરેખર આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, તો તેણે ઇથેનોલ અને મિથેનોલ જેવા વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ આગળ વધવું જોઈએ.

ગડકરીએ કહ્યું કે, "આપણે આપણી પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસની જરૂરિયાતોનો લગભગ 87 ટકા આયાત કરીએ છીએ. જો આપણે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માંગીએ છીએ, તો આપણે ઇથેનોલ અને મિથેનોલ આધારિત ઇંધણ તરફ આગળ વધવું પડશે."

કેન્દ્રીય મંત્રીએ એવી પણ જાહેરાત કરી કે તેઓ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ પર 100 ટકા ઇથેનોલથી ચાલતા વાહનો શરૂ કરશે.

તેમણે કહ્યું, "હું 2004 થી આ મિશન પર કામ કરી રહ્યો છું. પર્યાવરણ દિવસે, હું 100 ટકા ઇથેનોલથી ચાલતા વાહનો લોન્ચ કરીશ. આપણે પ્રદૂષણ ઘટાડવાની અને આયાત પરની નિર્ભરતા દૂર કરવાની જરૂર છે."

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની આર્થિક સંયમ અને બળતણ સંરક્ષણ માટેની તાજેતરની અપીલ વિશે બોલતા - જેણે દેશભરમાં ચર્ચા જગાવી છે અને વિપક્ષ તરફથી ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે - માર્ગ અને પરિવહન મંત્રીએ કહ્યું કે ભારતને ઊર્જા આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાની અને ટકાઉ વિકલ્પો શોધવાની જરૂર છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, મંગળવારે ગડકરીની મુલાકાત દરમિયાન, તેમની સાથે આવેલા વાહનોનો કાફલો ખૂબ નાનો હતો.

રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના વડા શરદ પવારના આ મુદ્દા પર સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાના સૂચનનો જવાબ આપતા, ગડકરીએ કહ્યું, "તેમને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે."

પુણેની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, ગડકરીએ બસ દ્વારા સંત તુકારામ મહારાજ અને સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પાલખી રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું, અને પંઢરપુરની વાર્ષિક યાત્રા સંબંધિત ચાલી રહેલા હાઇવે વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરી.

આ મહત્વાકાંક્ષી માળખાગત પ્રોજેક્ટ વિશે બોલતા, તેમણે કહ્યું કે લગભગ 80 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને આ માર્ગ આ વર્ષે ડિસેમ્બર સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. "દિવ ઘાટ વિભાગ ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ હતો, અને ત્યાં એક પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાકીનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે, અને મને ખુશી છે કે આ પ્રોજેક્ટ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે," તેમણે કહ્યું.

મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે માર્ગ પહોળો કરવાના કામ દરમિયાન બે ઐતિહાસિક કુવાઓ સાચવવામાં આવ્યા છે, જેમાં વાખરી ગામ નજીક બાજીરાવ પેશ્વાનો કૂવો અને માલશીરસ નજીક પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવીનો કૂવોનો સમાવેશ થાય છે.

"આ પ્રોજેક્ટ લાખો વારકરીઓના હૃદયની ખૂબ નજીક છે. એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, તે ફક્ત યાત્રાધામ સુવિધાઓમાં સુધારો કરશે નહીં પરંતુ રોજગારીની તકો પણ ઉભી કરશે," ગડકરીએ ઉમેર્યું.

દિવ ઘાટથી મોહોલ સુધીનો સંત જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ પાલકી માર્ગ 221 કિલોમીટર લાંબો છે, જ્યારે પાટસથી ટોંડેલ-બોંડેલ સુધીનો સંત તુકારામ મહારાજ પાલકી માર્ગ 130 કિલોમીટર લાંબો છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 2021 માં પંઢરપુરથી વર્ચ્યુઅલી આ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલયે બંને માર્ગોના વિકાસ માટે આશરે ₹11,000 કરોડ મંજૂર કર્યા હતા.

આ પ્રોજેક્ટ વારકરી સમુદાય માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર વર્ષે અષાઢી એકાદશી દરમિયાન આ વાર્ષિક યાત્રા પગપાળા કરે છે.

પહેલાં, આ માર્ગો ફક્ત બે-લેન રસ્તા હતા, સાત મીટર પહોળા. ​​હવે, તેમને ચાર-લેન હાઇવેમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે, બંને બાજુ વારકરીઓ માટે અલગ ચાર-મીટર પહોળા પગપાળા રસ્તાઓ છે.

પુણેમાં વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ માટે વૃક્ષ કાપવા અંગે ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, ગડકરીએ કહ્યું કે બંને પાલખી માર્ગો પર આશરે 40,000 વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આ પ્રોજેક્ટથી 66 "અમૃત સરોવર" બનાવવામાં આવ્યા છે અને 47 લાભાર્થી ગામોમાં પાણીની સમસ્યા હલ થઈ છે.

"આ માર્ગ પરના દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં હવે વધુ હરિયાળી જોવા મળશે. ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી સંગ્રહ ક્ષમતા પણ વધી છે," તેમણે કહ્યું.

ગડકરીએ ધાર્મિક માળખાગત સુવિધાઓના વિકાસને તેમના જાહેર જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાવ્યો અને કહ્યું કે પાલખી માર્ગ પ્રોજેક્ટ વારસા સંરક્ષણ, આધુનિક માળખાગત સુવિધાઓ, પર્યાવરણીય ટકાઉપણું અને જાહેર કલ્યાણનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ સાબિત થશે.

TAGGED:

UNION MINISTER NITIN GADKARI
ETHANOL CARS
SELF RELIANT INDIA
NITIN GADKARI
AATMANIRBHAR BHARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.