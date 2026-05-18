"હું ગર્વથી કહું છું કે દેશ હવે નક્સલ મુક્ત છે; વિકસિત બસ્તર વિના વિકસિત ભારત શક્ય નથી": અમિત શાહ
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી, "ડીઆરજી અને કોબ્રા બટાલિયન વિના નક્સલવાદના ત્રાસને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું મુશ્કેલ હોત."
Published : May 18, 2026 at 9:54 PM IST
બસ્તર: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આજે બસ્તરની મુલાકાત લીધી. તેમણે બસ્તરમાંથી નક્સલવાદને નાબૂદ કરવાનો શ્રેય બહાદુર સૈનિકોને આપ્યો. બસ્તરમાં બોલતા શાહે કહ્યું, "આજે, આપણે ગર્વથી કહી શકીએ છીએ કે ભારત હવે નક્સલ મુક્ત છે." તેમણે બસ્તરના વિકાસ પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને કહ્યું કે બસ્તરના વિકાસ વિના દેશનો વિકાસ અશક્ય છે. અગાઉ, શાહે રાયપુરમાં 400 નવા ડાયલ 112 વાહનોને લીલી ઝંડી આપી. તેમણે કહ્યું કે રાયપુરથી બસ્તર સુધી આરોગ્ય સેવાઓને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે આ પ્રસંગે 33 મોબાઇલ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું.
અમિત શાહે "ઉજેર બસ્તર" કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી
"ઉજેર બસ્તર" કાર્યક્રમમાં હાજરી આપનારા અમિત શાહે કહ્યું કે જ્યાં સુધી બસ્તર સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત ન થાય ત્યાં સુધી અમે આરામ નહીં કરીએ. અમિત શાહે નક્સલવાદ સામેની લડાઈમાં શહીદ થયેલા બહાદુર સૈનિકોને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી. શાહે કહ્યું કે સુરક્ષા દળોની સખત મહેનત વિના આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કરવું મુશ્કેલ હોત. શાહે કહ્યું કે, ખાસ કરીને DRG અને કોબ્રા બટાલિયનોએ માઓવાદ સામે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી લડાઈમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેને ભૂલી શકાય નહીં. શાહે ઉમેર્યું કે, તમામ સુરક્ષા દળોની ભૂમિકાને ઓછી આંકી શકાય નહીં.
બસ્તરમાં નક્સલીઓએ ભયાનક રક્તપાત કર્યો, જેના કારણે બસ્તર વિકાસથી દૂર રહ્યું. આ હિંસાથી ઘણી પેઢીઓ બરબાદ થઈ ગઈ. આપણા બહાદુર સૈનિકોએ ત્રણથી ચાર વર્ષમાં આ હિંસાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી દીધી. અમે નક્સલ નાબૂદીના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં એક નવો અધ્યાય લખ્યો છે. હું ગર્વથી જાહેર કરું છું કે ભારત હવે નક્સલ મુક્ત છે: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
અમિત શાહે નેતનરમાં વિકસિત બસ્તરનો સંદેશ આપ્યો
રાયપુરમાં ડાયલ 112 વાહનોને લીલી ઝંડી બતાવ્યા પછી, અમિત શાહ સીધા બસ્તર ગયા. જગદલપુર એરપોર્ટ પર ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ કિરણ સિંહદેવ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્મા દ્વારા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. નેતાનાર ગામમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા અમિત શાહે કહ્યું કે બસ્તરમાં જે પરિવર્તન આવવા જોઈએ તે હવે દેખાઈ રહ્યું છે. આ પ્રસંગે અમિત શાહે નેતાનાર ગામની એક મહિલા સાથે પણ વાતચીત કરી. મહિલાએ ગોંડીમાં કહ્યું કે બસ્તરમાં પહેલા ભય અને આતંકનું વાતાવરણ હતું. હવે, તે ભય અને આતંકનો અંત આવ્યો છે. મહિલાએ ઉમેર્યું કે તેના ગામમાં વીજળી આવી ગઈ છે.
