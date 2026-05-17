કેન્દ્રિય મંત્રી બંડી સંજય કુમારના પુત્રની પોક્સો કેસમાં ધરપકડ, સગીરાનું યૌન શોષણ કરવાનો આરોપ

હૈદરાબાદ પોલીસે કેન્દ્રિય મંત્રીના પુત્ર ભગીરથની શનિવારે ધરપકડ કરી હતી.

કેન્દ્રીય મંત્રી બંડી સંજય કુમારનો પુત્ર બંડી ભગીરથ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 8:32 AM IST

હૈદરાબાદ: કેન્દ્રીય મંત્રી બંડી સંજય કુમારનો પુત્ર બંડી ભગીરથની શનિવારે રાત્રે તેના વિરુદ્ધ નોંધાયેલા પોક્સો કેસના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

આ બાબતે બોલતા, સાયબરાબાદના સીપી રમેશ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે, પોક્સો કેસના સંદર્ભમાં બંડી ભગીરથની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે, ભગીરથને નરસિન્ગીમાં પોલીસ એકેડેમી નજીક કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, ભગીરથને હાલમાં પેટ બશીરાબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યો છે.

દરમિયાન, કેન્દ્રીય મંત્રી બંડી સંજયે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે કાયદાનું સન્માન કરતા પોતાના પુત્ર ભગીરથને પોલીસને સોંપી દીધો હતો. પોતાના પુત્ર બંડી ભગીરથ પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું હતું કે - કાયદાકીય વ્યવસ્થાના આદરને કારણે તેમણે તેમના કાયદાકીય સલાહકાર દ્વારા આજે પૂછપરછ માટે તેમના પુત્રને પોલીસ સમક્ષ સરેંડર કરવામાં મદદ કરી હતી.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, દરેક વ્યક્તિએ કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ. જેમ તેમણે પહેલા કહ્યું હતું, તેમણે ફરીથી જણાવ્યું કે, કાયદાની સામે બધા જ એક સમાન છે, પછી તે તેમનો પુત્ર હોય કે અન્ય કોઈ સામાન્ય નાગરિક.

તેલંગાણા હાઈકોર્ટે ભગીરથને ધરપકડ સામે વચગાળાનું રક્ષણ આપવાનો ઇનકાર કર્યાના એક દિવસ પછી આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે.

નોંધનીય છે કે પોલીસે 8 મેના રોજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને POCSO કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ભગીરથ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો. એક સગીર છોકરીની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે ભગીરથે તેમની પુત્રીનું યૌન ઉત્પીડન કર્યું છે.

