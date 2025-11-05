ETV Bharat / bharat

હરિયાણાનો મુદ્દો ઉપજાવી કાઢવામાં આવી રહ્યો છે, કિરેન રિજિજુએ રાહુલ ગાંધીના હરિયાણામાં મત ચોરીના આરોપની ટીકા કરી

હરિયાણામાં મત ચોરીના રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પ્રતિક્રિયા આપી છે.

કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુ
કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 5:39 PM IST

નવી દિલ્હી : કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ બુધવારે રાહુલ ગાંધીના હરિયાણામાં મત ચોરીના દાવાની ટીકા કરી હતી અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે બિહાર ચૂંટણી પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે હરિયાણાનો મુદ્દો ઉપજાવી કાઢવામાં આવી રહ્યો છે.

ભાજપ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન, રિજિજુએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે લોકશાહીમાં જીત અને હાર બંને સ્વીકારવી જોઈએ. હવે, વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી ફરી એકવાર પોતાની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવા માટે પત્રકાર પરિષદ કરી રહ્યા છે. બિહારમાં મતદાન બે દિવસ દૂર છે, છતાં આજે રાહુલ ગાંધી હરિયાણાની વાત કહી રહ્યા હતા. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બિહારમાં હવે કોઈ મુદ્દો બાકી નથી, તેથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે હરિયાણાનો મુદ્દો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.

અમે ચૂંટણી પંચનો દુરુપયોગ કર્યો નથી: તેમણે (રાહુલ ગાંધી) કહ્યું, એક્ઝિટ પોલમાં હરિયાણામાં કોંગ્રેસની જીત દર્શાવવામાં આવી હતી. 2004ની ચૂંટણીમાં પણ એક્ઝિટ પોલ્સ અને ઓપિનિયન પોલ્સે ભાજપ અને એનડીએની જીતની આગાહી કરી હતી, પરંતુ મતગણતરીના પરિણામોએ એનડીએની હાર દર્શાવી હતી. "અમે પરિણામો સ્વીકાર્યા અને યુપીએને અભિનંદન આપ્યા, પરંતુ અમે ચૂંટણી પંચનો દુરુપયોગ કર્યો નથી."

રિજિજુએ કહ્યું કે લોકશાહીમાં જીત અને હાર બંને સ્વીકારવી પડે છે, પરંતુ જ્યારે એક્ઝિટ પોલ કોંગ્રેસના પક્ષમાં આવે છે, ત્યારે તેઓ તાળીઓ પાડે છે અને જ્યારે તેઓ તેની વિરુદ્ધ જાય છે ત્યારે તેઓ મીડિયાનો દુરુપયોગ કરે છે.

કોંગ્રેસના નેતાઓ પાયાના સ્તરે કામ કરી રહ્યા ન હતા: કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી હરિયાણામાં હારી ગઈ કારણ કે તેના નેતાઓ પાયાના સ્તરે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યા ન હતા. હરિયાણા ચૂંટણી દરમિયાન, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કુમારી શૈલજાએ પોતે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અહીં જીતી શકશે નહીં કારણ કે તેના પોતાના નેતાઓ પાર્ટીને હરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. આ પછી, કોંગ્રેસના એક ભૂતપૂર્વ મંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું અને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ હરિયાણામાં હારી ગઈ કારણ કે તેના નેતાઓ પાયાના સ્તરે સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યા ન હતા.

રિજિજુએ વધુમાં કહ્યું, "રાજ્ય કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાવ નરેન્દ્ર સિંહે સ્વીકાર્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પાયાના સ્તરે કોઈ સંકલન નથી, તો કોંગ્રેસ કેવી રીતે જીતી શકે? તેમના પોતાના નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ પોતાના કારણોસર હારી ગઈ, જ્યારે રાહુલ ગાંધી દાવો કરે છે કે તેઓ મત ચોરીને કારણે હારી ગયા. આ વાત કોણ માનશે?"

તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ છેતરપિંડી કે ચૂંટણી નિયમોના ઉલ્લંઘનનો એક પણ કેસ દાખલ કર્યો નથી. રિજિજુએ કહ્યું, "જો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ છેતરપિંડી કે ચૂંટણી નિયમોના ઉલ્લંઘનનો એક પણ કેસ દાખલ કર્યો નથી, તો તેમણે અરજી દાખલ કરવી જોઈએ... તેમનું પ્રેસ સંબોધન પોતે જ એક છેતરપિંડી છે."