બસ્તરમાં માળખાગત સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં આવશે
નેતાનારના લોકો સાથે વાત કરતા અમિત શાહે કહ્યું, "અમે બસ્તરમાં માળખાગત સુવિધાઓ વિકસાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે બસ્તરના દરેક ખૂણા સુધી વિકાસ પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ." અમિત શાહે નોંધ્યું કે માઓવાદીઓ અગાઉ વિકાસમાં અવરોધ ઉભો કરતા હતા, શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને રસ્તાઓ પર બોમ્બમારો કરતા હતા. જોકે, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. નક્સલવાદના અંત પછી, આ ત્રણ વિસ્તારોમાં વિકાસ કાર્ય ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. બસ્તરમાં રસ્તાઓનું નેટવર્ક બિછાવી રહ્યું છે. બસ્તરના લોકોને તે બધી મૂળભૂત સુવિધાઓ મળશે જે તેઓ લાયક છે. શાહે કહ્યું, "હવે તમારે રાયપુર જવાની જરૂર રહેશે નહીં."
જ્યારે અમે નક્સલવાદને નાબૂદ કરવાની યોજનાની રૂપરેખા આપી, ત્યારે ઘણા લોકોએ કહ્યું કે તે અશક્ય છે. પરંતુ માતા દંતેશ્વરીના આશીર્વાદથી તે સફળ થયું. આજે, અમે સેવા ડેરા પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કર્યો છે. અમે અમારા 70 સુરક્ષા શિબિરોને જાહેર સુવિધા શિબિરોમાં રૂપાંતરિત કરી રહ્યા છીએ. આ શિબિરો દ્વારા, તમને વિવિધ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો લાભ મળશે. અમે NID દ્વારા આ માટે એક સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ વિકસાવી રહ્યા છીએ: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
બસ્તર રાયપુરની જેમ વિકાસ કરશે
શાહે કહ્યું કે જાહેર સુવિધા કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત થનારા સુરક્ષા શિબિરો તમને તે બધી સુવિધાઓ પૂરી પાડશે જે પહેલા તમારે રાયપુરની મુસાફરી કરવાની જરૂર હતી. અમિત શાહે કહ્યું કે છત્તીસગઢ સરકારે માઓવાદ સામેની લડાઈમાં નિયાદ નેલ્લાનાર યોજનાનો મુખ્ય હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે. આ યોજના દ્વારા, તે દરેક ગામ સુધી પહોંચ્યું અને વિકાસ કાર્યને વેગ આપ્યો. વિકાસ કાર્યથી પ્રભાવિત થઈને ઘણા કટ્ટર માઓવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું. શાહે કહ્યું કે સરકાર સરકારી યોજનાઓ દ્વારા લોકોને રાશન અને આરોગ્ય બંનેની ખાતરી આપી રહી છે.
"નેતનાર ગામમાં 400 આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો વચ્ચે પહોંચ્યો ત્યારે મને ખુશીનો પારો છવાઈ ગયો," કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું.
શાહે લોકોને વચન આપ્યું
નેતનારની મુલાકાત દરમિયાન અમિત શાહે લોકોને વચન આપ્યું હતું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો બસ્તરના વિકાસમાં કોઈ કસર છોડશે નહીં. જનતાને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ સાથે જોડવામાં આવશે. સરકારી યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે જાહેર સુવિધા કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરવામાં આવશે. રેશન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ સહિત તમામ કામ બસ્તરમાં કરવામાં આવશે.
બસ્તરનો વિકાસ રાયપુરના વિકાસ જેવો હશે: શાહ
અમિત શાહે કહ્યું, "હું બસ્તરના તમામ આદિવાસી લોકોને વચન આપીને જઈ રહ્યો છું: બસ્તરનો વિકાસ રાયપુરના વિકાસ જેવો થશે. રાયપુરમાં જે પણ કામ થશે, તે જ કામ અહીં બસ્તરમાં પણ થશે; તમારે રાયપુર જવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ અમારી જવાબદારી છે, અને અમે તેને પૂર્ણ કરીશું."
