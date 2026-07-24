10 વર્ષની જેલ, 1 કરોડનો દંડ, પેપર લીક પર થનારા કડક સજાના બિલને મોદી કેબિનેટની મંજૂરી
કેન્દ્રિય કેબિનેટે 24 જુલાઈએ પેપર લીકના મામલામાં કડક સજા માટેના ડ્રાફ્ટ બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે.
Published : July 24, 2026 at 5:05 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરાતના થોડા કલાકો પછી, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે પેપર લીક માટે કડક સજા સુનિશ્ચિત કરતા ડ્રાફ્ટ બિલને મંજૂરી આપી.
પેપર લીકને લગતા મોટા વિવાદો બાદ કેન્દ્રએ 2024 માં પણ એક નવો કાયદો રજૂ કર્યો હતો. જ્યારે કથિત નીટ અને નેટ પેપર લીકના કારણે ખુબ ગુસ્સો થયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ જાહેર પરીક્ષા અધિનિયમ 2024ને મંજૂરી આપ્યાના લગભગ 4 મહિના બાદ, બિલને જૂન 2024માં સૂચિત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ કાયદા પહેલા, કેન્દ્ર સરકાર અને તેની એજન્સીઓના નેજા હેઠળ જાહેર પરીક્ષાઓ યોજવામાં સામેલ વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ગેરરીતિ અથવા ગુનાઓ માટે કોઈ ચોક્કસ, મજબૂત કાયદો નહોતો.
STORY | Union Cabinet approves draft bill for stricter punishments in paper leak cases— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2026
The Union Cabinet on Friday approved a draft bill to ensure stricter punishments for paper leaks, hours after Prime Minister Narendra Modi made an announcement in this effect, official sources… pic.twitter.com/FecncC7es3
આ કાયદાનો હેતુ યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (UPSC), સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC), રેલ્વે અને બેંકિંગ ભરતી બોર્ડ અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા લેવામાં આવતી જાહેર પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિને રોકવાનો છે.
આ બિલમાં છેતરપિંડી માટે ઓછામાં ઓછી ત્રણથી પાંચ વર્ષની જેલની સજાની જોગવાઈઓ શામેલ છે, જ્યારે છેતરપિંડી સંબંધિત સંગઠિત ગુનાઓમાં સામેલ લોકોને પાંચથી દસ વર્ષની જેલ અને ઓછામાં ઓછા ₹1 કરોડના દંડની જોગવાઈઓ છે.
તેમાં જાહેર પરીક્ષા સત્તાવાળા દ્વારા અન્ય સરકારી એજન્સીઓની સંડોવણી, ધોરણો અને માર્ગદર્શિકાઓનું નિર્માણ અને અન્યાયી માધ્યમો અથવા ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓની જાણ કરવા અંગેની જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે.
આગામી અઠવાડિયે બિલ સંસદમાં રજૂ થવાની સંભાવના
અહેવાલ મુજબ, સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓને તાત્કાલિક જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી હતી. હવે, કેબિનેટની મંજૂરી બાદ, બધાની નજર આગામી અઠવાડિયે સંસદ પર રહેશે, જ્યાં આ મહત્વપૂર્ણ બિલ રજૂ થવાની સંભાવના છે.
કેન્દ્ર સરકારે શિક્ષણ મંત્રાલયમાં પણ મોટો વહીવટી ફેરબદલ અમલમાં મૂક્યો. રાજસ્થાન કેડરના 1994 બેચના IAS અધિકારી નરેશ પાલ ગંગવારને ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે વિનીત જોશી પાસેથી આ જવાબદારી સંભાળી છે.
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