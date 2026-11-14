કેન્દ્રિય મંત્રી હરદીપ પુરીનું ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યસભા સીટ પરથી રાજીનામું, MPથી નિર્વિરોધ ચૂંટાયા
ઉત્તર પ્રદેશથી રાજ્યસભાના સદસ્ય તરીકે પુરીનો કાર્યકાળ 25 નવેમ્બરથી ખતમ થવાનો હતો.
Published : November 14, 2026 at 6:34 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ શનિવારે ઉત્તર પ્રદેશની તેમની રાજ્યસભાની બેઠક પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેના થોડા દિવસો પહેલા જ, તેઓ મધ્ય પ્રદેશમાંથી રાજ્યસભા માટે બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા.
રાજ્યસભાના મહાસચિવ પી. સી. મોદી દ્વારા જારી કરાયેલા નોટિફિકેશન અનુસાર, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી. પી. રાધાકૃષ્ણને તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે, જે 14 નવેમ્બરથી અમલી બનશે.
ઉત્તર પ્રદેશમાંથી રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે પુરીનો કાર્યકાળ 25 નવેમ્બરે પૂર્ણ થવાનો હતો. જોકે, 5 નવેમ્બરે મધ્ય પ્રદેશમાંથી બિનહરીફ ચૂંટાયા બાદ, તેમનો નવો કાર્યકાળ હવે 2 એપ્રિલ, 2030 સુધી લંબાયો છે.
મુરુગનના રાજીનામા બાદ મધ્ય પ્રદેશની બેઠક ખાલી પડી હતી
ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી એલ. મુરુગનના રાજીનામા બાદ ખાલી પડેલી મધ્ય પ્રદેશની બેઠક માટે હરદીપ પુરીને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. મુરુગને 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તમિલનાડુમાં ભાજપના સંગઠનને મજબૂત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગયા મહિને રાજીનામું આપ્યું હતું.
અધ્યક્ષે રાજીનામું સ્વીકાર્યું
પુરીના રાજીનામાના સ્વીકારની જાહેરાત કરતા, પી. સી. મોદીએ એક નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજ્યસભાના સભ્ય હરદીપ પુરીએ પોતાની બેઠક પરથી રાજીનામું આપ્યું છે અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે, જે 14 નવેમ્બર, 2024થી અમલી બનશે."
હરદીપ પુરીની રાજકીય સફર
હરદીપ સિંહ પુરી સપ્ટેમ્બર 2017માં આવાસ અને શહેરી બાબતોના રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) તરીકે મંત્રીમંડળમાં જોડાયા હતા. મે 2019માં, તેમને નાગરિક ઉડ્ડયન રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયમાં મંત્રી તરીકેનો વધારાનો હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો.
જુલાઈ 2021માં તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે શપથ લીધા અને આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી તેમજ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી તરીકે સેવા આપી. જુલાઈ 2024માં તેમણે ફરીથી કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે શપથ લીધા અને હાલમાં તેઓ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી તરીકે કાર્યરત છે. 1974ની બેચના ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અધિકારી તરીકે, તેમણે જિનીવા અને ન્યૂ યોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ખાતે ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે સેવા આપી હતી. આ ઉપરાંત, તેમણે ટોક્યો અને કોલંબોમાં પણ વિવિધ જવાબદારીઓ સંભાળી હતી.
IFS અધિકારી તરીકે હરદીપ પુરી
હરદીપ સિંહ પુરી 1974ની બેચના ભારતીય વિદેશ સેવા (IFS) અધિકારી હતા. લગભગ 39 વર્ષની તેમની કારકિર્દી દરમિયાન, તેમણે વિદેશ મંત્રાલય અને સંરક્ષણ મંત્રાલયમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા હતા. તેમણે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર અને બ્રાઝિલમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે પણ સેવા આપી હતી. તેમના પિતા એક રાજદ્વારી હતા જેમણે વિવિધ દેશોમાં સેવા આપી હતી. તે સ્થળોએ અંગ્રેજી માધ્યમના યોગ્ય શૈક્ષણિક વિકલ્પો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, હરદીપ પુરી તેમના દાદા-દાદી સાથે રહ્યા અને ભારતમાં બોર્ડિંગ સ્કૂલોમાં અભ્યાસ કર્યો, જેમાં દિલ્હીની 'ધ ફ્રેન્ક એન્થોની પબ્લિક સ્કૂલ'નો પણ સમાવેશ થાય છે.
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