"અમે બસ્તરના વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સરકારો બસ્તરના સર્વાંગી વિકાસ માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે બસ્તરમાં મહિલાઓને બે ગાય આપવાની યોજના છે જેથી તેઓ ડેરી ફાર્મિંગમાં જોડાઈ શકે. આનાથી તેમને સ્વરોજગારી મળશે અને ડેરી ઉદ્યોગને વેગ મળશે.
હું આત્મસમર્પણ કરનારાઓના પરિવારોને કહેવા માંગુ છું કે તેઓ ટૂંક સમયમાં સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાશે અને તમારી વચ્ચે રહેશે: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
નક્સલવાદી એન્કાઉન્ટરમાં સામેલ સૈનિકોએ બસ્તરની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કર્યું
નક્સલવાદી એન્કાઉન્ટરમાં સામેલ સૈનિકોએ બસ્તરમાં એન્કાઉન્ટર દરમિયાન તેમને મળેલી સફળતાઓ અને મુશ્કેલીઓ વિશે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે પોતાના અનુભવો શેર કર્યા. સૈનિકોએ સમજાવ્યું કે તેમણે આ લડાઈમાં પોતાના સાથીઓ ગુમાવ્યા, છતાં તેમણે આત્મસમર્પણ કરનારા નક્સલવાદીઓને ભેટી પડ્યા. તેમણે કહ્યું કે હિંસાનો અંત લાવવા માટે તેમણે મહાન બલિદાન આપ્યું છે.
એક મહિલા ડીઆરજી કોન્સ્ટેબલે બસવરાજુ સાથેના એન્કાઉન્ટરની કહાની
ડીઆરજી મહિલા કોન્સ્ટેબલ નિકિતા પ્રધાને કહ્યું, "અબુઝહમદ હવે બદલાઈ રહ્યો છે. આ પરિવર્તન પાછળ અમારી મહેનત છે. બસ્તરને બદલવા માટે અમે અમારા જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે. હું ત્રણથી ચાર એન્કાઉન્ટરમાં સામેલ રહી છું, જેમાં બસવરાજુ સાથે સંકળાયેલી એક એન્કાઉન્ટરનો પણ સમાવેશ થાય છે."
અમે હવે પોલીસ સુરક્ષા હેઠળ મુસાફરી કરતા નથી; અમે મુક્તપણે શ્વાસ લઈએ છીએ - જાનકી
જાનકી કવાસીએ, જિલ્લા પ્રતિનિધિ, જ્યારથી જાગરગુંડા, જણાવ્યું હતું કે, "હું મિલામપલ્લીથી આવું છું. જનપ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાયા પછી, હું વિકાસ માટે કામ કરી રહી છું. મારા સસરાની નક્સલીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. આજે પણ, માઓવાદીઓ દ્વારા માર્યા ગયેલા 76 સૈનિકો માટે હું આંસુ વહાવી રહી છું. પહેલા અમને જાગરગુંડા જવા માટે પોલીસની મદદ લેવી પડતી હતી. મારા સાળા અને સરપંચ મારી સામે માર્યા ગયા હતા. હવે, અમે નક્સલમુક્ત છીએ. હું ઈચ્છું છું કે જાગરગુંડાને બ્લોક મુખ્યાલય બનાવવામાં આવે."
