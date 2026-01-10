ETV Bharat / bharat

2026નું સામાન્ય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારે રજૂ કરવામાં આવશે, સંસદ સત્ર થશે 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ

મોદી 3.0 સરકારનું આ બીજું પૂર્ણ બજેટ હશે. આ વખતે પણ સરકાર મધ્યમ વર્ગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ
નવી દિલ્હી: કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર 2026નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવા જઈ રહી છે. તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આ જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે 2026નું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરી, બુધવારથી શરૂ થશે અને 2 એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. તેમણે આ માહિતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં શેર કરી.

તેમણે જણાવ્યું કે બજેટ સત્ર બે તબક્કામાં યોજાશે. પહેલો તબક્કો 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે. બીજો તબક્કો 9 માર્ચથી શરૂ થશે અને ૨ એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. પોસ્ટ શેર કરતા કિરેન રિજિજુએ લખ્યું કે, ભારત સરકારની ભલામણ પર, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 2026 ના બજેટ સત્ર માટે સંસદના બંને ગૃહો બોલાવવાને મંજૂરી આપી છે. રાષ્ટ્રપતિનું ભાષણ 28 જાન્યુઆરીએ આપવામાં આવશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ ગુરુવાર, 29 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ આર્થિક સર્વે રજૂ કરશે. ત્યારબાદ, બંને ગૃહો શનિવારે પણ મુલતવી રાખવામાં આવશે.

2026 નું સામાન્ય બજેટ રવિવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ અને 2026 ના સામાન્ય બજેટ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા પછી, સંસદ 13 ફેબ્રુઆરીએ મુલતવી રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ બંને ગૃહો 9 માર્ચે ફરી મળશે અને 2 એપ્રિલ સુધી ચાલુ રહેશે. સંસદનું 2026 નું બજેટ સત્ર સામાન્ય રીતે બે ભાગમાં વહેંચાયેલું હોય છે, જેમાં સ્થાયી સમિતિઓ વિવિધ મંત્રાલયો પાસેથી અનુદાનની માંગણીઓની તપાસ કરી શકે તે માટે વચ્ચે વિરામ હોય છે. સંસદના 2025ના શિયાળુ સત્રની જેમ, 2026ના બજેટ સત્રમાં પણ ઘણા કાયદા રજૂ થવાની અથવા ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.

ફેબ્રુઆરીમાં AI સમિટ યોજાશે

અહેવાલો અનુસાર, ભારત આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટનું પણ આયોજન કરશે, જેનું ઉદ્ઘાટન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કરશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના સાંસદ અને સંદેશાવ્યવહાર અને માહિતી ટેકનોલોજી પરની સ્થાયી સમિતિના વડા નિશિકાંત દુબેએ ANI ને જણાવ્યું હતું કે તેઓ સરકારને ભલામણો કરશે, અને આ અહેવાલ સંસદના બજેટ સત્રમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે ઘણા દેશોએ કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તા અંગે નિયમો ઘડ્યા છે. અમારી સમિતિ પણ AI અંગે ચિંતિત છે. વડા પ્રધાને એક મોટી પહેલ કરી છે. તેમણે વિશ્વ AI સમિટની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. અહીં એક બેઠક યોજાશે, તેથી અમે તે પહેલાં એક બેઠક બોલાવી છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણનું નવમું બજેટ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ વખતે સરકારનું નવમું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. સામાન્ય રીતે રવિવારે ગૃહ મુલતવી રાખવામાં આવે છે, પરંતુ સરકાર 1 ફેબ્રુઆરી, રવિવારના રોજ 2026નું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. તે જ સમયે, 3 એપ્રિલના ગુડ ફ્રાઈડે અને તે પછીના શનિવારને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકાર 2 એપ્રિલના રોજ જ બજેટ સત્ર 2026નું સમાપન કરી રહી છે.