દરમિયાન, ભારતના ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મતદાર યાદી સામે કોઈ અપીલ થઈ નથી અને 90 વિધાનસભા બેઠકો માટે હાઈકોર્ટમાં ફક્ત 22 ચૂંટણી અરજીઓ પેન્ડિંગ છે.

મતદાન મથકો પર કોઈ વાંધો કેમ ઉઠાવવામાં આવ્યો નહીં?: તેમણે પૂછ્યું કે જો કોંગ્રેસના મતદાન એજન્ટોને ડુપ્લિકેટ મતદારોની શંકા હોય તો તેઓ મતદાન મથકો પર વાંધો કેમ ઉઠાવતા નથી, શું રાહુલ ગાંધી નાગરિકતા ચકાસણી દરમિયાન ડુપ્લિકેટ, મૃત અને ટ્રાન્સફર થયેલા મતદારોને દૂર કરતી SIR પ્રક્રિયાને સમર્થન આપે છે કે વિરોધ કરે છે, અને કોંગ્રેસના BLA એ મતદાર યાદી સુધારણા દરમિયાન બહુવિધ નામોને અવરોધિત કરવા માટે કોઈ દાવા કે અપીલ કેમ દાખલ કરી નથી.

ચૂંટણી પંચે રાહુલ ગાંધીના એ દાવા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા હતા કે ડુપ્લિકેટ મતો ભાજપ માટે નાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રેકોર્ડ બતાવે છે કે તે ખરેખર કોંગ્રેસ માટે નાખવામાં આવ્યા હતા. પંચે જણાવ્યું હતું કે 'હાઉસ નંબર ઝીરો' એવા વિસ્તારોને લાગુ પડે છે જ્યાં નગરપાલિકાઓ અથવા પંચાયતોએ ઘર નંબરો સોંપ્યા નથી. અંતે, ચૂંટણી પંચે પૂછ્યું કે 1 ઓગસ્ટથી 15 ઓક્ટોબર સુધી બિહારની SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા કોઈ અપીલ કેમ દાખલ કરવામાં આવી ન હતી.

હરિયાણાના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ એ પણ માહિતી આપી હતી કે હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી 2024 માટે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી 2 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી અને માન્ય રાજકીય પક્ષો સાથે શેર કરવામાં આવી હતી.

અગાઉ, કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે હરિયાણામાં આઠમાંથી એક મતદાર નકલી છે: તેમણે વ્યાપક મતદાર છેતરપિંડીનો દાવો કર્યો હતો અને પોસ્ટલ અને બૂથ વોટ વચ્ચે અસ્પષ્ટ વિસંગતતાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. બિહાર ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના એક દિવસ પહેલા, તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની ટીમ પાસે સ્પષ્ટ પુરાવા છે કે રાજ્યમાં આશરે 2.5 મિલિયન મતદારો કાં તો ડુપ્લિકેટ હતા, અસ્તિત્વમાં નહોતા, અથવા તેમની સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી.

'એચ ફાઇલ્સ' નામની પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, "અમારી પાસે સ્પષ્ટ પુરાવા છે કે (હરિયાણામાં) 25 લાખ મતદારો નકલી છે, કાં તો તેઓ અસ્તિત્વમાં નથી અથવા તેઓ ડુપ્લિકેટ છે અથવા તેઓ કોઈને મત આપવા માટે રચાયેલ છે. હરિયાણામાં આઠમાંથી એક મતદાર નકલી છે, એટલે કે 12.5 ટકા અમારી પાસે 'એચ' ફાઇલ્સ' છે અને તે સમગ્ર રાજ્યના મતોની ચોરી કેવી રીતે કરવામાં આવી છે તે વિશે છે. અમને શંકા છે કે આ વ્યક્તિગત મતવિસ્તારોમાં નહીં પરંતુ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે થઈ રહ્યું છે. અમને હરિયાણામાં અમારા ઉમેદવારો તરફથી ઘણી ફરિયાદો મળી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કંઈક યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું નથી."

તેમની બધી આગાહીઓ ખોટી સાબિત થઈ. અમે મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવું જ અનુભવ્યું, પરંતુ અમે હરિયાણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું અને ત્યાં શું બન્યું હતું તે વિગતવાર જાણવાનું નક્કી કર્યું.