આ માઓવાદી વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપનારા બૌદ્ધિકો માટે એક સંદેશ છે, જેઓ દાવો કરે છે કે નક્સલવાદને કારણે બસ્તર વિકાસથી વંચિત રહ્યું. વિકાસને કારણે નક્સલવાદ ઉભો થયો તે ખ્યાલ સંપૂર્ણપણે ખોટો છે. કેન્દ્રીય સ્તરે મોદી સરકારે તમારા માટે જન કલ્યાણકારી યોજનાઓ બનાવી છે. તમને 7 કિલો ચોખા અને 15% અનામત મળી રહી છે. હવે શિક્ષણ મેળવો અને નોકરી શોધો. તમારા નાયબ મુખ્યમંત્રી વિજય શર્માએ મને ઘણી સ્વાદિષ્ટ બસ્તર વાનગીઓ ખવડાવી, એવી વાનગીઓ જે મેં પહેલાં ક્યારેય ચાખી નથી. બસ્તરનો આ પ્રેમ હંમેશા યાદ રહેશે: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
ઝડપથી બદલાતી પરિસ્થિતિ - સમુદાયના વડા
અબુઝમડિયા સમુદાયના વડા રામજીત રૂપએ કહ્યું કે ભૂતકાળમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ હતી, પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. માઓવાદને કારણે ઘણા લોકો પોતાનું વતન છોડી ગયા હતા, અને હવે તેઓ પાછા ફરી રહ્યા છે. નક્સલીઓએ મને બાતમીદાર હોવાનો આરોપ લગાવીને ત્રણ દિવસ સુધી માર માર્યો. તે પછી, હું નારાયણપુર આવ્યો. પહેલા, ત્યાં વીજળી, પાણી કે શાળાઓ નહોતી, પરંતુ આજે બધું ફરીથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. સરકારે માઓવાદને નાબૂદ કરવા માટે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પૂરી કરી છે.
શહીદ સૈનિકની પત્નીએ સૈનિકોનું મનોબળ વધાર્યું
શહીદના સંબંધી પિંકી સેઠિયાએ કહ્યું, "હું શહીદ સૈનિક દેવેન્દ્ર કુમારની બહેન છું. હવે, કોઈ પણ સૈનિકના પરિવારને ડર નહીં લાગે કે તેમનો પુત્ર બસ્તરમાં ફરજ પર છે. હું આ ભય અને ચિંતાનો અંત લાવવા બદલ સરકારનો આભાર માનું છું."
મોદીજીની સરકારે આંતરિક અને બાહ્ય સુરક્ષા અંગે ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે. અમે બંને મોરચે સફળ થયા છીએ: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
શાંતિના પતિ શિક્ષણ રાજદૂત હતા, માઓવાદીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી
નક્સલવાદનો ભોગ બનેલી શાંતિએ કહ્યું, "મારા પતિ શિક્ષણ રાજદૂત હતા. તેમની 27 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ હત્યા કરવામાં આવી હતી. મને મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગમાં નોકરી આપવામાં આવી હતી. સિલ્ગર મારું ગામ છે, અને હું હવે ત્યાં જઈને રહેવા માંગુ છું. નક્સલવાદના અંત પછી આ શક્ય બન્યું. હું અને મારા પતિ નક્સલવાદી વિસ્તારમાં બાળકોને શિક્ષિત કરવા માંગતા હતા, પરંતુ નક્સલીઓએ આ મંજૂર ન કર્યું."
અમે આત્મસમર્પણ કરનારા નક્સલીઓને સામાન્ય નાગરિક બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે ખાતરી કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ કે તેમને સમાજમાં સન્માન અને રોજગાર મળે: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
શાહે સૈનિકો અને અધિકારીઓનું સન્માન કર્યું
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નક્સલવાદને નાબૂદ કરવામાં યોગદાન આપનારા રાજ્યોના પોલીસ અધિકારીઓની ટીમને પ્રશંસાપત્રોથી સન્માનિત પણ કરી. સન્માનિત ટીમોમાં છત્તીસગઢ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, બિહાર અને ઝારખંડના પોલીસ અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ નક્સલવાદ મોરચે તૈનાત BSF, CRPF, ITBP, DRG, SSB, અને NIA, NTRO અને NHAનું પણ સન્માન કર્યું. શાહે પોલીસ અધિકારીઓ વિવેકાનંદ સિંહા અને પી. સુંદરરાજનું પણ સન્માન કર્યું. શાહે કહ્યું કે આ વ્યક્તિઓએ નક્સલવાદને નાબૂદ કરવામાં ઉત્તમ કાર્ય કર્યું છે.
