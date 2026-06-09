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RE-NEET પરીક્ષા પહેલા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને NTA ઓફિસની મુલાકાત કરી, જાણો તેમણે શું કહ્યું

શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ મામલા પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખી રહ્યા છે.

શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને NTA ઓફિસનું નિરીક્ષણ કર્યું.
શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને NTA ઓફિસનું નિરીક્ષણ કર્યું. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 6:03 PM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને મંગળવારે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) ના મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધી. તેમણે ફરીથી NEET અંગે NTA અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી અને પરીક્ષાની સુરક્ષા, ગુપ્તતા અને સાયબર સુરક્ષા પગલાંની સમીક્ષા કરી.

NTA કાર્યાલયમાં અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ, શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને મીડિયા સાથે વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે NEET UG 2026 પરીક્ષા 21 જૂને યોજાવાની છે. સરકાર પરીક્ષા પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત અને પારદર્શક બને તે માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહી છે.

શિક્ષણ મંત્રી પ્રધાને કહ્યું, "NEET પરીક્ષા અંગે NTA એ ઘણી સમીક્ષા બેઠકો યોજી છે. આજે, મેં પરીક્ષાની તૈયારીઓની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવા માટે NTA કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી." તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કેબિનેટ સચિવની અધ્યક્ષતામાં વિવિધ વિભાગોના સચિવો સાથે આ સંદર્ભમાં એક બેઠક યોજાઈ છે. પ્રધાને જણાવ્યું કે તેમણે તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓને પત્ર લખીને પરીક્ષા માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ખાસ ધ્યાન આપવા વિનંતી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકારોએ ભૂતકાળમાં સહકાર આપ્યો છે, પરંતુ આ વખતે તેમને વધુ સતર્ક રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

NEET UG પેપર લીક કેસ અંગે શિક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, "આ મામલો તપાસ હેઠળ છે. CBI તેની તપાસ કરી રહી છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે CBI પકડાયેલા ડઝનબંધ લોકો સામે શક્ય તેટલી કડક કાર્યવાહી કરે. તેમણે તેમના ગુનાઓની ગંભીરતા નક્કી કરવી જોઈએ, તેમની સામે કેસ દાખલ કરવા જોઈએ, કોર્ટમાં ઝડપી ટ્રાયલ સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ અને તેમને ઉદાહરણરૂપ સજા આપવી જોઈએ. જે પક્ષો સાથે અમારો કરાર હતો તેઓએ તેમની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરવાની હતી, પરંતુ તેમણે તે વચન તોડ્યું છે."

શિક્ષણ મંત્રી પ્રધાને વધુમાં કહ્યું, "અમે આ મામલો NTA ને મોકલ્યો છે જેથી તેઓ કાનૂની પાસાઓની સમીક્ષા કરી શકે અને નક્કી કરી શકે કે તેમની સામે નાગરિક જવાબદારીનો કેસ દાખલ કરી શકાય કે નહીં. NTA હાલમાં કાનૂની સલાહ લઈ રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રી પોતે આ બાબતનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. અમે ભૂલો સુધારીશું અને ખાતરી કરીશું કે પરીક્ષા ન્યાયી રીતે યોજાય."

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RENEET EXAM
UNION EDUCATION MINISTER
INSPECTED THE NTA OFFICE
RENEET EXAM NTA OFFICE
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