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કાકડીની ખેતી માટે 99 લાખની સબસિડી: કેન્દ્રિય મંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ કહ્યું- ખેડૂત છું, નિયમ હેઠળ લાભ લીધો

કેન્દ્રિય કૃષિ રાજ્યમંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ સબસિટી લેવા પર લાગેલા આરોપો પર સ્પષ્ટતા કરી. તેમણે કોંગ્રેસ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.

કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્યમંત્રી ભગીરથ ચૌધરી
કેન્દ્રીય કૃષિ રાજ્યમંત્રી ભગીરથ ચૌધરી (Photo Source- Bhagirath chuadhary office)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 7:33 PM IST

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જયપુર: કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ રાજ્યમંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ પોતાના મંત્રાલય દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજના હેઠળ કાકડીની ખેતી માટે આશરે ₹99.60 લાખની સબસિડી મેળવવા બદલ વિપક્ષની ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ મામલે પદનો દુરુપયોગ અને ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યો છે. જવાબમાં, મંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ તમામ આરોપોને ફગાવી દીધા છે, અને કહ્યું છે કે, તેમણે ખેડૂત તરીકે નિર્ધારિત નિયમો અને સરકારી માર્ગદર્શિકા અનુસાર અરજી કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે તેમણે કોઈ તથ્યો છુપાવ્યા નથી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા પારદર્શક રીતે હાથ ધરવામાં આવી હતી.

ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ શરૂઆતથી જ ખેતીમાં રોકાયેલા છે અને આજ સુધી ખેડૂત છે. તેમણે જણાવ્યું કે હજારો ખેડૂતો પોલીહાઉસ અને સંરક્ષિત ખેતી માટેની યોજનાઓ હેઠળ સબસિડીનો લાભ લે છે, અને તેમણે પણ આ જ યોજના હેઠળ અરજી કરી હતી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, તેમણે 2018 માં આ પ્રોજેક્ટ માટે અરજી કરી હતી અને મંત્રી બન્યા પછી કોઈ ખાસ લાભ મેળવવા માટે કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમના ખેતરમાં એક માહિતી બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું છે, જે લેવામાં આવેલી લોન અને મળેલી સબસિડીની સંપૂર્ણ વિગતો જાહેરમાં પ્રદર્શિત કરાયેલી છે.

₹2 કરોડની લોનથી ફાર્મ તૈયાર કર્યું: કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે, તેમણે આ પ્રોજેક્ટ માટે બેંક પાસેથી આશરે ₹2 કરોડની લોન લીધી હતી. તેમણે પુષ્કર નજીકના તેમના ખેતરમાં આધુનિક કૃષિ તકનીકો અપનાવી છે. પ્રદેશમાં સતત ઘટતા ભૂગર્ભજળ સ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમણે 60 વિઘા જમીનને સિંચાઈ માટે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે લગભગ 2 કરોડ લિટરની સંયુક્ત ક્ષમતાવાળા ચાર ખેત તળાવો બનાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રોજેક્ટનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત વ્યાપારી ખેતી જ નથી પરંતુ ખેડૂતોને નવી તકનીકો અને કુદરતી ખેતી પદ્ધતિઓમાં તાલીમ આપવાનો પણ છે.

કઈ યોજના હેઠળ મળી સબસિડી: અહેવાલો અનુસાર, ભગીરથ ચૌધરીના 16,592 ચોરસ મીટરમાં ફેલાયેલા કાકડીની ખેતીનો પ્રોજેક્ટ 2025 માં સ્વીકૃત તે 467 પ્રોજેક્ટ્સમાં શામેલ છે, જેને નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડ (NHB) દ્વારા મંજૂરી આપી હતી. આ યોજના મિશન ફોર ઈન્ટિગ્રેડેટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર (MIDH) હેઠળ સંચાલિત યોજનાનો ભાગ છે, જેનો હેતુ પસંદગીના ફળો, શાકભાજી અને ફૂલોની વ્યાપારી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. NHB એ કૃષિ મંત્રાલયના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કાર્યરત એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે.

કોંગ્રેસે પદના દુરુપયોગનો આરોપ લગાવ્યો: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આ મામલે કેન્દ્ર સરકાર અને મંત્રી ભગીરથ ચૌધરી સામે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. કોંગ્રેસનો દાવો છે કે મંત્રી બન્યાના થોડા મહિનાઓ પછી, તેમણે પોતાના મંત્રાલયની એક યોજના હેઠળ ₹99 લાખની સબસિડી મેળવી, જેને અરજી કર્યાના માત્ર 14 દિવસમાં મંજૂરી મળી ગઈ. આને પદનો દુરુપયોગ ગણાવતા, વિપક્ષે સમગ્ર મામલાની સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરી છે અને નૈતિક ધોરણે મંત્રી રાજીનામું આપવાનો આગ્રહ કર્યો છે.

મંત્રીએ કહ્યું- બધું નિયમો અનુસાર થયું: વિપક્ષના આરોપોનો જવાબ આપતા, ભગીરથ ચૌધરીએ કહ્યું કે, તેમણે કોઈ કામ છુપાઈને નથી કર્યું. તેમણે કહ્યું કે, જો હજારો ખેડૂતોને સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી શકે, તો તેમને પણ મળી શકે છે, પ્રક્રિયા દ્વારા લાભ મળ્યો. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેમનો આખો પ્રોજેક્ટ સરકારી નિયમો અને પાત્રતા માપદંડોનું પાલન કરે છે, જેનો હેતુ આધુનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા અને ખેડૂતોને નવી તકનીકો સાથે જોડવાનો છે.

રાજકીય વિવાદ વધુ તીવ્ર બન્યો: આશરે ₹99.60 લાખની સબસિડીની આસપાસનો વિવાદ હવે રાજકીય સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. કોંગ્રેસ નિષ્પક્ષ તપાસ અને જવાબદારીની માંગણી કરે છે, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી ભગીરથ ચૌધરીએ જણાવ્યું છે કે, તેમણે ખેડૂત તરીકે સરકારી યોજનાના કાયદેસર લાભો મેળવ્યા હતા. પરિણામે, આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દો રાજકીય અને વહીવટી સ્તરે ચર્ચાનો વિષય રહે તેવી શક્યતા છે.

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BHAGIRATH CHAUDHARI ON SUBSIDY

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