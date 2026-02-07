ETV Bharat / bharat

'ઈતિહાસ સાક્ષી છે જે મહિલાઓને આગળ કરે છે તે નિર્બળ હોય છે...' સી.આર પાટીલનો રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ

કેન્દ્રીય મંત્રી સીઆર પાટીલે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે.

કેન્દ્રિય મંત્રી સી.આર પાટીલની તસવીર
કેન્દ્રિય મંત્રી સી.આર પાટીલની તસવીર (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 7, 2026 at 4:26 PM IST

જયપુર: બજેટ પર વડાપ્રધાનના જવાબ ન આપવાને લઈને લોકસભામાં ચાલી રહેલા મડાગાંઠ વચ્ચે, કેન્દ્રીય જળ સંસાધન મંત્રી સીઆર પાટીલે કોંગ્રેસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે. પાટીલે કહ્યું કે જે દિવસે વડાપ્રધાન ગૃહમાં જવાબ આપવાના હતા, તે દિવસે કોંગ્રેસે એવું વાતાવરણ બનાવ્યું કે કંઈ પણ થઈ શકે છે.

શનિવારે જયપુરમાં ભાજપ કાર્યાલયમાં પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા પાટીલે કહ્યું કે, કોંગ્રેસની મહિલા સાંસદો વડાપ્રધાનની સીટ પર પહોંચી ગઈ તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે, અને આવું પહેલી વાર બન્યું હતું. કોંગ્રેસે આવું ન કરવું જોઈતું હતું. સીઆર પાટીલે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પર પણ નિશાન સાધતા કહ્યું કે ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે જે લોકો મહિલાઓને આગળ કરે છે તેઓ સંપૂર્ણપણે નિર્બળ હોય છે અને તેમને પોતાની તાકાત પર ભરોસો નથી હોતો. લોકસભા આવા કૃત્યો માટે નહીં, પરંતુ પ્રશ્નો પૂછવા અને જવાબ આપવા માટે છે.

નવનીત બિટ્ટુનું અપમાન થયું: સીઆર પાટીલે કહ્યું કે, તે દિવસે કોંગ્રેસના મહિલા સાંસદોએ ગૃહમાં વડાપ્રધાનની બેઠકનો ઘેરાવ કર્યો હતો, જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ મંત્રી નવનીત બિટ્ટુનું અપમાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પાઘડીધારી સરદારનું અપમાન કરવું અને તેમનો રસ્તો રોકવો ખોટું છે. સંસદમાં આ સ્વીકાર્ય નથી. તેમણે કહ્યું કે, તમે તમારી સીટ પર ઉભા થઈને પ્રશ્નો પૂછી શકો છો, પરંતુ વડા પ્રધાનની સીટ પાસે જવું યોગ્ય નથી.

નિર્મલા સીતારમણે રેકોર્ડ બનાવ્યો: બજેટ અંગે કેન્દ્રીય જળ સંસાધન મંત્રીએ કહ્યું કે, નિર્મલા સીતારમણે દેશ માટે રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેમણે નાણામંત્રી તરીકે સતત નવ વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે અને મહિલા સશક્તિકરણનું ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે. 2014 માં, કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન, ભારત વિશ્વનું 11મું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર હતું, પરંતુ હવે તે ત્રીજા ક્રમનું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનવાના માર્ગે છે. તેમણે કહ્યું કે, કાપડથી લઈને કૃષિ અને માળખાગત સુવિધાઓ સુધી દરેક બાબતમાં કામ થઈ રહ્યું છે. દેશમાં સાત ખાસ રેલ કોરિડોર વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં દિલ્હી, વારાણસી અને સિલિગુડી જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. દરેક જિલ્લામાં કન્યા છાત્રાલયો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને દરેક જિલ્લામાં અમૃત સરોવર પણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

