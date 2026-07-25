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વિદ્યાર્થી આંદોલન સામે સરકારે નમતું જોખ્યું, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપ્યું શિક્ષણમંત્રી પદેથી રાજીનામું

વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ વચ્ચે દિલ્હીથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 2:46 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં વિરોધ કરી રહેલા યુવાનોને મોટી જીત મળી છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે રાજીનામું આપ્યું, કારણ કે સરકારે આખરે પ્રદર્શનકારીઓની સતત માંગણીઓ સ્વીકારી લીધી.

પ્રધાને X ના પર હિન્દીમાં પોતાનો બે પાનાનો રાજીનામું પત્ર શેર કર્યો.

તેમના પત્રમાં પ્રધાને લખ્યું, "જંતર-મંતર અને દેશભરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને - જેથી રાષ્ટ્રવિરોધી શક્તિઓ તેનો ફાયદો ઉઠાવી ન શકે, રાષ્ટ્રીય એકતા જળવાઈ રહે, કોઈપણ ભારતીય વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય કાનૂની ગૂંચવણોમાં ન ફસાઈ જાય, અને આપણા બાળકો અભ્યાસ અને કારકિર્દી નિર્માણ માટે પોતાનો સમય ફાળવી શકે - મેં માનનીય વડા પ્રધાનને મારું રાજીનામું સુપરત કર્યું છે."

તેમના રાજીનામા પત્રનો અનુવાદ અહીં છે:

મારા યુવા મિત્રો,

ચાર દાયકાથી વધુ સમયથી, મેં મારી જાતને વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને શિક્ષણ સુધારણાના કાર્યમાં સમર્પિત કરી છે. હું હંમેશા માનતો આવ્યો છું કે એક મજબૂત, સમાવેશી અને દૂરંદેશી શિક્ષણ પ્રણાલી એક મજબૂત રાષ્ટ્રનો પાયો છે.

હું દેશના યુવાનોની આકાંક્ષાઓ, લાગણીઓ અને કાયદેસર અપેક્ષાઓનો ઊંડો આદર કરું છું. ભારતની યુવા પેઢીના સપનાઓને પૂર્ણ કરવા એ આપણા રાજકીય અને સામાજિક જીવનની નૈતિક પ્રતિબદ્ધતા રહી છે. હું માનનીય વડા પ્રધાનનો આભાર માનું છું કે તેમણે મને તેમના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ દેશની સેવા કરવાની તક આપી.

જોકે, 3 મે, 2026 ના રોજ યોજાયેલી NEET-UG પરીક્ષામાં કેટલીક ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી. આ બાબતની તાત્કાલિક નોંધ લેતા, ભારત સરકારે તપાસ CBIને સોંપી, પરીક્ષા રદ કરી અને નવી પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરી. વધુમાં, આગામી વર્ષથી CBT (કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષણ) મોડમાં પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

આ સમય દરમિયાન, અમારી પ્રાથમિકતા 20 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષાનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવાની હતી. અમે ભારત સરકારના સહયોગથી રાજ્ય સરકારો - અને ખાસ કરીને જિલ્લા વહીવટીતંત્રો - મુખ્ય ભૂમિકા ભજવીને સંપૂર્ણ સરકારી અભિગમ અપનાવ્યો. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના સહયોગથી, 21 જૂન, 2026 ના રોજ પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક યોજાઈ.

પહેલા દિવસથી જ, મેં પરિસ્થિતિની જવાબદારી લીધી અને ક્યારેય પાછળ હટ્યો નહીં. હું 'પરીક્ષા માફિયા'ને કોઈપણ આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીની ક્ષમતાનો બગાડ ન થવા દેવાનો અને કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સાથે અન્યાય ન થાય તેની ખાતરી કરવાનો દૃઢ નિર્ધાર રાખ્યો હતો.

16 જુલાઈના રોજ જાહેર કરાયેલા NEET-UG પરિણામો સંતોષકારક હતા, જેમાં ગરીબ પૃષ્ઠભૂમિના ઘણા આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીઓએ સફળતા મેળવી હતી.

જોકે, આ સમય દરમિયાન પણ, જવાબદારીના હોદ્દા પર રહેલા લોકોએ અવરોધો ઉભા કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો - એક એવું કાર્ય જેણે મને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું.

મને હંમેશા આપણા લોકશાહીની તાકાતમાં અતૂટ વિશ્વાસ રહ્યો છે અને હું હંમેશા યુવાનોની આકાંક્ષાઓ, સપનાઓ અને આશાઓનો આદર કરું છું. તેઓ ફક્ત ભારતના ભવિષ્ય નથી; તેઓ નવા અને વિકસિત ભારતના મશાલવાહક, નિર્માતા અને શિલ્પી છે.

છેલ્લા દસ દિવસની ઘટનાઓથી હું દુઃખી છું. આ મારા માટે વ્યક્તિગત પ્રતિષ્ઠાની વાત નથી.

ભારતની યુવા શક્તિ એ રાષ્ટ્રની સાચી તાકાત છે.

હું દેશના યુવાનોને આ જાળમાં ન ફસવા દેવાનો દૃઢ નિર્ધાર રાખું છું.

જંતર-મંતર અને દેશભરમાં પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને - જેથી રાષ્ટ્રવિરોધી શક્તિઓ તેનો ફાયદો ઉઠાવી ન શકે, રાષ્ટ્રીય એકતા જળવાઈ રહે, કોઈપણ ભારતીય વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય કાનૂની ગૂંચવણોમાં ન ફસાઈ જાય અને આપણા બાળકો તેમના અભ્યાસ અને કારકિર્દી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે - મેં માનનીય પ્રધાનમંત્રીને મારું રાજીનામું સુપરત કર્યું છે.

હું માનનીય પ્રધાનમંત્રીના માર્ગદર્શન, વિશ્વાસ અને સતત સમર્થન માટે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. હું મંત્રી પરિષદમાં મારા બધા આદરણીય સાથીદારો, મંત્રાલયના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ અને જેમની સાથે મને કામ કરવાનો લહાવો મળ્યો છે તે બધાનો પણ આભાર માનું છું. રાષ્ટ્રની સેવા મારા જીવનની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે; હું હંમેશા તેના માટે સમર્પિત રહીશ.

ભગવાન જગન્નાથના આશીર્વાદથી, હું ભારત માતા, ઓડિશાના લોકો અને દેશના યુવાનોની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે દરેક શક્ય રીતે મારી જાતને સમર્પિત કરવાનું ચાલુ રાખીશ.

Last Updated : July 25, 2026 at 2:46 PM IST

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DHARMENDRA PRADHAN RESIGNED

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