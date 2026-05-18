"આટલા લાંબા સમયથી ફરાર કેમ હતા?" પોલીસે બંદી ભગીરથનું નિવેદન નોંધી શરુ કરી પૂછપરછ
કેન્દ્રીય મંત્રી બંદી સંજય કુમારના પુત્ર બંદી ભગીરથની શનિવારે રાત્રે તેમની સામે દાખલ કરાયેલા પોક્સો કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 18, 2026 at 6:56 PM IST
હૈદરાબાદ: તેલંગાણામાં પેટબશીરાબાદ પોલીસે શનિવારે રાત્રે એક સગીર છોકરી પર થયેલા જાતીય હુમલાના સંદર્ભમાં બંદી ભગીરથની પૂછપરછ કરી. તેની સામે જાતીય ગુનાઓથી બાળકોના રક્ષણ (POCSO) કાયદા હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
પેટબશીરાબાદ પોલીસે બંદી ભગીરથ સામે દાખલ કરાયેલા POCSO કેસમાં પુરાવા એકત્ર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. શનિવારે રાત્રે આરોપીની ધરપકડ કરીને તેને પેટબશીરાબાદ સ્ટેશન લાવ્યા પછી, તેઓએ લગભગ બે કલાક સુધી તેની પૂછપરછ કરી. પોલીસે તેનું નિવેદન નોંધ્યું અને તેને રિમાન્ડ રિપોર્ટમાં સામેલ કર્યું.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમની મુખ્ય પૂછપરછ તેના પર કેન્દ્રિત હતી કે તેની સામે કેસ દાખલ થયા પછી તે કેમ ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સમય દરમિયાન, એવું માનવામાં આવે છે કે ભગીરથ પાસે કેટલાક પુરાવા રજૂ કર્યા અને કહ્યું કે તેણે કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી. છોકરીની માતાની ફરિયાદ અને તેના રેકોર્ડ કરેલા નિવેદનના આધારે, પોલીસે ભગીરથને ચોક્કસ પ્રશ્નો પૂછ્યા અને તેના જવાબો મેળવ્યા.
અંતે, તેઓએ પીડિતાના નિવેદન સાથે ભગીરથની માહિતીનું ક્રોસ-વેરિફાઇ કર્યું. આ પછી, ભગીરથને ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો અને ચેરલાપલ્લી જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો. સંપૂર્ણ પૂછપરછ માટે તેમને તેની કસ્ટડીની જરૂર હોવાનું નક્કી કર્યા પછી, પોલીસ હવે કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
અન્ય લોકોની પણ પૂછપરછ
છોકરીની માતા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં, તેણીએ આશરે 10 લોકોના નામ આપ્યા છે, જેમાં ઘટના સમયે ભગીરથ સાથે રહેલા મિત્રો અને અન્ય લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેમણે પાછળથી સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે આ બધા લોકોની સાક્ષી તરીકે પૂછપરછ કરવામાં આવશે. પીડિતા, તેની માતા અને ભગીરથના નિવેદનો પહેલાથી જ નોંધાઈ ચૂક્યા હોવાથી, આ સાક્ષીઓ પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે.
આ વ્યક્તિઓ પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી ઉપરાંત, પોલીસ તકનીકી અને અન્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા પુરાવા એકત્રિત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેઓએ મોઈનાબાદના બે ફાર્મહાઉસ, નાનકરામગુડામાં એક સર્વિસ એપાર્ટમેન્ટ અને અન્ય સ્થળોએથી કેટલાક પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે.