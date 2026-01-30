ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બે દિવસ આસામની મુલાકાતે, વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ કરશે
આ વર્ષે આસામમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ થવાની છે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
Published : January 30, 2026 at 1:46 PM IST
દિબ્રુગઢ : ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુરુવારે મોડી રાત્રે આસામની 2 દિવસની મુલાકાતે દિબ્રુગઢ પહોંચ્યા. અહેવાલો અનુસાર, ગૃહમંત્રીને લઈને બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)નું એક ખાસ વિમાન મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાની આસપાસ દિબ્રુગઢના મોહનબારી સ્થિત ડૉ. ભૂપેન હજારિકા એરપોર્ટ પર ઉતર્યું. મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા અને કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલે એરપોર્ટ પર અમિત શાહનું સ્વાગત કર્યું.
ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શનિવારે દિબ્રુગઢમાં આસામ વિધાનસભા ભવન અને વન્યજીવન સંશોધન સંસ્થાનોનું શિલાન્યાસ કરશે. નવું વિધાનસભા સંકુલ આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. અહેવાલો અનુસાર, વન્યજીવન સંશોધન સંસ્થા, જેનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે, તે આસામની સમૃદ્ધ જૈવવિવિધતાના વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, સંરક્ષણ અને સંરક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
#WATCH | Dibrugarh, Assam | Union Home Minister Amit, in the presence of Assam CM Himanta Biswa Sarma and Union Minister Sarbananda Sonowal, was felicitated at the event where he will lay the foundation stone of the New Assam Assembly building. pic.twitter.com/k0eJIPzVES— ANI (@ANI) January 30, 2026
ગૃહમંત્રી દક્ષિણ આસામમાં રમતગમતના માળખાને વધારવા માટે ખાનીકર સ્ટેડિયમ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કાનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. આ કાર્યક્રમ આજે સવારે દિબ્રુગઢના ખાનીકરમાં યોજાશે. ત્યારબાદ અમિત શાહ કરેંગ ચાપોરીમાં 10મા મિસિંગ સાંસ્કૃતિક મહોત્સવમાં હાજરી આપવા માટે ધેમાજી જવા રવાના થશે. આ મહોત્સવ દર વર્ષે મિસિંગ સમુદાય દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે અને પરંપરાગત નૃત્ય, સંગીત, કલા, પોશાક અને સ્થાનિક ભોજન દ્વારા આદિજાતિના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાની ઉજવણી કરે છે.
Assam CM Himanta Biswa Sarma tweets, " honoured to welcome amit shah ji at dibrugarh airport. his visit will mark key milestones across upper assam, spanning development, governance, and cultural celebration. we look forward to his guidance and everlasting support for the people… pic.twitter.com/vF5XFo0IiF— ANI (@ANI) January 30, 2026
અમિત શાહ સાંજે ગુવાહાટી જવા રવાના થશે અને પછી રાજ્યના ભાજપ મુખ્યાલય જશે. કાર્યાલય પહોંચ્યા પછી, તેઓ પક્ષના અધિકારીઓ અને કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરશે. ચર્ચાઓ સંગઠનાત્મક મુદ્દાઓ, આગામી રાજકીય એજન્ડા અને રાજ્યમાં પાયાના સ્તર સુધી પહોંચને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત થવાની અપેક્ષા છે.
આ વર્ષે આસામમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) તેના માટે સક્રિયપણે તૈયારીઓ કરી રહી છે. આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્મા પણ સત્તા પાછી મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે તેઓ કોઈપણ કિંમતે રાજ્યમાંથી ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઇમિગ્રન્ટ્સને હાંકી કાઢશે. તેઓ વિપક્ષ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર પણ આકરા પ્રહારો કરી રહ્યા છે.
