કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કેરળનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી

કેરળ વિધાનસભાએ 24 જૂન, 2024 ના રોજ સર્વાનુમતે એક ઠરાવ પસાર કર્યો, જેમાં કેન્દ્ર સરકારને રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે કેરળમ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી.

તિરુવનંતપુરમના અંકુથેંગુ બેકવોટર્સમાં માછીમારી માટે એક માછીમાર જાળ પાથરતો
તિરુવનંતપુરમના અંકુથેંગુ બેકવોટર્સમાં માછીમારી માટે એક માછીમાર જાળ પાથરતો (ફાઇલ ફોટો (ANI))
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 24, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે રાજ્યનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાના કેરળ સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં અહીં મળેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ પગલું એપ્રિલ-મે મહિનામાં યોજાનારી કેરળ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા લેવામાં આવ્યું છે. કેરળ વિધાનસભાએ 24 જૂન, 2024 ના રોજ સર્વાનુમતે એક ઠરાવ પસાર કર્યો, જેમાં કેન્દ્ર સરકારને રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને કેરળમ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી.

વિધાનસભાના ઠરાવ બાદ, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે તેની બેઠકમાં કેરળથી બદલીને કેરળમ કરવાને મંજૂરી આપી. નવા ઉદ્ઘાટન કરાયેલા પીએમઓ ભવન, સેવા તીર્થમાં યોજાયેલી આ પહેલી મંત્રીમંડળની બેઠક હતી.

કેરળ વિધાનસભાએ આ ઠરાવ બીજી વખત પસાર કર્યો કારણ કે ગૃહ મંત્રાલય, જેણે પહેલા ઠરાવની સમીક્ષા કરી હતી, તેણે કેટલાક તકનીકી ફેરફારો સૂચવ્યા હતા.

ઠરાવ રજૂ કરનારા કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયન ઇચ્છતા હતા કે કેન્દ્ર સરકાર દક્ષિણ રાજ્યનું નામ બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં સૂચિબદ્ધ બધી ભાષાઓમાં કેરળથી બદલીને કેરળમ કરે.

ઠરાવ રજૂ કરતા મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યને મલયાલમમાં 'કેરળમ' કહેવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામથી જ મલયાલમ ભાષી સમુદાયો માટે સંયુક્ત કેરળની માંગણી જોરશોરથી ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

પરંતુ તેમણે નોંધ્યું હતું કે બંધારણની પ્રથમ અનુસૂચિમાં રાજ્યનું નામ કેરળ લખાયેલું છે. વિજયને જણાવ્યું હતું કે વિધાનસભા કેન્દ્ર સરકારને બંધારણની કલમ 3 હેઠળ તેને કેરળમમાં બદલવા અને બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં સૂચિબદ્ધ બધી ભાષાઓમાં તેનું નામ કેરળમ કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવા વિનંતી કરે છે.

ગૃહે ઓગસ્ટ 2023 માં પણ સમાન સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો અને તેને કેન્દ્રને સુપરત કર્યો હતો, પરંતુ ગૃહ મંત્રાલયે તેમાં કેટલાક તકનીકી ફેરફારો સૂચવ્યા હતા.