શરણાગતિ સ્વીકારનારા માઓવાદીઓ સાથેની વાતચીતનો ઉલ્લેખ કરતા
ઉજર બસ્તરના કાર્યક્રમમાં બોલતા અમિત શાહે કહ્યું કે આત્મસમર્પણ કરનારા નક્સલીઓએ તેમને કહ્યું કે માઓવાદીઓએ તેમનું બાળપણમાં શાળામાંથી અપહરણ કર્યું હતું. શાહે કહ્યું કે માઓવાદીઓએ બાળકોના જીવનને હિંસાની આગમાં ફેંકીને બરબાદ કરી દીધા. શાહે કહ્યું કે પરિસ્થિતિ હવે બદલાઈ ગઈ છે અને આ ઐતિહાસિક ક્ષણ માટે ઘણા લોકોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો, ઘણા શહીદ થયા.
ઓપરેશન બ્લેક ફોરેસ્ટમાં ભાગ લેનારા સૈનિકોની પ્રશંસા કરતા
અમિત શાહે કહ્યું કે કરેગુટ્ટા પર્વત પર હાથ ધરવામાં આવેલ ઓપરેશન બ્લેક ફોરેસ્ટ ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. નક્સલીઓએ ત્યાં હજારો ખાણો વાવી હતી. જો ઓપરેશન બ્લેક ફોરેસ્ટ હાથ ધરવામાં ન આવ્યું હોત, તો ભારતને નક્સલમુક્ત બનવામાં ઘણો સમય લાગ્યો હોત.
માઓવાદીઓએ ઘણા આદિવાસીઓના ઘરોમાં આગ લગાવી, જેમાંથી કેટલાકને જીવતા સળગાવી પણ દેવામાં આવ્યા. અમે આવા લોકો સામે લડ્યા. સમુદાયના નેતાઓએ બસ્તરને બચાવવા અને હિંમત આપવાનું કામ કર્યું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે અમે બસ્તર ઓલિમ્પિક અને બસ્તર પાંડુમ ચાલુ રાખીશું. આ બસ્તરની સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે: અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
આજે આપણે નક્સલમુક્ત છત્તીસગઢમાં ઉભા છીએ - મુખ્યમંત્રી
આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ કહ્યું કે છત્તીસગઢ માટે સૌભાગ્યની વાત છે કે આપણે બધા આજે નક્સલમુક્ત રાજ્યમાં ઉભા છીએ. નક્સલીઓએ બસ્તરમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય અને માર્ગ વિકાસને અટકાવ્યો. અગાઉની સરકારે નક્સલવાદ સામેની લડાઈમાં કોઈ સહયોગ આપ્યો ન હતો. જ્યારે સરકાર બદલાઈ, ત્યારે આપણા સૈનિકોએ બસ્તરને નક્સલમુક્ત બનાવ્યું. અમે યોજનાઓ અને શિબિરો દ્વારા લોકોને લાભ આપવાનું શરૂ કર્યું.
અમિત શાહે બસ્તરના આમલીનો સ્વાદ ચાખ્યો
બસ્તરની મુલાકાત દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહે નેતાનાર ગામમાં આમલી પ્રક્રિયા કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી અને તાલીમ લઈ રહેલા સ્વ-સહાય જૂથની મહિલાઓ સાથે મુલાકાત કરી. તેમણે એ પણ શીખ્યા કે તેઓ આમલી વેચીને પોતાની આવક કેવી રીતે વધારી રહી છે. શાહે બસ્તરની આમલીનો સ્વાદ પણ ચાખ્યો અને ટિપ્પણી કરી કે અહીંની આમલી ખૂબ જ મીઠી છે. જૂથના લાંબા નાગે કહ્યું કે આ જૂથમાં જોડાઈને, તે વાર્ષિક એક લાખ રૂપિયા સુધી કમાઈ રહી છે. ગુંડાધુર મહિલા સ્વ-સહાય જૂથની મહિલાઓ આમલીનું પ્રોસેસિંગ કરે છે અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા આમલીના પલ્પનું ઉત્પાદન કરે છે.